Манчини вот-вот возглавит «Зенит». За Мбаппе предлагают уже 130 миллионов. Дайджест событий дня

Коста покинет «Челси» только ради «Атлетико»

Форвард «Челси» Диего Коста отметил, что не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Футболист готов принять предложение лишь от бывшего своего клуба «Атлетико». «Я оставлю «Челси» только ради «Атлетико». В ином случае останусь здесь. Я не заинтересован в других клубах», – заявил форвард.

Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в АПЛ?

Президент «Атлетико» сообщил, что Гризманн остается в команде

Президент «Атлетико» Энрике Сересо исключил уход из команды форварда Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» практически урегулировал трансфер француза. «Гризманн будет выступать на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», – заявил Сересо.

«Не исключаю перехода в «Реал». Где окажется Антуан Гризманн

Мать Роналду заявила, что у Криштиану больше не будет детей

Мать нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Сантуш опровергла слухи о том, что ее сын во второй раз станет отцом. Ранее форвард выложил в сеть фотографию, на которой держит руку на животе у своей подруги. Многие восприняли это как то, что девушка футболиста Джорджина Родригес ждет ребенка.

«Это ерунда. Насколько мне известно, у Криштиану больше не будет детей», – сказала мать Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лучший бомбардир чемпионата Австрии согласился на переход в «Спартак»

Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке». 24-летний нигерийский форвард уже дал согласие на переход в московский клуб. О трансфере может быть объявлено на следующей неделе. В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 17 голов в 33 матчах. За тур до конца сезона он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

У Ройса подозрение на разрыв крестообразной связки

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рискует остаться без футбола на длительный период. Напомним, что 27-летний хавбек получил травму в финале Кубка Германии против «Айнтрахта» (2:1). У игрока подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Таким образом, он может пропустить до шести месяцев.

«Сток Сити» готовит предложение в размере 52 миллионов о переходе Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в «Сток Сити». По информации источника, клуб из Сток-он-Трента уже готовит предложение в размере 52 миллионов евро о переходе 31-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время обдумает свое будущее и может покинуть стан «красных дьяволов» грядущим летом. Действующий контракт игрока с «МЮ» рассчитан до середины 2019 года.

«Реал» и «Манчестер Сити» предложили «Монако» за Мбаппе 130 миллионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации Telefot, «Реал» и «Манчестер Сити» предложили за 18-летнего француза 130 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французский клуб отказался продавать футболиста мадридской команде за 120 миллионов евро.

Манчини на следующей неделе возглавит «Зенит»

Источник сообщил об успешном завершении переговоров между генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко и итальянским тренером Роберто Манчини. Стороны согласовали условия сотрудничества. Согласно источнику, клуб объявит о назначении специалиста на следующей неделе.

10 стыдных историй, которые произошли на российских стадионах в этом сезоне