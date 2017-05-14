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    Василий Уткин прекратил карьеру телекомментатора. Будете скучать?


    3
    Голосов: 7
    14.05.2017 17:10
    Известный комментатор и тележурналист Василий Уткин объявил о прекращении работы комментатором. Он считает, что ему нужны новые вызовы. «Бомбардир» рассказывает, чем сейчас занимается Уткин.

    «Я отниму у вас 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора. Мне нужны другие вызовы. На моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания», – сказал Уткин после окончания матча «Фулхэма» и «Рединга». Больше голос Василия мы не услышим ни на одном из телеканалов. В качестве комментатора, конечно.

    В последнее время Уткин трудился на канале «Евроспорт». Комментировал матчи Чемпионшипа и МЛС, подшучивал над игроками и над всем футболом в целом. И все-таки это был уже не тот Василий Уткин, каким мы его помним даже по «Матч ТВ». Скандальный уход Уткина с главного спортивного телеканала страны больно ударил по амбициям самого Василия. Работа на «Евроспорте» такого удовольствия и внимания аудитории приносить не могла даже при всем желании.

    Василий Уткин не сдался. Он по-прежнему на виду. Недавно вот бросал вызов команде Юрана и Карпина из очередного проекта «Матч ТВ». У него есть собственная школа журналистики, а сейчас Василий еще и курирует футбольный клуб. За эти дела он взялся по-настоящему. Кажется, это и есть столь нужные ему вызовы. На ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +124

      z89 15 мая 2017, 15:28

      Свято место - пусто не бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 15 мая 2017, 11:46

      алилуя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 мая 2017, 11:33

      Вася очень классно комментировал, я до сих пор подростком помню его классные работы в Лиге Чемпионов! даже блог его читал! но так бывает, когда утрачиваешь интерес к работе, то выполнять начинаешь её гораздо хуже, чем раньше! Отсюда и распи.....во , как например сны Уткина в одном из репортажей матча , так и последующее увольнение! Работа должна приносить удовольствие, а ему она стала втягость, просто надо уходить красиво, а не ждать когда тебе дадут пинок подзад, как было на матч ТВ! а так конечно хочется пожелать удачи в новых начинаниях и поменьше едких и циничных высказываний , коим битком забит интернет!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 14 мая 2017, 23:58

      Нет, конечно! В детстве (Футбольный клуб) его немного уважал, но видимо потом я поумнел и вчитался, что за бред он вообще несет. Надеюсь не вернется! Аривидерчи!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 мая 2017, 21:17

      На мой взгляд, ему уже года 4 назад надо было перерыв в комментаторстве делать. Раньше он был одним из лучших комментаторов, а в последние годы сильно сдулся. Толи раньше причиной феерии был алкодопинг (а на сухую уже не так весело комментировать), толи интерес к профессии растерял с годами, толи просто исчерпался. Но факт остается фактом - последние годы его комментирование было унылым Г... Да и сам он с годами стал пессимистом похуже Бубнова - противно его язвительные интервью читать.

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 14 мая 2017, 20:50

      ytn

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 мая 2017, 20:32

      Василий классный комментатор и знаток футбола,очень жалко что носатая его сьела!

      1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 14 мая 2017, 19:45

      по дискавери битву роботов он комментирует))

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 14 мая 2017, 19:44

      Энное количество лет назад, это был классный комментатор, но, такое ощущение, что со временем не только он сам, но и его мозг заплыл жиром.... Последнее время - хамоватое, словоблудливое, дерзящее и непрофессиональное днище, ползущее на старом багаже. Адьёс, человек - ГОВН.......

      1
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 14 мая 2017, 19:16

      Давай...до свидания....

      1
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