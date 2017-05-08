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  • Конте поздравил Карреру с титулом. Канте – лучший игрок АПЛ по версии журналистов. Дайджест событий дня

Конте поздравил Карреру с титулом. Канте – лучший игрок АПЛ по версии журналистов. Дайджест событий дня

Конте поздравил Карреру с победой в чемпионате России

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поздравил наставника «Спартака» Массимо Карреру с досрочным чемпионством в российской Премьер-лиге.

Сообщается, что у итальянских специалистов состоялся разговор, в котором Конте пошутил насчет того, что Каррера оформил чемпионство раньше, чем он. Каррера поблагодарил Конте за поздравления и подчеркнул, что ждет его победы в АПЛ.

«Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

«Спартак» выплатит полмиллиона бывшему клубу Промеса

После завоеванного чемпионского титула «Спартак» вынужден будет выплатить «Твенте» бонус в размере 500 тысяч евро, сообщает Voetball International. Связано это с условием контракт полузащитника Квинси Промеса. Голландец перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Канте – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан футболистом года в АПЛ по версии ассоциации спортивных журналистов Англии. Француз опередил в голосовании своего партнера по команде Эдена Азара и хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли.

У Промеса родился сын

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил о рождении сына. Голландский футболист стал отцом в третий раз. «Я счастлив сообщить, что 8 мая на свет появился мой сын. Мама и ребенок в в отличной форме», – написал Промес в твиттере.

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Защитник «Атлетико» Эрнандес прошел медобследование в «Реале»

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Алавес», близок к переходу в «Реал». По информации источника, 19-летний футболист сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Королевский клуб». Сливочные заплатят за французского игрока около 24 миллионов евро.

Зобнин заявил, что никогда не перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет продолжать профессиональный рост и готов рассмотреть предложения от команд из Европы, в случае если таковые появятся. Также 23-летний игрок подчеркнул, что точно не продолжит карьеру в «Зените».

«Я хочу расти как футболист, и если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не перейду», – сказал Зобнин.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России

Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» – 3:1. В составе победителей дубль оформил Джанни Бруно, а еще один гол забил Кристиан Паскуато. У хозяев единственный забитый мяч на счету Владимира Ильина.

1:0 – Ильин, 2;

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1:1 – Бруно, 54;

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1:2 – Бруно, 75;

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1:3 – Паскуато, 89.

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Луческу встретился с представителями «Галатасарая» после матча с «Тереком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком после матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1). Глава стамбульского клуба присутствовал на поединке с грозненцами, а по его завершении пообщался с румынским специалистом. В разговоре с Озбеком Луческу заявил, что его будущее в петербургском клубе станет известно 22 мая после встречи с руководством. Ранее сообщалось, что «львы» готовы назначить Луческу генеральным директором, а его сына Развана – главным тренером клуба.

Новый тренер «Барселоны», провал Гвардиолы, онлайн по «Спартаку». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Челси Реал Атлетико Твенте Крылья Советов Урал Галатасарай Зобнин Роман Бруно Джанни Паскуато Кристиан Ильин Владимир Промес Квинси Канте Н'Голо Эрнандес Тео Луческу Мирча Конте Антонио Луческу Рэзван Каррера Массимо
Комментарии (2)
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Ильгизар И
1494300504
Спартак чемпион
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NEON-SM
1494313136
Спартак чемпион!!!!!!!
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