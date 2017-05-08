Конте поздравил Карреру с титулом. Канте – лучший игрок АПЛ по версии журналистов. Дайджест событий дня

Конте поздравил Карреру с победой в чемпионате России

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поздравил наставника «Спартака» Массимо Карреру с досрочным чемпионством в российской Премьер-лиге.

Сообщается, что у итальянских специалистов состоялся разговор, в котором Конте пошутил насчет того, что Каррера оформил чемпионство раньше, чем он. Каррера поблагодарил Конте за поздравления и подчеркнул, что ждет его победы в АПЛ.

«Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

«Спартак» выплатит полмиллиона бывшему клубу Промеса

После завоеванного чемпионского титула «Спартак» вынужден будет выплатить «Твенте» бонус в размере 500 тысяч евро, сообщает Voetball International. Связано это с условием контракт полузащитника Квинси Промеса. Голландец перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Канте – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан футболистом года в АПЛ по версии ассоциации спортивных журналистов Англии. Француз опередил в голосовании своего партнера по команде Эдена Азара и хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли.

У Промеса родился сын

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил о рождении сына. Голландский футболист стал отцом в третий раз. «Я счастлив сообщить, что 8 мая на свет появился мой сын. Мама и ребенок в в отличной форме», – написал Промес в твиттере.

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Защитник «Атлетико» Эрнандес прошел медобследование в «Реале»

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Алавес», близок к переходу в «Реал». По информации источника, 19-летний футболист сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Королевский клуб». Сливочные заплатят за французского игрока около 24 миллионов евро.

Зобнин заявил, что никогда не перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет продолжать профессиональный рост и готов рассмотреть предложения от команд из Европы, в случае если таковые появятся. Также 23-летний игрок подчеркнул, что точно не продолжит карьеру в «Зените».

«Я хочу расти как футболист, и если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не перейду», – сказал Зобнин.

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России

Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» – 3:1. В составе победителей дубль оформил Джанни Бруно, а еще один гол забил Кристиан Паскуато. У хозяев единственный забитый мяч на счету Владимира Ильина.

1:0 – Ильин, 2;

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1:1 – Бруно, 54;

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1:2 – Бруно, 75;

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1:3 – Паскуато, 89.

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Луческу встретился с представителями «Галатасарая» после матча с «Тереком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком после матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1). Глава стамбульского клуба присутствовал на поединке с грозненцами, а по его завершении пообщался с румынским специалистом. В разговоре с Озбеком Луческу заявил, что его будущее в петербургском клубе станет известно 22 мая после встречи с руководством. Ранее сообщалось, что «львы» готовы назначить Луческу генеральным директором, а его сына Развана – главным тренером клуба.

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