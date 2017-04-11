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  • «Спартак» расстанется с Ещенко. В Дортмунде произошли три взрыва. Дайджест событий дня

«Спартак» расстанется с Ещенко. В Дортмунде произошли три взрыва. Дайджест событий дня

Каррера недоволен игрой Ещенко, клуб хочет расстаться с футболистом

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании сезона, скорее всего, покинет московский клуб. Руководство красно-белых не планирует продлевать контракт с 33-летним россиянином, который истекает этим летом. По информации источника, тренерский штаб команды и лично главный тренер Массимо Каррера недовольны уровнем игры футболиста.

Семин: «2 мая так 2 мая. Но создайте нам с «Уралом» одинаковые условия!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС и РФПЛ оставить дату финала Кубка России неизменной. Напомним, железнодорожникам будет противостоять «Урал». Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». «Ну, что ж. Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Поставьте нас с «Уралом» в равные условия! – сказал специалист. Ранее Семин выступил с предложением перенести дату проведения финала на 4 мая.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесена на среду, 12 апреля. Причиной стал взрыв, произошедший вблизи автобуса немецкого клуба, в результате которого ранение руки получил Марк Бартра. Позже полиция сообщила о трех взрывах в этом районе. Игра состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

Бауса покинул пост главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса покинул свой пост. Об этом сообщил президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. По информации TyC Sports, сегодня была проведена встреча с 59-летним специалистом, на которой были улажены все детали расторжения контракта. В ближайшее время об уходе тренера будет объявлено официально. Напомним, ранее сообщалось, что новым наставником аргентинской сборной может стать Хорхе Сампаоли, возглавляющий на данный момент «Севилью».

Альба узнавал у Педро и Фабрегаса насчет возможного переезда в Англию

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что 28-летний игрок созванивался со своими бывшими партнерами по «блаугране», выступающими ныне за «Челси»Сеском Фабрегасом и Педро, – и расспрашивал у них о лондонском клубе. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» готовы рассмотреть вариант с приобретением Альбы. Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне испанец провел 31 матч, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 32 миллиона евро.

«Арсенал» рассматривает Вальверде в качестве преемника Венгера

«Арсенал» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Атлетика» Эрнесто Вальверде на пост наставника. Сообщается, что лондонцы уже связались со специалистом и поинтересовались у него о возможности возглавить команду. По информации СМИ, озвученной ранее, 53-летний испанец также интересен «Барселоне». Контракт Вальверде с клубом из Бильбао истекает в июне нынешнего года.

«МЮ» намерен приобрести Лукаку или Белотти на замену Ибрагимовичу

«Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые могли бы заменить Златана Ибрагимовича. Напомним, что швед этим летом продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». Сообщается, что руководство «красных дьяволов» выбирает между нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку и форвардом «Торино» Андреа Белотти. В нынешнем сезоне АПЛ Лукаку, трансфер которого оценивается в 70 миллионов, забил 23 гола в 30 матчах. На счету Белотти 24 гола в 28 играх. Его сумма отступных в контракте составляет 100 миллионов.

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Европа
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