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  • Промес, Зе Луиш, Смолов и другие лучшие игроки 2/3 чемпионата России

Промес, Зе Луиш, Смолов и другие лучшие игроки 2/3 чемпионата России

Лучший по сэйвам – Александр Беленов («Уфа») – 4,05 в среднем за игру

Преследователь – Андрей Лунев («Зенит») – 4

Лучший в сезоне-2015/16 – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

Как провел Беленов первые четыре тура – все прекрасно помнят. Он отразил сразу три пенальти, играя за «Анжи», и вообще героически отыграл в матчах с ЦСКА и «Рубином». В разряд лучших можно записать встречи с «Амкаром» (семь сэйвов, хоть и проиграли) и «Тереком» (те же семь сэйвов плюс взятый пенальти). Вчера в Краснодаре Беленов отметился шестью сэйвами. Так что нет ничего удивительного в «сухости» ворот «Уфы» в нынешнем году.

Лучший по перехватам – Илья Кутепов («Спартак») – 4,8

Преследователь – Виктор Васин (ЦСКА) – 3,9

Лучший в сезоне-2015/16 – Александр Мартынович («Урал») – 5,3

По итогам первой трети сезона по перехватам лидировал Карлос Самбрано (4,7) из «Рубина», сейчас же лучшим является спартаковец. Если в отборах молодой футболист не всегда преуспевает, то читает игру просто замечательно – лучше всех защитников в чемпионате. Наиболее часто встречающаяся цифра – «5», но в некоторых матчах Кутепов перехватывал и больше – восемь раз с «Томью», по девять – с «Крыльями» и «Рубином», сразу 10 – с «Зенитом».

Лучший по выносам – Сесар Навас («Ростов») – 6,6

Преследователь – Георгий Джикия («Спартак») – 6

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») – 7,3

Обычно лучшим в этом компоненте становится возрастной игрок. Так и есть, лидирует 36-летний Сесар Навас, который стабильно набирал по 5-6 выносов за матч. Впрочем, в игре с «Локомотивом» испанец вынес мяч 12 раз, а дома с «Зенитом» – аж 15. Это и есть пока его рекорд в сезоне.

Лучший по отборам – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,8

Преследователь – Андрей Ещенко («Спартак») – 3

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Шитов («Мордовия») – 4,5

Лидер – прежний, показатель почти тот же – после 10 туров Полуяхтов возглавлял список лучших, выполняя 3,7 удачных отборов в среднем за игру. В первой трети сезона защитник «Оренбурга» отбирал мяч не более шести раз за матч, но во второй был даже более успешен – семь отборов в победных встречах с «Крыльями» и «Арсеналом». Отличный сезон. И новое имя в российском футболе.

Самый пасующий – Фернандо («Спартак») – 67,9 пасов в среднем за игру

Преследователи – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 64,9, Луиш Нету («Зенит») – 62,9, Шарль Каборе («Краснодар») – 61,4

Лучший в сезоне-2015/16 – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

Фернандо – одно из лучших приобретений «Спартака» за последние несколько лет, и в этом нет никаких сомнений. Без этого бразильца в центре поля у спартаковцев порядка было бы поменьше, атаки же регулярно конструируются как раз через него. Особенно отчетливо это проявлялось в матчах с ЦСКА (90 пасов) и «Амкаром» (97). 104 передачи Фернандо выполнил в провальной игре с «Крыльями».

Лучший по проценту точных передач – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 88,5%

Преследователи – Хави Гарсия («Зенит») – 88,4%, Луиш Нету («Зенит») – 88,3%

Лучший в сезоне-2015/16 – Адилсон («Терек») – 90,1%

Как мы и говорили раньше, брат Василий невероятно стабилен, если брать три предыдущих сезона – 85,7%, 85,7%, 85,5%. Сейчас – чуть получше. В матче с «Анжи» защитник ЦСКА отметился показателем в 97%, а в первой игре на новенькой домашней арене (против «Терека») отдал лишь три неточные передачи из 82. Еще один заметный матч – против «Урала», где Березуцкий выполнил только два неточных паса из 77.

Лучший по обостряющим передачам – Квинси Промес («Спартак») – 3,1

Преследователи – Йоан Молло («Зенит») – 2,4, Олег Шатов («Зенит») ­– 2,3

Лучший в сезоне-2015/16 – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Здесь нет ничего удивительного, голландец лидировал и на финише первой трети сезона, причем опережал прямого конкурента – Молло – еще не так значительно. Промес пока еще не обрел себя в нынешнем сезоне, даже несмотря на отличный гол в ворота «Локомотива», но по два-три паса спартаковец выдает стабильно. Рекордными пока остаются пять передач в матчах с «Арсеналом» и «Крыльями».

Лучший по верховым единоборствам – Зе Луиш («Спартак») – 3,3

Преследователь – Хави Гарсия («Зенит») – 3,1

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») ­– 3,7

После 10 туров в этой дисциплине лидировал Понтус Вернблум с показателем 3,7, но сейчас швед даже не дотягивает до тройки – у него 2,9. В лидеры вырвался прыгучий спартаковский африканец, причем интересно, что лишь один свой голевой пас из пяти он отдал головой (позавчера в игре с «Локомотивом»). «Распрыгался» Зе Луиш, прежде всего, в матчах против «Краснодара» – шесть выигранных верховых единоборств во встрече первого круга и целых восемь – в игре второго.

Лучший по обводкам – Бернард Бериша («Терек») – 2,25

Преследователь – Йоан Молло («Зенит») – 2,21

Лучший в сезоне-2015/16 – Халк («Зенит») – 3,1

Лидеры тут меняются часто – поначалу был Промес, затем Молло, а сейчас все-таки Бериша. Наиболее успешные матчи – победные с «Уралом» и «Арсеналом», пять и шесть удачных обводок соответственно, но это в составе «Анжи». Посмотрим, будет ли получаться в «Тереке».

Лучший распасовщик – Тимофей Калачев («Ростов») – 7 голевых передач

Преследователи – Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Квинси Промес («Спартак») – по 6

Лучший в сезоне-2015/16 – Халк («Зенит») – 16

После хет-трика из ассистов в матче с «Томью», любимчик Жозе Моуринью вырвался на чистое первое место среди лучших ассистентов РФПЛ. У Промеса в этом плане были успешны август и сентябрь (четыре голевых паса), а у Фернандеша тоже было три передачи с Томском. В общем, конкуренты у Калачева очень приличные, но сам белорус наверняка на достигнутом не остановится.

Лучший по голам – Федор Смолов («Краснодар») – 11 мячей

Преследователи – Артем Дзюба («Зенит»), Беким Балай («Терек»), Жонатас («Рубин») – по 8

Лучший в сезоне-2015/16 – Федор Смолов («Краснодар») – 20

Ну а тут цифры говорят сами за себя. Лучший бомбардир прошлого сезона верен себе, хотя повторить столь крутую результативность вряд ли удастся, прежде всего, из-за обилия травм. Но конкуренты пока на пик не вышли, а фора у Смолова очень велика, ведь в нашем чемпионате много не забивают. И все же борьба за звание главного голеадора РФПЛ еще не закончена.

Всех лучших удалось упрятать лишь в схему с расстановкой 5-3-2. Да и то, дисбаланс весьма серьезный.

Немного более сбалансированным выглядит второй состав, состоящий из преследователей.

И напоследок еще одна символическая сборная. На этот раз – от «Бомбардира», по результатам попадания в сборные тура (количество – в скобках).

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Краснодар Уфа Ахмат Оренбург Ростов Березуцкий Василий Смолов Федор Фернандо Беленов Александр Калачев Тимофей Навас Сесар Полуяхтов Владимир Кутепов Илья Зе Луиш Промес Квинси Бериша Бернард
Комментарии (10)
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pavos
1490013908
подскажите есть какие-то ресурсы с различной статистикой вроде этой по игрокам\лигам и так далее?
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kanav67
1490016962
Какой то странный рейтинг. Если судить по игровой оценке ( как можно оценивать футболиста по числу отборов, если он не умеет ничего больше), а нужно именно так оценивать - по игре, которая состоит из многих компонентов, то все просто. Лучший вратарь первой части ЧР - Акинфеев, лучший защитник - Фернандес, лучший полузащитник - Жулиано, лучший форвард Смолов. Это бесспорно.
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4ekyIIIka
1490017202
Что? Так, я не понял...
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Ильгизар И
1490020327
статистика статистикой,игра есть игра
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Hangeldi
1490026600
Второй состав сильнее по моему!
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D'achkov
1490188616
выносите спартаку кубок
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