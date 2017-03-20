Промес, Зе Луиш, Смолов и другие лучшие игроки 2/3 чемпионата России

Лучший по сэйвам – Александр Беленов («Уфа») – 4,05 в среднем за игру

Преследователь – Андрей Лунев («Зенит») – 4

Лучший в сезоне-2015/16 – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

Как провел Беленов первые четыре тура – все прекрасно помнят. Он отразил сразу три пенальти, играя за «Анжи», и вообще героически отыграл в матчах с ЦСКА и «Рубином». В разряд лучших можно записать встречи с «Амкаром» (семь сэйвов, хоть и проиграли) и «Тереком» (те же семь сэйвов плюс взятый пенальти). Вчера в Краснодаре Беленов отметился шестью сэйвами. Так что нет ничего удивительного в «сухости» ворот «Уфы» в нынешнем году.

Лучший по перехватам – Илья Кутепов («Спартак») – 4,8

Преследователь – Виктор Васин (ЦСКА) – 3,9

Лучший в сезоне-2015/16 – Александр Мартынович («Урал») – 5,3

По итогам первой трети сезона по перехватам лидировал Карлос Самбрано (4,7) из «Рубина», сейчас же лучшим является спартаковец. Если в отборах молодой футболист не всегда преуспевает, то читает игру просто замечательно – лучше всех защитников в чемпионате. Наиболее часто встречающаяся цифра – «5», но в некоторых матчах Кутепов перехватывал и больше – восемь раз с «Томью», по девять – с «Крыльями» и «Рубином», сразу 10 – с «Зенитом».

Лучший по выносам – Сесар Навас («Ростов») – 6,6

Преследователь – Георгий Джикия («Спартак») – 6

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») – 7,3

Обычно лучшим в этом компоненте становится возрастной игрок. Так и есть, лидирует 36-летний Сесар Навас, который стабильно набирал по 5-6 выносов за матч. Впрочем, в игре с «Локомотивом» испанец вынес мяч 12 раз, а дома с «Зенитом» – аж 15. Это и есть пока его рекорд в сезоне.

Лучший по отборам – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,8

Преследователь – Андрей Ещенко («Спартак») – 3

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Шитов («Мордовия») – 4,5

Лидер – прежний, показатель почти тот же – после 10 туров Полуяхтов возглавлял список лучших, выполняя 3,7 удачных отборов в среднем за игру. В первой трети сезона защитник «Оренбурга» отбирал мяч не более шести раз за матч, но во второй был даже более успешен – семь отборов в победных встречах с «Крыльями» и «Арсеналом». Отличный сезон. И новое имя в российском футболе.

Самый пасующий – Фернандо («Спартак») – 67,9 пасов в среднем за игру

Преследователи – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 64,9, Луиш Нету («Зенит») – 62,9, Шарль Каборе («Краснодар») – 61,4

Лучший в сезоне-2015/16 – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

Фернандо – одно из лучших приобретений «Спартака» за последние несколько лет, и в этом нет никаких сомнений. Без этого бразильца в центре поля у спартаковцев порядка было бы поменьше, атаки же регулярно конструируются как раз через него. Особенно отчетливо это проявлялось в матчах с ЦСКА (90 пасов) и «Амкаром» (97). 104 передачи Фернандо выполнил в провальной игре с «Крыльями».

Лучший по проценту точных передач – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 88,5%

Преследователи – Хави Гарсия («Зенит») – 88,4%, Луиш Нету («Зенит») – 88,3%

Лучший в сезоне-2015/16 – Адилсон («Терек») – 90,1%

Как мы и говорили раньше, брат Василий невероятно стабилен, если брать три предыдущих сезона – 85,7%, 85,7%, 85,5%. Сейчас – чуть получше. В матче с «Анжи» защитник ЦСКА отметился показателем в 97%, а в первой игре на новенькой домашней арене (против «Терека») отдал лишь три неточные передачи из 82. Еще один заметный матч – против «Урала», где Березуцкий выполнил только два неточных паса из 77.

Лучший по обостряющим передачам – Квинси Промес («Спартак») – 3,1

Преследователи – Йоан Молло («Зенит») – 2,4, Олег Шатов («Зенит») ­– 2,3

Лучший в сезоне-2015/16 – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Здесь нет ничего удивительного, голландец лидировал и на финише первой трети сезона, причем опережал прямого конкурента – Молло – еще не так значительно. Промес пока еще не обрел себя в нынешнем сезоне, даже несмотря на отличный гол в ворота «Локомотива», но по два-три паса спартаковец выдает стабильно. Рекордными пока остаются пять передач в матчах с «Арсеналом» и «Крыльями».

Лучший по верховым единоборствам – Зе Луиш («Спартак») – 3,3

Преследователь – Хави Гарсия («Зенит») – 3,1

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») ­– 3,7

После 10 туров в этой дисциплине лидировал Понтус Вернблум с показателем 3,7, но сейчас швед даже не дотягивает до тройки – у него 2,9. В лидеры вырвался прыгучий спартаковский африканец, причем интересно, что лишь один свой голевой пас из пяти он отдал головой (позавчера в игре с «Локомотивом»). «Распрыгался» Зе Луиш, прежде всего, в матчах против «Краснодара» – шесть выигранных верховых единоборств во встрече первого круга и целых восемь – в игре второго.

Лучший по обводкам – Бернард Бериша («Терек») – 2,25

Преследователь – Йоан Молло («Зенит») – 2,21

Лучший в сезоне-2015/16 – Халк («Зенит») – 3,1

Лидеры тут меняются часто – поначалу был Промес, затем Молло, а сейчас все-таки Бериша. Наиболее успешные матчи – победные с «Уралом» и «Арсеналом», пять и шесть удачных обводок соответственно, но это в составе «Анжи». Посмотрим, будет ли получаться в «Тереке».

Лучший распасовщик – Тимофей Калачев («Ростов») – 7 голевых передач

Преследователи – Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Квинси Промес («Спартак») – по 6

Лучший в сезоне-2015/16 – Халк («Зенит») – 16

После хет-трика из ассистов в матче с «Томью», любимчик Жозе Моуринью вырвался на чистое первое место среди лучших ассистентов РФПЛ. У Промеса в этом плане были успешны август и сентябрь (четыре голевых паса), а у Фернандеша тоже было три передачи с Томском. В общем, конкуренты у Калачева очень приличные, но сам белорус наверняка на достигнутом не остановится.

Лучший по голам – Федор Смолов («Краснодар») – 11 мячей

Преследователи – Артем Дзюба («Зенит»), Беким Балай («Терек»), Жонатас («Рубин») – по 8

Лучший в сезоне-2015/16 – Федор Смолов («Краснодар») – 20

Ну а тут цифры говорят сами за себя. Лучший бомбардир прошлого сезона верен себе, хотя повторить столь крутую результативность вряд ли удастся, прежде всего, из-за обилия травм. Но конкуренты пока на пик не вышли, а фора у Смолова очень велика, ведь в нашем чемпионате много не забивают. И все же борьба за звание главного голеадора РФПЛ еще не закончена.

Всех лучших удалось упрятать лишь в схему с расстановкой 5-3-2. Да и то, дисбаланс весьма серьезный.

Немного более сбалансированным выглядит второй состав, состоящий из преследователей.

И напоследок еще одна символическая сборная. На этот раз – от «Бомбардира», по результатам попадания в сборные тура (количество – в скобках).