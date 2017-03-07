Слуцкий может возглавить «Зенит». Венгер уйдет из «Арсенала». Дайджест событий дня

Слуцкий может стать тренером «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассматривается руководством «Зенита» в качестве замены Мирче Луческу. В клубе из Санкт-Петербурга готовы предложить Слуцкому контракт на два года. Впрочем, сам тренер не планирует возвращаться на работу в Россию – он учит английский язык и посещает матчи АПЛ. Сегодня же прошла информация о том, что у румынского специалиста есть кредит доверия до конца сезона. Руководство может вернуться к вопросу о тренере по итогам чемпионата России-2016/17.

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«Спартак» может расстаться с пятью футболистами основной обоймы

Руководство «Спартака» рассматривает варианты с продажей пяти игроков. По информации источника, речь идет о Маурисио, Лоренцо Мельгарехо, Андрее Ещенко, Ивелине Попове и Сердаре Таски. На этих трансферах красно-белые могут заработать 12 миллионов евро. Впрочем, источник, видимо, не в курсе, что защитник Маурисио не является собственностью «Спартака» и принадлежит «Лацио», выступая за российский клуб на правах аренды.

РФПЛ накажет клубы проведением домашнего матча на поле соперника

По словам президента РФС Виталия Мутко, РФПЛ получит такое право, если клубы не смогут надлежащим образом подготовить свои стадионы к матчам чемпионата.

«Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жесткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион.

А то получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают», – отметил Мутко.

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Музыкальный инструмент болельщиков на ЧМ-2018 – «ложки победы»

Создатель этого чуда Рустам Нугманов объяснил, как проводилась работа по его изготовлению.

«Ложки – наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», – отметил Нугманов.

При этом инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Размер гранта – миллион рублей.

«Ростов» призвал «МЮ» не брать в Россию ушанки

«Ростов» оригинально отреагировал на сообщение «Манчестер Юнайтед» о вылете в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. «Здесь тепло. Не берите с собой ушанки», – так ответили ростовчане манкунианцам в Twitter «Ростова». Напомним, матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.

Аллегри хочет возглавить «Барселону»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри настолько серьезно заинтересован в работе в «Барселоне», что сам предложил свою кандидатуру президенту клуба Жосепу Бартомеу. Кроме того, с Аллегри хорошо знаком спортивный директор «Барсы» Ариедо Брайда. Ранее о своем уходе в конце сезона сообщил нынешний главный тренер каталонцев – Луис Энрике.

Венгер намерен покинуть «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер собирается уйти в отставку по окончании нынешнего сезона. По информации источника, французский специалист уже сообщил о своем решении игрокам. Контракт Венгера рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить французу 30 миллионов евро в год.

Ибрагимович дисквалифицирован почти на месяц

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Борнмута» Тайрона Мингса в матче 27-го тура АПЛ. Теперь шведу предстоит пропустить матч 1/4 финала Кубка Англии против «Челси», а также встречи чемпионата Англии против «Мидлсбро» и «Вест Бромвича». На поле теперь Ибрагимович появится только 4 апреля. В то же время, он сможет сыграть в матчах Лиги Европы и Кубка Англии.

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