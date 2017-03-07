Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Слуцкий может возглавить «Зенит». Венгер уйдет из «Арсенала». Дайджест событий дня

Слуцкий может возглавить «Зенит». Венгер уйдет из «Арсенала». Дайджест событий дня

Слуцкий может стать тренером «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассматривается руководством «Зенита» в качестве замены Мирче Луческу. В клубе из Санкт-Петербурга готовы предложить Слуцкому контракт на два года. Впрочем, сам тренер не планирует возвращаться на работу в Россию – он учит английский язык и посещает матчи АПЛ. Сегодня же прошла информация о том, что у румынского специалиста есть кредит доверия до конца сезона. Руководство может вернуться к вопросу о тренере по итогам чемпионата России-2016/17.

«Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

«Спартак» может расстаться с пятью футболистами основной обоймы

Руководство «Спартака» рассматривает варианты с продажей пяти игроков. По информации источника, речь идет о Маурисио, Лоренцо Мельгарехо, Андрее Ещенко, Ивелине Попове и Сердаре Таски. На этих трансферах красно-белые могут заработать 12 миллионов евро. Впрочем, источник, видимо, не в курсе, что защитник Маурисио не является собственностью «Спартака» и принадлежит «Лацио», выступая за российский клуб на правах аренды.

РФПЛ накажет клубы проведением домашнего матча на поле соперника

По словам президента РФС Виталия Мутко, РФПЛ получит такое право, если клубы не смогут надлежащим образом подготовить свои стадионы к матчам чемпионата.

«Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жесткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион.

А то получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают», – отметил Мутко.

Зе Луиш, Кришито, Ари и другие супергерои 18-го тура РФПЛ

Музыкальный инструмент болельщиков на ЧМ-2018 – «ложки победы»

Создатель этого чуда Рустам Нугманов объяснил, как проводилась работа по его изготовлению.

«Ложки – наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», – отметил Нугманов.

При этом инструмент был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Размер гранта – миллион рублей.

«Ростов» призвал «МЮ» не брать в Россию ушанки

«Ростов» оригинально отреагировал на сообщение «Манчестер Юнайтед» о вылете в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. «Здесь тепло. Не берите с собой ушанки», – так ответили ростовчане манкунианцам в Twitter «Ростова». Напомним, матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.

Аллегри хочет возглавить «Барселону»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри настолько серьезно заинтересован в работе в «Барселоне», что сам предложил свою кандидатуру президенту клуба Жосепу Бартомеу. Кроме того, с Аллегри хорошо знаком спортивный директор «Барсы» Ариедо Брайда. Ранее о своем уходе в конце сезона сообщил нынешний главный тренер каталонцев – Луис Энрике.

Венгер намерен покинуть «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер собирается уйти в отставку по окончании нынешнего сезона. По информации источника, французский специалист уже сообщил о своем решении игрокам. Контракт Венгера рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить французу 30 миллионов евро в год.

Ибрагимович дисквалифицирован почти на месяц

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил трехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Борнмута» Тайрона Мингса в матче 27-го тура АПЛ. Теперь шведу предстоит пропустить матч 1/4 финала Кубка Англии против «Челси», а также встречи чемпионата Англии против «Мидлсбро» и «Вест Бромвича». На поле теперь Ибрагимович появится только 4 апреля. В то же время, он сможет сыграть в матчах Лиги Европы и Кубка Англии.

Лучшие ретроформы АПЛ. Что английские клубы носили в 90-е и 2000-е

Россия. Премьер-лига Россия Манчестер Юнайтед Арсенал Ювентус Барселона Ростов Спартак ЦСКА Зенит Ибрагимович Златан Слуцкий Леонид Венгер Арсен Луческу Мирча Аллегри Массимилиано Мутко Виталий
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kostyandr
1488909885
Лучше бы стажировался в Англии, зачем разменивать свой потенциал на деньги
Ответить
mihail1980
1488910636
интересно посмотреть на зенит при слуцком
Ответить
тайлер77
1488911581
Венгера в Зенит, Слуцкого в Арсенал :D
Ответить
shurik45
1488911760
Возможно все ,Леонид Викторович блестящий специалист и просто хороший специалист.
Ответить
shurik45
1488911807
......человек)
Ответить
NEMETSRUS
1488922171
Лёня не пойдёт к бомжарикам ни за кокие коврижки :-)
Ответить
Супермачо
1488925747
Пусть возглавляет. ) Тогда точно будут "конебомжи". ) А цыгана в конюшню. )))
Ответить
Sedoi_Goblin
1488955298
Про Златана новость ураган))). "Теперь шведу предстоит пропустить матч 1/4 финала Кубка Англии против «Челси».В то же время, он сможет сыграть в матчах Лиги Европы и Кубка Англии." Так пропустит или сможет???))))
Ответить
Arrow10
1488959446
Слуцкий не пойдет тренировать Зенит , я в этом уверен
Ответить
lihindic
1488963210
да он и не нужен
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+