«Спартак» усилился форвардом «Порту». «Саттон» уволил съевшего пирог голкипера. Дайджест событий дня

Нападающий «Порту» перешел в «Спартак»

Официально пока об этом не объявлено, но португальцы считают трансфер уже оформленным. «Спартак» подписал контракт на 3,5 года с форвардом Идрисой Самбу из «Порту». Предполагается, что красно-белые заплатят за футболиста один миллион евро. У форварда были варианты продолжения карьеры в Португалии и Англии, однако он предпочел перебраться в «Спартак».

«Динамо» снова может покупать футболистов.

На заседании палаты по разрешению споров РФС московскому «Динамо» разрешили регистрировать новых игроков. «В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. – ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. – ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», – говорится в отчете.

33 несчастья российского футбола

«Уфа» подписала бывшего защитника «Вильярреала»

Приветствуйте новичка «Уфы», который приехал из английского «Ноттингем Форест», а раньше выступал за «Вильярреал». Это Боян Йокич, который к тому же выступает за сборную Словении. С уфимским клубом он подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Могучий удар Халка принес победу «Шанхаю» в Лиге чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Азии бывший нападающий «Зенита» Халк отметился красивым голом на 53-й минуте. Этот точный удар оказался решающим в сражении между его клубом «Шанхай СИПГ» и «Сеулом». Полный матч также отыграл экс-полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.

«МЮ» собирается приобрести Крооса

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Реала» Тони Крооса. Манкунианцы готовят предложение по футболисту, но мадридский клуб пока не спешит с ним расставаться. Впрочем, сделка, если она свершится, будет оформлена только грядущим летом. На счету Крооса в нынешнем сезоне Примеры девять голевых передачах в 17 матчах.

«Барселоне» понадобился еще один чемпион Евро-2016

Прошлым летом «Барселона» приобрела Андре Гомеша, а теперь хочет усилить позицию правого защитника еще одним португальцем – каталонцам интересен игрок обороны «Саутгемптона» Седрик Соареш. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов. В Англию Соареш перебрался летом 2015 года из «Спортинга» за 4,7 миллиона фунтов.

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

Анчелотти заплатит штраф за неприличный жест

И перечислит деньги не в немецкий футбольный союз, а в благотворительный фонд, причем выложит аж целых 5000 евро. Напомним, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти показал средний палец болельщикам «Герты» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась вничью 1:1.

Обжора из «Саттона» лишился работы

Голкипер «Саттона» Уэйн Шоу был уволен из клуба из-за расследования, которое было открыто в отношении 125-килограммового вратаря после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2). Тогда Шоу съел пирог прямо по ходу игры, попав в объективы телекамер. Футбольная ассоциация Англии подозревает, что вратарь сделал это умышленно, поскольку на данное событие букмекерские конторы принимали ставки.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба