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  • «Спартак» усилился форвардом «Порту». «Саттон» уволил съевшего пирог голкипера. Дайджест событий дня

«Спартак» усилился форвардом «Порту». «Саттон» уволил съевшего пирог голкипера. Дайджест событий дня

Нападающий «Порту» перешел в «Спартак»

Официально пока об этом не объявлено, но португальцы считают трансфер уже оформленным. «Спартак» подписал контракт на 3,5 года с форвардом Идрисой Самбу из «Порту». Предполагается, что красно-белые заплатят за футболиста один миллион евро. У форварда были варианты продолжения карьеры в Португалии и Англии, однако он предпочел перебраться в «Спартак».

«Динамо» снова может покупать футболистов.

На заседании палаты по разрешению споров РФС московскому «Динамо» разрешили регистрировать новых игроков. «В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. – ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. – ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», – говорится в отчете.

33 несчастья российского футбола

«Уфа» подписала бывшего защитника «Вильярреала»

Приветствуйте новичка «Уфы», который приехал из английского «Ноттингем Форест», а раньше выступал за «Вильярреал». Это Боян Йокич, который к тому же выступает за сборную Словении. С уфимским клубом он подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Могучий удар Халка принес победу «Шанхаю» в Лиге чемпионов

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Азии бывший нападающий «Зенита» Халк отметился красивым голом на 53-й минуте. Этот точный удар оказался решающим в сражении между его клубом «Шанхай СИПГ» и «Сеулом». Полный матч также отыграл экс-полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.

«МЮ» собирается приобрести Крооса

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Реала» Тони Крооса. Манкунианцы готовят предложение по футболисту, но мадридский клуб пока не спешит с ним расставаться. Впрочем, сделка, если она свершится, будет оформлена только грядущим летом. На счету Крооса в нынешнем сезоне Примеры девять голевых передачах в 17 матчах.

«Барселоне» понадобился еще один чемпион Евро-2016

Прошлым летом «Барселона» приобрела Андре Гомеша, а теперь хочет усилить позицию правого защитника еще одним португальцем – каталонцам интересен игрок обороны «Саутгемптона» Седрик Соареш. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов. В Англию Соареш перебрался летом 2015 года из «Спортинга» за 4,7 миллиона фунтов.

«У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

Анчелотти заплатит штраф за неприличный жест

И перечислит деньги не в немецкий футбольный союз, а в благотворительный фонд, причем выложит аж целых 5000 евро. Напомним, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти показал средний палец болельщикам «Герты» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась вничью 1:1.

Обжора из «Саттона» лишился работы

Голкипер «Саттона» Уэйн Шоу был уволен из клуба из-за расследования, которое было открыто в отношении 125-килограммового вратаря после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2). Тогда Шоу съел пирог прямо по ходу игры, попав в объективы телекамер. Футбольная ассоциация Англии подозревает, что вратарь сделал это умышленно, поскольку на данное событие букмекерские конторы принимали ставки.

Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

Порту Спартак Уфа Динамо Вильярреал Шанхай Порт Манчестер Юнайтед Реал Барселона Саутгемптон Бавария Саттон Юнайтед Кроос Тони Йокич Боян Халк Соареш Седрик Анчелотти Карло
Комментарии (4)
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oyabun
1487708600
Насчет того что Спартак "усилился.." слишком громко сказано. Скорее больше похоже на какую то странную схему отмывания бабла.
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Freux
1487712975
кому какое дело что человек кушает
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100KAN
1487761290
Футбольная ассоциация Англии подозревает, что вратарь скушал пирожок умышленно, поскольку на данное событие букмекерские конторы принимали ставки. Это просто верх кретинизма, люди. Неужели нездоровой логики ФА-совцев не хватает понять, что он мог сделать это умышленно, поскольку захотел перекусить. Водичку же они иногда все пьют. Наверняка, контрактами всё это не запрещено.
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NoN141
1487806751
Теперь Спартак полюбил черных )
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