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  • Месси требует продажи трех игроков «Барселоны». «Локомотив» арендует Кверквелию. Дайджест событий дня

Месси требует продажи трех игроков «Барселоны». «Локомотив» арендует Кверквелию. Дайджест событий дня

Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Динь, Гомеш и Матье

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в клубе. Напомним, каталонцы крупно уступили в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:4. Сообщается, что аргентинец поставил руководству испанцев ультиматум. Игрок хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомеш, пополнившие состав сине-гранатовых при Луисе Энрике. Только в этом случае Месси пойдет на переговоры с сине-гранатовыми о продлении контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2018 года. «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры.

Пуцко продолжит карьеру в «Уфе»

«Уфа» объявила о переходе из «Спартака» защитника Александра Пуцко. О сумме сделки и сроках контракта игрока не сообщается. 23-летний футболист является воспитанником московского клуба. С 2013 года он защищает цвета второй команды красно-белых. В нынешнем сезоне Пуцко принял участие в одном матче РФПЛ, проведя на поле всего девять минут. В ФНЛ на счету защитника девять поединков.

Конте согласовал с «Челси» детали нового контракта

Главный тренер «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта. Текущее соглашение истекало летом 2019 года. Сообщается, что новая сделка будет рассчитана до середины 2020 года. Итальянец пришел в «Челси» летом прошлого года. Под руководством 47-летнего специалиста синие в этом сезоне добились 13 подряд побед. На данный момент лондонский клуб единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Кверквелия в ближайшее время перейдет в «Локомотив» на правах аренды

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия близок к переходу в «Локомотив». Речь идет об аренде до конца сезона. Напомним, ранее агент футболиста заявил, что грузинский игрок счастлив в казанском клубе и не планирует уходить. 25-летний Кверквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. В текущем сезоне РФПЛ защитник не провел ни одного матча.

«Шальке-04» летом выкупит права на Коноплянку у «Севильи»

По окончании текущего сезона «Шальке-04» планируется выкупить права на полузащитника Евгения Коноплянку у «Севильи». «Сейчас уже точно можно сказать, что выкупим Коноплянку у испанцев. В текущем сезоне украинец играет важную роль в нашей команде, и она может стать еще больше», – сказал спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хейдель изданию Kicker. Напомним, что в текущем сезоне Коноплянка провел 24 матча за «Шальке-04» во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

Пуйоль зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль зарегистрировал страницу в крупнейшей социальной сети в Европе «ВКонтакте». Напомним, что данный портал был создан и запущен в октябре 2006 года российским разработчиком Павлом Дуровым. Отметим, что 38-летний футболист уже является пользователем таких популярных во всем мире соцсетей, как Twitter, Facebook и Instagram.

Источник: «Спартак» не будет приобретать Тигиева

«Спартак» не намерен приобретать защитника «Анжи» Георгия Тигиева. По мнению тренерского штаба красно-белых, 21-летний игрок не сможет усилить команду здесь и сейчас. Ранее сообщалось, что нынешний лидер чемпионата России уже договорился с футболистом махачкалинцев о контракте. «Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде», – поведал источник, знакомый с ситуацией. В текущем розыгрыше РФПЛ Тигиев принял участие с 14-ти встречах.

«Анжи» заключил контракт с Прудниковым, с Эзатолахи переговоры продолжаются

Генеральный директор «Анжи» Эльдар Исаев заявил, что махачкалинцы заключили соглашение с экс-нападающим «Спартака», «Рубина» и «Амкара» Александром Прудниковым. При этом он отметил, что «орлы» пока не могут достигнуть договоренности с хавбеком «Ростова» Саидом Эзатолахи. «С Прудниковым уже подписали контракт. Эзатолахи находится в «Анжи» на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», – сказал Исаев. Последним клубом Прудникова был «Оренбург», цвета которого он защищал в первой половине нынешнего сезона (четыре матча, ноль голов). Отметим, что 27-летний футболист уже выступал за «Анжи» в 2011 году на правах аренды.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Барселона Уфа Челси Локомотив Севилья Месси Лионель Коноплянка Евгений Пуцко Александр Кверквелия Соломон Конте Антонио
Комментарии (24)
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giluxa1963
1487622985
зажрался золотой мальчик
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BARCLAYS_APL
1487626151
Пуйоль зарегался Вконтакте прям сенсация тоже мне новость
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Cant Stop
1487627041
чмырят чтоль Месси в раздевалке?))
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lihindic
1487627227
требовательный писец
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CSKA471
1487658933
Ухх!!!Злобный гном!!
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STAFOR13
1487659026
бред, Лео такую чушь бы непроизнёс, да и любой другой профессиональный игрок который понимает что в дела тренера нет смысла лезть, у него своя работа у тренера своя
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тайлер77
1487661863
месси дедовщину устраивает?
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бардачок
1487662258
Месси если же не барса,то что? Китай? или МЛС сразу
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"supermax"
1487664418
ну Месси прихуел конечно
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Platon Faustov
1487688151
Не бывает дыма без огня, а дыма от Месси в последнее время много, то сборную бросил, то увольняют из-за критики в его адрес. Как футболист - потрясающий, как человек видимо говно.
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