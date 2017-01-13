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    Часы Энрике. Почему «Барселона» деградирует, но судьи в этом не виноваты


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    Голосов: 8
    13.01.2017 15:00
    Жалобы на арбитров со стороны игроков «Барсы» утомили жутко – совсем не из-за них сезон складывается хуже, чем предполагалось. «Бомбардир» пытается понять, в чем истинная причина барселонских неудач.

    Супергол Месси со штрафного не позволил «Барселоне» уйти побежденной с матча против «Вильярреала», но подопечные Луиса Энрике все равно были крайне недовольны судейством. Оно, по их мнению, помешало победить. Каталонцы грешат на два пенальти, которые арбитр не поставил. Очевидность нарушений подливает масла в огонь еще больше – команда считает, что ее проблемы вызваны исключительно судейством.

    «Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку», – злился после матча Жерар Пике. Забавно слышать это от футболиста, чей клуб пробил 24 пенальти в 61 матчах, а в свои ворота получил лишь один. Кроме того, критика в адрес судей еще больше может навредить, настроить против. Она и так-то никогда не помогала.

    Лео Месси все так же является главной звездой, а Андрес Иньеста здорово вернулся после травмы, но как команда «Барселона» сейчас совсем не выглядит единым целым. Третье место в чемпионате – тому яркое подтверждение. Летние трансферы и вовсе разочаровали – никто из квартета Динь-Гомеш-Д.Суарес-Алькасер не смог набрать больше 7,00 по рейтингу Whoscored, и это в такой команде, как «Барселона». 85 миллионов евро – абсолютно впустую. Вот и получается так, что, когда основной состав испытывает проблемы, освежить игру фактически некем.

    У Суареса и Гомеша вообще идентичные показатели в плане владения мячом и ударов по воротам – соответственно 88,6%/88,7% и по 0,6 удара в среднем за игру. У Суареса есть два голевых паса. В остальном же оба приобретения пока кажутся абсолютно пустыми. Ни на что в матчах «Барселоны» они не влияют вообще. «Хороша» скамейка!

    Хуже дела пошли у Серхио Бускетса: перехватов меньше, фолы чаще, проигранных верховых дуэлей – куда больше. В супертрио Месси-Суарес-Неймар не входит футболист, который занимает в команде третье место по количеству голов. Месси и Суарес забили 25 на двоих, а третий – Рафинья с пятью мячами. У Неймара на один меньше. Одна голова барселонского дракона не кусается уже давно. Забитых мячей бразильца команде сильно не хватает, хотя про него как раз нельзя сказать, что он как-то деградировал. Просто с голам стало хуже.

    Арда Туран круче смотрится в Лиге чемпионов, а Иван Ракитич теперь редко играет полный матч. Проявлять себя в команде, где немедленно следует доставка мяча в линию атаки, хорвату приходится все сложнее. Темп атаки не поварьируешь, поскольку мяча просто нет, он все время у форвардов. А три очка по системе «гол плюс пас» в нынешнем чемпионате – уж как-то очень мало для игрока такого уровня.

    Лишь Месси и Неймар обладают показателем в два обязательных обостряющих паса за игру. Третьим, что удивительно, является Серхи Роберто с результатом 1,6. Недостаток креативности налицо, и никому кроме Иньесты так и не удается быть тем самым связующим звеном между полузащитой и атакой. Крайние защитники всегда были в «Барселоне» невероятно опасны для соперника, но в нынешнем сезоне это выражено не так ярко – Альба только в последнее время заиграл получше, забив «Эспаньолу» и отдав две голевые передачи в игре с «Осасуной», на счету Роберто четыре ассиста и чередование ярких матчей с провальными. И так во всех линиях.

    С судейством «Барселоне» в каких-то моментах не повезло, но делать из этого трагедию и уж тем более игнорировать церемонию ФИФА (если именно обида на судей явилась причиной) – совершенно не стоило. «Барса» не та, что прежде, и проблемы тут не в судьях. Пике, между прочим, еще в ноябре заявлял, что с такой игрой команде новый титул не грозит. Что же изменилось с тех пор? Абсолютно ничего. Стала ли игра лучше? Совсем нет. Результаты? Тоже нет.

    Впереди до «ПСЖ» у «Барсы» пять матчей с середняками. «Реалу» предстоят тяжелейшие встречи с «Севильей» и «Реал Сосьедадом». По потерянным – восемь очков разницы, но оступиться «сливочные» вполне способны. Важно, пройдут ли без потерь сами каталонцы. Только не нужно больше злить общественность жалобами на судейство. Это лишь ослабит команду, которая и так в нынешнем сезоне выглядит совсем неидеально.

    По материалам Whoscored

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 января 2017, 09:31

      "Забавно слышать это от футболиста, чей клуб пробил 24 пенальти в 61 матчах"
      Ну и что забавного?
      Если понятно, что соперники не могут остановить нападающих Барсы без фола - это не значит, что Барса получает "слишком много" пенальти.
      Кто определяет - много это или мало?

      -1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 15 января 2017, 23:14

      пора ливать свежую кровь.состав Барсы стареет,а замены не видно.трансферная политика полностью провалена.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 января 2017, 21:59

      Миша, а то что, Реал действующий еврочемпион, этого аргумента для Матч ТВ было недостаточно, чтобы транслировать Испанию в этом году? Хорошее дело можно начинать в любой момент. Если Бомбардир претендует на объединение сообщества ценителей футбола, он и должен выступать в первых рядах, а вы похожи на засланного казачка, который грудью защищает интересы Матч ТВ

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > Александр52 15 января 2017, 21:50

      Честно говоря, лично меня проблемы Матч ТВ волнуют примерно так же, как, скажем, особенности культурного развития народов Африки. То есть, совершенно никак. У Бомбардира же полным-полно других функций, которые надо реализовать в первую очередь, и над которыми мы работаем практически 24/7. А не влезать в абсолютно бесперспективные затеи. У вас же, если вы считаете по-другому, полная площадка действий - с созданием блогов, записей и материалов, которые мы можем вынести на главную страницу и порекламировать в соцсетях. Так что, давайте не будем снижать уровень корректности нашего разговора до хамских лозунгов про засланных казачков. Это уже некрасиво смотрится. Я совершенно не был обязан тратить время на столь подробный ответ вам, чтоб под конец вдруг получить хамский ответ.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Александр52 16 января 2017, 09:33

      Я не понимаю - почему в 2017 году такое количество людей так волнует - что показывают по телевизору.
      Если у меня есть время - я могу посмотреть любой, интересующий меня, матч.
      Время бы это найти..

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 января 2017, 18:11

      Михаил, по отсутствию вещания Испании с вами не соглашусь. На НТВ плюс была целая плеяда интересных комментаторов и они все стремились комментировать только Испанию. Не Англию, а Испанию. И вдруг, полнейшее отсутствие вкуса. Я из года в год платил за НТВ плюс и наслаждался Испанским футболом, а сейчас НТВ плюс пришёл копец, его подмяла эта бездарность под названием Матч ТВ. Вот и всё объяснение, балом начали править люди не понимающие в искусстве футбола, но умеющие кричать и рвать глотку, комментаторскую элиту России развалили, и в итоге по 2 футбольным каналам из 3-х мы смотрим только Англию. Не спорю, Англия интересна, но Испания лучше и талантливее, она красивая, изящная, там есть интрига Месси-Рональдо, там много полезного для нашей молодёжи, там есть чему учиться, там становятся великими. И вдруг, эта шпана из Матч ТВ, собралась нас учить, чему??? Дайте нам просто смотреть за наши деньги, то что мы хотим и отвалите в сторону. Давайте организуем здесь на Бомбардире протест против Матч ТВ, я думаю нас многие поддержат.

      3
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      Рейтинг: +177

      miklos > Александр52 13 января 2017, 21:28

      Я к тому, что сейчас в мире раскручивается интерес к АПЛ, поскольку она лучше остальных преподносится. Что интереснее и что сильнее – это уже вопрос вкуса, вам точно так же возразят, что в Англии редко бывают очень крупные счета и не такой разрыв между лидерами и всеми остальными (это не мое мнение, но обычно так говорят фанаты АПЛ). А то, что чемпионат Испании – топовый, это бесспорно, и на футбольных каналах он, уж конечно, быть обязан.

      По поводу протестов – тут уж стоит реально оценивать свои силы. Периодически снова возникают разговоры о необходимости показа Испании на различных ресурсах, но на ТВ ничего не меняется, а сейчас уже поздно для покупки прав, насколько я понимаю. Так что это ни к чему не приведет. Нам остается лишь мучить Интернет и надеяться на следующий сезон. В этой ситуации остается болеть за испанские клубы в еврокубках, чтобы они снова доказали свое превосходство в Европе, и это будет еще один плюс к аргументам за показ)

      1
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      Рейтинг: +201

      falanor 13 января 2017, 17:32

      о чем речь вообще? у вас в команде один из лучших игроков в истории если не лучший. и вы жалуетесь что судьи помогают оппонентам? с таким составом нужно выносить любого вперед ногами даже если судьи явно болеют за команду противника.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 января 2017, 16:20

      Миша, мы сами фанаты Барсы и переживаем за её результаты. Разборы проводить надо, но не увлекаться критикой. Ребята играют хорошо. Но, есть к вам вопросы. Количество грубейших, на уровне костоломства, нарушений по отношению Неймара и Месси запредельно. Как эти 2 гения выдерживают, просто непонятно. Месси уже пропустил больше месяца в этом сезоне из-за травмы. Эта грубость и хамство есть в каждой игре и не поставленные пенальти тоже реально были. Почему вы их не видите???? И второй более важный к вам вопрос, как к представителю Бомбардира. Мне лично надоело смотреть испанский футбол по компьютеру. Организуйте на вашем сайте волну возмущения против нашего телевидения, в частности "Матч ТВ". Их сотрудники, на ваших страницах, постоянно пишут какую то чушь. Пусть они нам всем ответят на вопрос , когда мы начнём нормально смотреть чемпионат Испании. Мы реально платим каждый месяц "НТВ плюс" за футбольные каналы, а они нам отвечают, что это не они виноваты и спрашивайте об этом "Матч ТВ". Спрашивается -"До коле???", они будут нас лишать того, что наши друзья казахи или белорусы смотрят. Ребята в чём причина ??? Что происходит с нашими деньгами. До того как появилась Тина, мы много лет смотрели весь мировой футбол. Вчера закрыли Испанию, завтра закроют Англию, что будем Тиной любоваться ??? Господин Морозов, что вы лично думаете об этом, и что нам делать ??? Вся надежда только на вас !!!

      2
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      Рейтинг: +177

      miklos > Александр52 13 января 2017, 16:54

      Александр, здравствуйте! Спасибо за эмоциональную реакцию)

      Увлекаться критикой я и не планировал) Просто ребята с Whoscored подобрали правильную статистику, а я чуть дополнил - в итоге вышло, что недостатков в этом сезоне у клуба масса. Что касается пенальти и костоломства, то отчасти вы правы, но посыл был другой - исправьте те недочеты, что есть сейчас, ведь минус 8 от Реала получились все же не из-за судейства, а потому что Мадрид пока стабильнее, цельнее, увереннее и в чем-то чуть везучее, чем Барса) Но Испании нужна настоящая чемпионская гонка,поэтому удачи вашему клубу. Мы хотим интригу, вы хотите побед, тут наши интересы совпадают)

      Касаемо второго вопроса… Тяжело в таких случаях говорить о бессилии что-либо сделать. Лично по мне непоказ Испании, лиги с сильнейшими командами мира и лучшими игроками мирового футбола – это действительно очень неправильно. Очень. Я сам симпатизирую испанцам и португальцам, поэтому отсутствие на моем ТВ испанского чемпионата при наличии плюсовских каналов воспринимаю болезненно.

      С другой стороны, мы не можем знать всей специфики распределения финансов у канала. Может, был другой план, может, ситуация изменилась в последний момент. Знать бы все это наверняка. Доводы главы «Матч ТВ» с одной стороны убедительны, с другой же - нет ощущения, что для покупки Испании было сделано все, что только можно. Мне кажется, что там могут не до конца понимать, что Примера действительно вызывает громадный интерес. Все заточено сейчас на более раскрученную АПЛ.

      Нам остается лишь ждать следующего сезона. Гораздо более крупные спортивные порталы не раз и не два уже поднимали эту тему, но все осталось и останется до конца сезона на прежнем уровне.

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      Рейтинг: +185

      Des79 13 января 2017, 16:10

      Действительно Барса чуть подсела !!!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 января 2017, 15:13

      хороший разбор))

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