Самедов поссорился с Семиным. У России хотят отобрать проведение ЧМ-2018. Дайджест событий дня

Источник: причина ухода Самедова в «Спартак» – конфликт с Семиным

Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением об уходе из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова. По его словам, причиной этого стал конфликт между игроком и главным тренером команды Юрием Семиным. Напомним, новым местом работы россиянина называется «Спартак». «Насколько понимаю, причина ухода – конфликт с Семиным. Несогласие (или несовместимость) с методами управления коллективом. Не думаю, что можно верить слухам о претензиях железнодорожников к Самедову после его возвращения из сборной – таких как эта: «Ты выкладываешься там, а здесь следующий матч играешь ниже своего уровня», – сказал Казаков.

Кирилл Комбаров и Дьяков станут игроками тульского «Арсенала»

Защитники «Томи» Кирилл Комбаров и Виталий Дьяков вторую часть чемпионата России проведут в тульском «Арсенале». По информации СМИ, оба футболиста из-за задолженностей по зарплате разорвут действующие контракты и присоединятся к «канонирам». Отметим, что Дьяков является игроком «Динамо» и выступает за томичей на правах аренды. Напомним, ранее сообщалось, что сразу восемь футболистов «Томи» из-за задолженностей по зарплате, которые составляют шесть месяцев, добиваются разрыва контрактов с клубом.

«Вольфсбург» согласен продать Дракслера

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что его клуб готов продать полузащитника Юлиана Дракслера. Напомним, что 23-летний немец неоднократно говорил о своем желании покинуть команду. «К сожалению, все вышло не так, как мы ожидали. Если получим предложение по Дракслеру, то будем рассматривать его. Сейчас обстоятельства сложны», – заявил представитель клуба. Напомним, что в «Вольфсбурге» надеются выручить за футболиста 35 миллионов евро.

«Локомотив» может обменять братьев Миранчуков на Бурлака и Оздоева

Футболисты «Рубина» Тарас Бурлак и Магомед Оздоев могут вернуться в «Локомотив». Сообщается, что железнодорожники готовы совершить обмен с казанцами, отдав им Алексея Миранчука и его родного брата Антона Миранчука. Отметим, что Оздоев и Бурлак уже выступали за «Локомотив» в прошлом, а летом 2014 года стали игроками «Рубина». Антон Миранчук провел этот год в аренде в эстонской «Левадии». Контракт Алексея Миранчука истекает летом 2018 года.

«Фламенго» не хочет платить за Ромуло 4,7 миллиона

Полузащитник «Спартака» Ромуло вызвал интерес со стороны «Фламенго». По информации TomarTV, бразильский клуб не делал официальных предложений московской команде по переходу футболиста, однако общается с самим игроком. Сообщается, что красно-черные контактируют с самим игроком и надеются убедить его разорвать действующий контракт, который рассчитан до лета 2017 года. «Фламенго» не хочет платить за игрока 4,7 миллиона евро и планирует заполучить его в качестве свободного агента.

Британский политик предложил ФИФА задуматься о лишении России права на проведение ЧМ-2018

Член британского парламента Дэмьен Коллинз после обнародования второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте предложил ФИФА задуматься над вопросом о лишении России права на проведение чемпионата мира-2018. «Теперь ФИФА стоит всерьез задуматься над вопросом проведения чемпионата мира в России. Разве они могут гарантировать ФИФА и всем остальным, что во время мирового первенства борьба с допингом будет вестись надлежащим образом?» – сказал Коллинз.

Победитель РФПЛ заработает чуть более пяти миллионов

Как сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин, победитель текущего розыгрыша турнира получит 5,08 миллиона долларов от общего бюджета, составляющего 40 миллионов. «Победитель получит 12,7 процента от бюджета, то есть около пяти миллионов», – сказал Прядкин. Отметим, что 40% от всего бюджета поделены между 16-ю клубами РФПЛ в равных частях – по 2,5%. Еще 59,1% распределяются таким образом: первое место – 10,2%, второе – 8,4%, третье – 7,5%, четвертое – 6,6%, пятое – 5,7%, шестое – 4,8%, седьмое – 3,9%, восьмое – 3,0%, девятое – 2,4%, 10-е – 2,1%, 11-е – 1,8%, 12-е – 1,5%, 13-е – 1,2%. Оставшиеся 0,9% будут поровну поделены между клубами, получившими повышение в классе по итогам прошлого сезона, – «Оренбургом», «Арсеналом» и «Томью».

На групповом раунде ЧМ может появиться серия пенальти

В случае увеличения количества участников чемпионата мира, могут быть изменены правила проведения группового раунда турнира. Напомним, ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказал идею о расширении мирового первенства до 48 команд. Если подобное произойдет, то возможен вариант, при котором исход ничейных поединков в группах будет решаться с помощью серии пенальти. В ФИФА выражают беспокойство по поводу того, что при трех командах в группе (а именно такой формат проведения предлагает Инфантино – 16 групп по три сборных) в заключительном поединке соперники могут нарочно играть вничью, если подобный результат будет выгоден им обоим.

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