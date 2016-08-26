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  • Семин возглавил «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы. Дайджест событий дня

Семин возглавил «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы. Дайджест событий дня

Штраф Диарра «Локомотиву» выплатит «Галатасарай»

Турецкий «Галатасарай» намерен заплатить «Локомотиву» штраф за полузащитника Лассана Диарра в размере пяти миллионов евро. Изначально такую сумму денег российскому клубу должен сам француз, однако турки решили взять этот вопрос на себя. При этом они предлагают растянуть выплату аж на три года, что совсем не устраивает руководство «Локо».

Семин снова будет рулить «Локомотивом»

«Локомотив», тем временем, обзавелся главным тренером. В клуб снова вернулся Юрий Семин, который уже дважды возглавлял «Локо», два раза выиграв чемпионат России и четырежды – Кубок. Цели, поставленные перед Семиным, а также подробности его контракта уже известны.

6 проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину

«Зенит» поедет в Израиль, Ирландию и Голландию, «Краснодар» – в Германию, Францию и Австрию

Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, в ходе которой определились соперники «Зенита» и «Краснодара». Санкт-петербургский клуб сыграет с тель-авивским «Маккаби», «Дандолком» и АЗом, а краснодарский – с «Ниццей», «Зальцбургом» и «Шальке». Состав своих групп также узнали «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рома», «Фиорентина», «Аякс», «Атлетик», «Шахтер» и другие известные клубы, выступающие в нынешнем сезоне в Лиге Европы.

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 40-31

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 50-41

Зинченко покинул «Ман Сити», но не остался без ЛЧ

Новичок «Манчестер Сити» Александр Зинченко снова приедет в Россию, причем уже через месяц. Он стал игроком ПСВ, и за этот клуб украинец будет выступать на правах аренды до июня 2017 года. Голландская команда, напомним, стала соперником «Ростова» по группе Лиги чемпионов. Матч «Ростов» – ПСВ состоится во втором туре, который пройдет 28 сентября.

Роналду рассказал, в каком возрасте он завершит карьеру

Лидер «Реала» Криштиану Роналду готовится продлить контракт со своим нынешним клубом, за который планирует выступать вплоть до завершения карьеры игрока. «Больше всего я хочу остаться в лучшем клубе мира. В ближайшие недели будет больше информации на этот счет. Уже говорил о том, что хочу завершить карьеру в «Реале» в 41 год», – сообщил португалец.

УЕФА внес существенные изменения в формат ЛЧ

Начиная с сезона-2018/19 в групповой этап Лиги чемпионов попадут по четыре лучшие команды чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. При этом в квалификации сохранится разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг, что оставит шанс клубам пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных первенствах. Также будет изменена и система подсчета клубных коэффициентов.

Жоаозиньо теперь россиянин

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо получил статус российского игрока по решению РФС, объявленному на заседании комитета. Оно было принято после получения соответствующего заявления от клуба, за который бразилец выступает с 2011 года. Сам Жоаозиньо на днях сообщил, что скоро станет владельцем паспорта гражданина России.

Пятый тур РФПЛ стартовал с исторического гола «Уфы»

Матч пятого тура РФПЛ в Самаре между «Уфой» и «Крыльями Советов» закончился победой уфимцев со счетом 1:0 благодаря голу Сильвестра Игбуна с пенальти. «Уфа» не только одержала первую победу в нынешнем чемпионате, но и впервые забила в гостях во всем календарном году. В следующие два дня пройдут еще семь матчей чемпионата России.

«Уфа» забила первый гостевой гол в 2016 году и выиграла в Самаре. Как стартовал 5-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Лига Европы Россия Галатасарай Локомотив Краснодар Зенит Манчестер Сити ПСВ Реал Крылья Советов Уфа Роналду Криштиану Диарра Лассана Жоаозиньо Зинченко Александр Семин Юрий
Комментарии (11)
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siparka-05
1472247077
Чуть не угробил Анжи своими странными покупками,Семин как Романцев уже не тот,в смысле как тренер
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Lokofint
1472265774
Может начинается возрождение локомотива)))
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Strig
1472270337
Наш паровоз вперёд лети...
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lihindic
1472274086
сёмин уже не тот
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pik54
1472274593
Нормальные варианты для Зенита и краснодара.
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Zenit-84
1472275334
Третий вход Палыча в ту же реку. Удачи!
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343443
1472275524
Третий вход Палыча в ту же реку. Удачи!
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TUMS
1472282411
Нормальный жребий.
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alexis02lion
1472297534
АЗ Алкмаар не склоняется. Зеньке подфартило с группой, а быки будут бороться, шансы есть. Шпалыч уже не тот, хотя Локо в этом сезоне по ходу особо не на что рассчитывать, а так свой человек и всем хорошо.
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