«Когда он бьет штрафные, мне страшно за вратарей». Как Аквилани готовится к последней рубке с судьбой

Когда-то Альберто Аквилани считался больше чем центрхавом формата «Box-to-box», было в нем что-то поэтичное. «Бомбардир» рассказывает сложную историю «маленького принца», которому Тотти прочил «Золотой мяч».

Уже в 2008 году Аквилани считали наследником Пирло. В «Ливерпуле» его пытался приучить к британскому футболу Стивен Джеррард. Но ничего не получилось. Аквилани остался легконогим футболистом, у которого в 32 еще ничего не потерянно. Несмотря на критику.

Это было как вчера. Форвард «Ромы» Мирко Вучинич сыграл на опережение и отправил победный мяч в сетку ворот Касильяса. На игроков «Реала» было больно смотреть. Замученный травмами Фернандо Гаго падает на газон в бессильном отчаянии. Его губы нервно дрожат: аргентинец сдерживается из последних сил, чтобы не зарыдать. Утешить Гаго подходит Альберто Аквилани. Только что хавбек стал одним из главных творцов сенсации года: его «Рома» выбила звездный «Реал» из 1/8 финала ЛЧ! В феврале 2008-го имя Альберто Аквилани по-настоящему прогремело на весь мир.

«Аквилани – один из талантливейших футболистов, которых я встречал в «Роме», – с этих слов начал свою пресс-конференцию Франческо Тотти. – «Он обладает «кошачьей» техникой и отлично читает игру. А когда он бьет штрафные на тренировках, мне страшно за наших вратарей: у Альберто очень мощный удар с обеих ног. В перспективе Аквилани сможет бороться за «Золотой Мяч».

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Спустя некоторое время Альберто сделал очередной шаг на пути в всемирной славе. Центрхав «Ромы» стал «джентльменом года». На церемонии вручения награды присутствовала вся знать Рима. В их числе был и Франческо Тотти. «Он наш маленький принц», – заботливо отозвался о нем «Император». Буквально с первых дней Тотти взял Аквилани под «отцовскую» опеку. Франческо видел в нем нечто большее. То, чего не замечал у других игроков «Ромы». В «Роме» Альберто чувствовал себя в хорошем смысле «избалованным ребенком». Поистине «маленьким принцем».

Счастье закончилось в марте 2009-го. В одном из столкновений Аквилани получил тяжелую травму лодыжки. «Все нормально!» – с легкой улыбкой отвечал журналистам игрок. Восстановление шло полным ходом, как вдруг что-то пошло не так. Нога Альберто дала осложнения и стала стремительно опухать. Потребовалась операция на лодыжке. «Когда вернусь в строй? Не знаю», – в мае Альберто был не похож сам на себя. К тому времени он три месяца пролежал на больничной койке. «Я очень хочу на поле!» – грустно подытожил «маленький принц». Больше за «Рому» Аквилани не сыграет.

«Мы следили за Аквилани в течение двух лет и готовились его подписать. Но тяжелая травма спутала нам все планы», – признался Арсен Венгер. «Арсенал» так и не отважился подписать контракт с Альберто. Зато наставнику «Ливерпуля» Рафаэлю Бенитесу хватило сил пойти на риск. «Мы купили его ниже рыночной стоимости!» – с гордостью заявил испанец на презентации Аквилани.

Осенью 2009-го его под «опеку» взял Стивен Джеррард. Аквилани восторженно отзывался об игровых и человеческих качествах этого игрока. «Еще до перехода в «Ливерпуль» я считал Джеррарда сильнейшим центрхавом мира. Сейчас я, видя его каждый день, все сильнее в этом убеждаюсь», – не скрывал восторгов Аквилани. «СтивиДжи» регулярно навещал его в больнице. Непосредственно на поле они встречались значительно реже.

За время пребывания в «Ливерпуле» Аквилани провел всего 18 матчей. Ту самую травму лодыжки Альберто полностью залечил лишь к лету 2010 года. За это время добавились и другие болячки: «хрустальные» ноги Аквилани просто не подходили под АПЛ. Останься Бенитес на своем посту, итальянца бы продали в первую неделю трансферного окна. Но «мерсисайдцы» решили поддаться сладкому ветру перемен. В команду пришел Рой Ходжсон.

«Я потрясен! Не каждый день в своей тренерской карьере я вижу столь одаренных игроков. В последних сезонах Аквилани получал множество травм. Сейчас он выглядит немного депрессивно, но я помогу ему забыть о прошлом», – заявил Ходжсон. Уже через два месяца тренер попросил выставить Аквилани на трансфер. По слухам, окончательное решение Ходжсон принял после очередного повреждения хавбека на тренировке.

До закрытия трансферного окна оставалась неделя. Взять Аквилани к себе согласился только «Ювентус» – да и то в аренду. «Рома» для меня в прошлом. Теперь мое сердце окрашено в черно-белые цвета», – с надеждой произнес Альберто. Родная Серия А, отсутствие языковых барьеров, многообещающий Чиро Феррара на тренерской скамье. Вот оно счастье? Увы...

В «Юве» у Аквилани в придачу к лодыжке начали сдавать колени. В матчах с «Дженоа», а затем с «Болоньей» хавбек получил две тяжелые травмы. Феррара оказался посредственным тренером, «Юве» закончил чемпионат в середине таблицы, а сам Альберто провел 33 матча. Не так уж и мало, если не учитывать, что более половины встреч хавбек провел через боль.

Дополнительное разочарование игроку принесла и вышедшая автобиография Стивена Джеррарда. «В 2009-м мой «Ливерпуль» начал разваливаться на глазах. Американские владельцы испускали из команды ее дух. За счет клуба они решили хорошенько заработать и начали продавать лидеров. Так мы потеряли Хави Алонсо. Нас убеждали, что с приходом Аквилани мы быстро забудем про испанца. Альберто – хороший игрок, но я сразу понял, что он не Хави», – такое откровение вряд ли понравилось Аквилани. Однако ему хватило сил не затаить обиду на легенду «Ливерпуля».

Существовала вероятность, что следующий сезон Аквилани начнет во второй команде «Ливерпуля». Но тут в дело вмешался Дженнаро Гаттузо. «Нам нужен еще один опорник!» – провозгласил «миланист». Руководство «россонери» прислушалось и арендовало Аквилани на один сезон.

«В «Милане» я словно в раю! Здесь я получаю значительно меньше, чем в «Ливерпуле», но выгляжу более счастливым. Я намерен стать заменой Пирло и остаться здесь на долгие годы», – заявил Аквилани. Альберто проводил хороший сезон. С его помощью «Милан» шел ко второму подряд Скудетто. Но «маленькому принцу» снова жутко не повезло.

«После 22-го матча мне сказали, что я больше не выйду на поле и могу уже сейчас покинуть клуб», – признался журналистам Аквилани. Те оторопели. И только покопавшись в контракте игрока, поняли: если Альберто проведет 25 матчей в основе, «Милан» будет обязан выкупить его у «Ливерпуля». Руководство «россонери» объясняло свой поступок финансовыми проблемами. Но именно в то трансферное окно «Милан» продал за гигантскую сумму Тиаго Силву и Ибрагимовича!

Свой долгожданный покой Аквилани обрел в «Фиорентине». С «фиалками» Альберто проиграл финал Кубка Италии, остановился в двух шагах от победы в Лиге Европы. Зато именно здесь Аквилани получил возможность играть в любимый «изящный» футбол. «Фиорентина» эпохи Монтеллы демонстрировала «испанский» стиль игры, который так понравился Аквилани.

Флоренция издавна считается «городом искусств». Здесь больше, чем где-либо, архитекторы стремились достичь совершенства. Каждая улочка Флоренции пропитана своей неповторимой историей и живописными скульптурами. Это отразилось на местной публике: они не любят смотреть на унылый каторжный труд. Для них важнее, чтобы в атаке играли «поэты». Альберто Аквилани со своим творческим восприятием футбола просто не мог не стать здесь своим.

Он уже не «маленький принц». За последний сезон, который Альберто провел в «Спортинге», он здорово изменился внешне. Итальянец отрастил бороду, из-за которой его взгляд кажется более суровым. «Нашим детям нравится в Португалии. Здесь потрясающий климат: на новый год мы сумели организовать барбекю на улице! Наш папа неплохо выступает за «Спортинг» и перед СМИ старается выглядеть довольным. Но я знаю его лучше всех остальных. И знаю, как он скучает по «Роме» и большим победам», – заявила его жена Микела Кваттрачокке.

Лучано Спаллетти услышал это интервью и на днях позвал Аквилани назад, в любимую «Рому». Возвращение хавбека казалось неминуемым, пока итальянские СМИ не объявили: фаворитом в борьбе за «маленького принца» является «Челси». «Ты возьмешь реванш за все неудачи в АПЛ!» – убеждает игрока Конте. «Ты будешь в основе родного клуба», – готов пообещать ему Спаллетти. Выбор за 32-летним Аквилани. Альберто думает. Ошибаться больше нельзя.

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