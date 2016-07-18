Черчесов возглавил сборную России. ВАДА сообщила о допинге в российском футболе. Дайджест событий дня

Черчесов – новый наставник сборной России

Пока нет официальной информации о назначении Станислав Черчесова главным тренером сборной России, но на днях с ним будет подписан контракт с неплохой зарплатой. Ранее сообщалось, что в число основных кандидатов также входили главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев и экс-наставник «Кайрата» Александр Бородюк, однако оптимальной кандидатурой в РФС посчитали именно Черчесова. Как сообщает источник в РФС, финальный раунд переговоров со специалистом уже состоялся, и именно Станислав Саламович был утвержден в должности главного тренера сборной России.

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ВАДА обвиняет руководителей российского футбола в сокрытии допинг-проб

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) поместила на своем официальном сайте доклад об использовании допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. Вместе с тем, отмечается, что сразу 11 допинг-тестов было сокрыто и в российском чемпионате по футболу, причем представитель ВАДА заявил о причастности к этому президента РФС Виталия Мутко.

ФИФА беспокоится за стадион «Зенита», но переносить ЧМ из России не хочет

ФИФА выразила беспокойство ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены» после того, как власти Санкт-Петербурга уведомили генерального подрядчика компанию «Инжтрансстрой-СПб» о разрыве контракта по причине дефицита средств в размере 2,5 миллиарда рублей. «Ситуация дает повод для беспокойства, однако ФИФА ожидает, что местные власти реализуют предоставленные гарантии, и стадион будет сдан до конца 2016 года, как и было обещано», – так заявили в пресс-службе организации.

Несмотря на это, а также на сегодняшний доклад ВАДА, ФИФА не рассматривает вопрос переноса чемпионата мира-2018 в другую страну и выражает уверенность, что Россия проведет турнир на высоком уровне.

Представители «Зенита» отвергают информацию о переговорах с Мамаевым

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман заявил, что сине-бело-голубые не собираются покупать хавбека Павла Мамаева у «Краснодара» вопреки информации о том, что из-за конфликта в краснодарском клубе футболист сборной России будет продан в команду из Санкт-Петербурга. «Информация недостоверная, не ведем переговоров по Мамаеву», – заявил Циммерман.

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«Реал» включился в борьбу за Погба

«Реал» не оставляет надежд заполучить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и выиграть конкуренцию за футболиста у «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что мадридский клуб готов заплатить за француза 120 миллионов евро, поэтому его представители уже связались с агентом игрока Мино Райолой. Погба же на данный момент рассматривает предложение от «Манчестер Юнайтед».

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Демба Ба выбыл более чем на полгода

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба пропустит как минимум восемь месяцев из-за тяжелого перелома ноги, полученного в матче чемпионата Китая против «Шанхай Теллэйс» (2:1). В шоке и главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Грегорио Мансано: «Эта травма может положить конец карьере Ба. Я предпочел бы проиграть эту игру, чем потерять Ба». Ну а сам игрок, очнувшись в больнице, сразу же спросил, победила ли его команда.

Ибрагимович иронично отреагировал на реплику Кантона

Недавно экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что новичок клуба Златан Ибрагимович может стать лишь принцем Манчестера, поскольку король (это и есть прозвище Кантона) в городе уже имеется. «Я испытываю большое уважение к Кантона и слышал его слова. Но я не собираюсь быть королем Манчестера, я буду его богом!», – в своем стиле отреагировал Ибрагимович.

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Муса поразился нагрузкам в «Лестере»

Новый нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса выразил удивление высокими нагрузками в его новой команде и не обошелся без сравнения. «После первого занятия в новой команде я подумал: «Ну ничего себе!» Такого в России никогда не видел, но сейчас уже постепенно привыкаю к новым условиям. Там было полегче. Если в России ты можешь рассчитывать на определенные послабления, то здесь из тебя выжимают все соки, но именно в этом и заключается секрет успеха «Лестера», – заявил экс-футболист ЦСКА Ахмед Муса.