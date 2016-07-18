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  • Черчесов возглавил сборную России. ВАДА сообщила о допинге в российском футболе. Дайджест событий дня

Черчесов возглавил сборную России. ВАДА сообщила о допинге в российском футболе. Дайджест событий дня

Черчесов – новый наставник сборной России

Пока нет официальной информации о назначении Станислав Черчесова главным тренером сборной России, но на днях с ним будет подписан контракт с неплохой зарплатой. Ранее сообщалось, что в число основных кандидатов также входили главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев и экс-наставник «Кайрата» Александр Бородюк, однако оптимальной кандидатурой в РФС посчитали именно Черчесова. Как сообщает источник в РФС, финальный раунд переговоров со специалистом уже состоялся, и именно Станислав Саламович был утвержден в должности главного тренера сборной России.

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ВАДА обвиняет руководителей российского футбола в сокрытии допинг-проб

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) поместила на своем официальном сайте доклад об использовании допинга российскими спортсменами на сочинской Олимпиаде. Вместе с тем, отмечается, что сразу 11 допинг-тестов было сокрыто и в российском чемпионате по футболу, причем представитель ВАДА заявил о причастности к этому президента РФС Виталия Мутко.

ФИФА беспокоится за стадион «Зенита», но переносить ЧМ из России не хочет

ФИФА выразила беспокойство ситуацией вокруг строительства «Зенит-Арены» после того, как власти Санкт-Петербурга уведомили генерального подрядчика компанию «Инжтрансстрой-СПб» о разрыве контракта по причине дефицита средств в размере 2,5 миллиарда рублей. «Ситуация дает повод для беспокойства, однако ФИФА ожидает, что местные власти реализуют предоставленные гарантии, и стадион будет сдан до конца 2016 года, как и было обещано», – так заявили в пресс-службе организации.

Несмотря на это, а также на сегодняшний доклад ВАДА, ФИФА не рассматривает вопрос переноса чемпионата мира-2018 в другую страну и выражает уверенность, что Россия проведет турнир на высоком уровне.

Представители «Зенита» отвергают информацию о переговорах с Мамаевым

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман заявил, что сине-бело-голубые не собираются покупать хавбека Павла Мамаева у «Краснодара» вопреки информации о том, что из-за конфликта в краснодарском клубе футболист сборной России будет продан в команду из Санкт-Петербурга. «Информация недостоверная, не ведем переговоров по Мамаеву», – заявил Циммерман.

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«Реал» включился в борьбу за Погба

«Реал» не оставляет надежд заполучить полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и выиграть конкуренцию за футболиста у «Манчестер Юнайтед». Предполагается, что мадридский клуб готов заплатить за француза 120 миллионов евро, поэтому его представители уже связались с агентом игрока Мино Райолой. Погба же на данный момент рассматривает предложение от «Манчестер Юнайтед».

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Демба Ба выбыл более чем на полгода

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба пропустит как минимум восемь месяцев из-за тяжелого перелома ноги, полученного в матче чемпионата Китая против «Шанхай Теллэйс» (2:1). В шоке и главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Грегорио Мансано: «Эта травма может положить конец карьере Ба. Я предпочел бы проиграть эту игру, чем потерять Ба». Ну а сам игрок, очнувшись в больнице, сразу же спросил, победила ли его команда.

Ибрагимович иронично отреагировал на реплику Кантона

Недавно экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что новичок клуба Златан Ибрагимович может стать лишь принцем Манчестера, поскольку король (это и есть прозвище Кантона) в городе уже имеется. «Я испытываю большое уважение к Кантона и слышал его слова. Но я не собираюсь быть королем Манчестера, я буду его богом!», – в своем стиле отреагировал Ибрагимович.

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Муса поразился нагрузкам в «Лестере»

Новый нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса выразил удивление высокими нагрузками в его новой команде и не обошелся без сравнения. «После первого занятия в новой команде я подумал: «Ну ничего себе!» Такого в России никогда не видел, но сейчас уже постепенно привыкаю к новым условиям. Там было полегче. Если в России ты можешь рассчитывать на определенные послабления, то здесь из тебя выжимают все соки, но именно в этом и заключается секрет успеха «Лестера», – заявил экс-футболист ЦСКА Ахмед Муса.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Россия Зенит Шанхай Шэньхуа Манчестер Юнайтед Лестер Реал Мамаев Павел Ибрагимович Златан Ба Демба Погба Поль Муса Ахмед Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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гость.....
1468869021
Черчесов? Это неправильный выбор, он ничего не изменит. Заметьте как своевременно Ростов, под личным руководством губернатора, нашел деньги, а то даже на зп игрокам не хватало. Вы помните что именно по этой причине Бердыев покинул пост главного тренера клуба, а тут нате вам. Нашли деньги, уговорили Бердыева, лишь бы с гонки снять, а потом народу объявить, что мы очень хотели, но он теперь занят клубной деятельностью. Почему РФС упорно продолжал рассматривать на пост гл. тренера иностранцев? Мало им Капелло, но ведь он их устраивал, только народ шумиху из-за отстойного выступления сборной поднял и пришлось с ним расстаться. Лично Усманов все долги погасил, меценат х е р о в. Почему у нас продолжают держать старперов и нулевых игроков, кои составляют всю сборную? Ответ прост, - значит это кому-то нужно. По-русски - отмывание денег и переправка их заграницу. Лузерам много платить не нужно, а тренер-иностранец со своими счетами как раз кстати. Видимо Бердыев вызвал у них сомнения, а Черчесов тренеровавший поляков, тех что постоянно на Россию гонят - это подходящий вариант. В общем в ближайшие годы кардинальных изменений мы не увидим, кроме пары соплежуев типа Головина, которые как и старички ничего сделать не смогут.
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Несокрушимый-5
1468871822
Посмотрим
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343443
1468876412
Посмотрим
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exreporter
1468877327
ооо Черчесов! мы полны надежд! Срочно: КВН, Что, где когда, Ургант. Ужасные шутки Галкина. Рабинер уже вчера начал писать книгу "Вратарь эпохи" (не забывая про идиотские голы на евро 96, надеюсь). Все в восторге и преисполнены! Ура!
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Strig
1468899021
Мусёнка замучали... влт почему мы в ж@пе...
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pik54
1468899992
Найдёт Мамаев себе клуб.
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alex-76
1468904550
Удачи Саламовичу!
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TUMS
1468920689
Официального решения нет, а зачем тогда публиковать?
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maygli
1469096278
Вот он сборную окончательно и добьёт! За одно похоронит и Мутко и его футболом в России.
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