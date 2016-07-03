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  • Батшуайи стал игроком «Челси». Муса перейдет в «Лестер». Дайджест событий дня

Батшуайи стал игроком «Челси». Муса перейдет в «Лестер». Дайджест событий дня

Батшуайи стал игроком «Челси»

Нападающий «Марселя» Мичи Батшуайи стал игроком «Челси». По информации официального сайта английского клуба, 22-летний бельгиец подписал со своей новой командой пятилетний контракт. Сумма сделки не сообщается. В прошедшем сезоне Батшуайи провел за «Марсель» в Лиге 1 36 матчей, в которых забил 17 голов.

Пять крутых трансферов, которые вы пропустили

Фернандес обсудит с руководством ЦСКА вопрос получения российского гражданства

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что в ближайшее время обсудит с руководством московского клуба вопрос получения российского гражданства. «Давно не разговаривал о теме гражданства с гендиректором, пока ничего не знаю. В течение пары дней надеюсь поговорить с руководством на эту тему», – сказал Фернандес. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец подал соответствующие документы для оформления паспорта гражданина РФ.

«Айнтрахт» подтвердил переход Самбрано в «Рубин»

Франкфуртский «Айнтрахт» подтвердил информацию, согласно которой защитник «орлов» Карлос Самбрано станет игроком «Рубина». Сообщается, что сделка будет завершена на следующей неделе, после чего перуанец присоединится к своей новой команде. В прошедшем сезоне Самбрано провел за «Айнтрахт» в Бундеслиге 24 матча, в которых заработал восемь желтых карточек.

РФПЛ изменит календарь чемпионата из-за Кубка Конфедераций

РФПЛ изменит календарь сезона-2016/17 из-за проведения в России Кубка Конфедераций. «Вскоре будет утвержден окончательный вид календаря. К нам поступило несколько обращений от оргкомитета чемпионата мира 2018 года за подписью Алексея Сорокина с просьбой после определенных дат не проводить матчи на аренах, которые задействованы в Кубке Конфедераций. Поэтому календарь чуть шлифовался – незначительно, но кое-какие изменения с учетом обращений Минспорта и оргкомитета «Россия-2018» там будут», – заявил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Крыховяк и Менье перешли в «ПСЖ»

Хавбек «Севильи» Гжегож Крыховяк подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter. «Новый этап – ПСЖ 2021!», – написал 26-летний поляк. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составит порядка 25-30 миллионов евро. Защитник «Брюгге» и сборной Бельгии Томас Менье тоже стал игроком «ПСЖ». Как информирует официальный сайт парижского клуба, контракт с футболистом рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не сообщается.

ЦСКА договорился с «Лестером» о трансфере Мусы

ЦСКА достиг договоренности о переходе в «Лестер» нападающего Ахмед Муса, сообщает «Российская газета». По информации источника, трансфер обойдется чемпиону Англии в 21 миллион долларов. Во вторник 23-летний нигериец вылетит на Туманный Альбион. Официальное подтверждение сделка получит в ближайшие дни. В минувшем розыгрыше РФПЛ Муса принял участие в 30-ти поединках, забив 13 мячей и сделав пять результативных передач.

Как Муса и «Лестер» помогут друг другу

Романцев близок к тому, чтобы возглавить «Солярис»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев близок к тому, чтобы возглавить «Солярис». Сообщается, что уже завтра российский специалист может быть утвержден на данной должности. Кроме того, в случае если Романцев возглавит «Солярис», то его помощниками в московской команде станут Андрей Пятницкий и Александр Хаджи.

Инфантино незаконно получал деньги от России и Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино обвиняется в незаконном получении денег от России и Катара. Как сообщает Le Matin, данные страны оплачивали полеты функционера на частных самолетах, что стоило 150 тысяч долларов. Отметим, что данные обвинения основываются на анонимном письме, которое поступило в одну из швейцарских газет. В нем автор рассказывает о первых месяцах работы Инфантино на посту президента ФИФА, а также о злоупотреблении им служебным положением.

Англия. Премьер-лига Европа Челси ЦСКА Айнтрахт Рубин Лестер ПСЖ Москва Самбрано Карлос Крыховяк Гжегож Менье Тома Батшуайи Миши Муса Ахмед Фернандес Марио Романцев Олег Инфантино Джанни
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