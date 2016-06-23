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  • Хиддинк может вернуться в сборную России. Акинфеев отличился на Евро. Дайджест событий дня

Хиддинк может вернуться в сборную России. Акинфеев отличился на Евро. Дайджест событий дня

Некоторые члены РФС заинтересованы в кандидатуре Хиддинка

И его назначение – вполне реальный сюжет. В РФС активно обсуждает его, как следующего тренера сборной, а новости дошли уже и до иностранной прессы. Сам Гус заявил, что пока не думает о будущем и хочет отдохнуть после клубного сезона. Конкретики в вопрос нового тренера национальной команды не добавил и Виталий Мутко, который заявил, что данное место может занять каждый, вплоть до женщины.

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Акинфеев стал третьим на Евро по числу сейвов

В Интернете все реже смеются над рекордами Игоря. Возможно, потому, что он готов ставить новые – положительные. Мы прекрасно знаем, сколько раз он выручал команду на этом ЧЕ, а статистика знает еще лучше – 14. Это третий результат после исландского кипера-режиссера Ханнеса Хальдорссона (19), и североирландца Майкла МакГоверна (16).

Второй год подряд в финале Копа Америка встретятся Аргентина и Чили

Чемпионат Европы лишь только приближается к стадии плей-офф, тогда как в Америке финал континентального кубка состоится уже в понедельник. В нем вновь сойдутся аргентинцы и чилийцы. «Альбиселеста» без проблем одолела в полуфинале США (4:0), а «ла роха» вчера расправилась со сборной Колумбии (2:0). Напомним, что год назад подопечные Херардо Мартино потерпели поражение в серии пенальти.

В Армавире утратили веру в Карпина

Или же он сам попросту устал от нервной работы. Так или иначе, Карпин и руководство клуба «Армавир» достигли договоренности о расторжении контракта. Тренер провел в дебрях ФНЛ около года, после чего вылетел оттуда вместе с командой, не выполнив задачу на сезон.

Роналду остается в «Реале»

Криштиану успевает не только вытаскивать сборную в плей-офф, но и параллельно решаться вопросы контракта. Несмотря на все слухи об уходе из клуба, португалец принял решение провести в Мадриде еще 4 года – соглашение будет заключено до 2020-го. Сообщается, что зарплата футболиста составит 21 миллион евро. Официально о продлении контракта объявят после окончания Евро-2016.

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Де Хеа не переедет в Мадрид

Потому что «Реал» окончательно отказался от идеи его покупки. Известный журналист и инсайдер Гильем Балаге сообщил, что Давид счастлив в Манчестер и не планирует ничего менять. В стане «сливочных» же намерены делать ставку на Кейлора Наваса.

Карасева не допустили к плей-офф Евро

Ближе к решающим стадиям уменьшается количество не только футбольных, но и судейских команд. Российская бригада покидает турнир вслед за сборной. Среди других несчастливцев специалисты из Чехии, Норвегии, Румынии и даже Франции. Напомним, что Сергей Карасев отсудил на Евро-2016 два матча: РумынияШвейцария (1:1) и ИсландияВенгрия (1:1), в каждом из которых он назначил по одному пенальти.

Варди не уйдет из «Лестера»

Сегодня сенсация прошлого сезона продлила контракт на фантастических условиях: теперь зарплата нападающего составит 100 тысяч фунтов в неделю. Соглашение подписано на 4 года. Слухи об «Арсенале» больше не актуальны, а жена Джейми уже ждет официальных извинений от болельщиков, оскорблявших ее семью.

Цифра дня. Варди остается в «Лестере»

Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016​

Чемпионат Европы Европа Россия Аргентина Чили Армавир Реал Манчестер Юнайтед Лестер Арсенал Акинфеев Игорь Роналду Криштиану Де Хеа Давид Навас Кейлор Варди Джейми Хиддинк Гус Карпин Валерий
Комментарии (10)
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x-x-x-x-x
1466710433
дело не в тренере а в руководстве
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Айзен 87
1466713276
надо молодых с огнем в глазах которые будут мышчи рвать ради результата, а не зажравшихся "любимчиков" которым главное перед лч ле травму не получить и денег заработать
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rumbinaddd
1466715024
в колхоз какой нибудь съездить предложить деревенщинам по 100к зп они бегать будут хоть 2 дня не останавливаясь как собаки бешеные а нашим млн платят и не один (ps. зажрались одним словом)
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TUMS
1466717366
Акинфеев единственный из всех достоин уважения. Молодец Игорь. Оставайся таким всегда.
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Strig
1466735934
У НАС _ САНКЦИИ, НАДО ВВЕСТИ ПРОТИВ ИНОСТРАННЫХ ТРЕНЕРОВ И ИГРОКОВ! А ТОГО КТО ЗВАЛ КАПЕЛЛУ _ НУ САМИ ПОНИМАЕТЕ!
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343443
1466736831
дело в игроках
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ViktorMG
1466761684
Карпин готовится сборную тренировать. А разве может быть хуже?
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АХ
1466835285
Сборная России пробилась на Евро из группы вместе с Австрией и Швецией. Все три сборных вылетели с чемпионата на групповом этапе, набрав три очка на троих. Ну какой Хиддинк, ну что вы...!?
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