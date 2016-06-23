Хиддинк может вернуться в сборную России. Акинфеев отличился на Евро. Дайджест событий дня

Некоторые члены РФС заинтересованы в кандидатуре Хиддинка

И его назначение – вполне реальный сюжет. В РФС активно обсуждает его, как следующего тренера сборной, а новости дошли уже и до иностранной прессы. Сам Гус заявил, что пока не думает о будущем и хочет отдохнуть после клубного сезона. Конкретики в вопрос нового тренера национальной команды не добавил и Виталий Мутко, который заявил, что данное место может занять каждый, вплоть до женщины.

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Акинфеев стал третьим на Евро по числу сейвов

В Интернете все реже смеются над рекордами Игоря. Возможно, потому, что он готов ставить новые – положительные. Мы прекрасно знаем, сколько раз он выручал команду на этом ЧЕ, а статистика знает еще лучше – 14. Это третий результат после исландского кипера-режиссера Ханнеса Хальдорссона (19), и североирландца Майкла МакГоверна (16).

Второй год подряд в финале Копа Америка встретятся Аргентина и Чили

Чемпионат Европы лишь только приближается к стадии плей-офф, тогда как в Америке финал континентального кубка состоится уже в понедельник. В нем вновь сойдутся аргентинцы и чилийцы. «Альбиселеста» без проблем одолела в полуфинале США (4:0), а «ла роха» вчера расправилась со сборной Колумбии (2:0). Напомним, что год назад подопечные Херардо Мартино потерпели поражение в серии пенальти.

В Армавире утратили веру в Карпина

Или же он сам попросту устал от нервной работы. Так или иначе, Карпин и руководство клуба «Армавир» достигли договоренности о расторжении контракта. Тренер провел в дебрях ФНЛ около года, после чего вылетел оттуда вместе с командой, не выполнив задачу на сезон.

Роналду остается в «Реале»

Криштиану успевает не только вытаскивать сборную в плей-офф, но и параллельно решаться вопросы контракта. Несмотря на все слухи об уходе из клуба, португалец принял решение провести в Мадриде еще 4 года – соглашение будет заключено до 2020-го. Сообщается, что зарплата футболиста составит 21 миллион евро. Официально о продлении контракта объявят после окончания Евро-2016.

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Де Хеа не переедет в Мадрид

Потому что «Реал» окончательно отказался от идеи его покупки. Известный журналист и инсайдер Гильем Балаге сообщил, что Давид счастлив в Манчестер и не планирует ничего менять. В стане «сливочных» же намерены делать ставку на Кейлора Наваса.

Карасева не допустили к плей-офф Евро

Ближе к решающим стадиям уменьшается количество не только футбольных, но и судейских команд. Российская бригада покидает турнир вслед за сборной. Среди других несчастливцев специалисты из Чехии, Норвегии, Румынии и даже Франции. Напомним, что Сергей Карасев отсудил на Евро-2016 два матча: Румыния – Швейцария (1:1) и Исландия – Венгрия (1:1), в каждом из которых он назначил по одному пенальти.

Варди не уйдет из «Лестера»

Сегодня сенсация прошлого сезона продлила контракт на фантастических условиях: теперь зарплата нападающего составит 100 тысяч фунтов в неделю. Соглашение подписано на 4 года. Слухи об «Арсенале» больше не актуальны, а жена Джейми уже ждет официальных извинений от болельщиков, оскорблявших ее семью.

Цифра дня. Варди остается в «Лестере»

Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016​