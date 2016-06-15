Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пять крутых вещей и достижений 1-го тура Евро

Димитри Пайе – новый герой Франции

На Евро в составе Франции не поехали проблемный Сахо, скандальный Бензема, отказавшийся от сборной Рибери. Наставник команды Дидье Дешам в такой ситуации решил довериться полузащитнику «Вест Хэма» Пайе, в последние годы наконец-то взявшемуся за ум. Россияне запомнили Димитри еще по сумасшедшему голу в ворота Лодыгина, когда французы выиграли у нашей сборной со счетом 4:2. В матче с Румынией его забитый мяч получился не только краше, но и оказался победным (2:1). «Многие не думали, что я вообще окажусь здесь. Но я приехал, чтобы получать удовольствие», – рассказал француз после окончания встречи. Свой гол Пайе праздновал в слезах радости, а болельщики и эксперты сходу окрестили его настоящим героем Франции.

Ребячество Буффона и возрастная Италия

В матче против Бельгии тренер сборной Италии Антонио Конте выпустил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов Европы. Средний возраст игроков итальянской команды составил 31 год и 169 дней. Однако это не помешало итальянцам победить на классе. Подопечные Конте показали образцовую игру на контратаках, забив сопернику два безответных мяча. Во время матча у Антонио Конте из носа даже пошла кровь от напряжения, а после финального свистка его игроки удивили настоящей детской радостью. Джанлуиджи Буффон даже решил запрыгнуть на перекладину, но не удержался, свалившись за линию ворот. Примечательно, что Буффон помог своей команде установить в этой игре еще одно историческое достижение. Игра с бельгийцами стала 17-й по счету за все чемпионаты Европы, когда сборная Италия не пропускала голов. Это лучший результат в истории Евро.

Футбол выше скандалов

Атмосферу вокруг праздника футбола все время кто-то пытается испортить. То появляются сообщения о готовящихся терактах, то болельщики громят города и избивают друг друга. Не обошлось и без очерненной репутации игроков. В причастности к сексуальному преступлению обвинили голкипера сборной Испании Давида Де Хеа. Якобы Давид организовал вечеринку, где другой испанский футболист Икер Муньяин изнасиловал девушку. Де Хеа пришлось выступать с опровержением, но грязные языки было уже не остановить. Однако и в этой ситуации все равно победил футбол. Тренер сборной Испании Висенте Дель Боске не только не стал исключать голкипера из состава сборной, хотя об этом ходило много слухов, но и поставил его в старт на игру с Чехией. Давид отблагодарил наставника классным спасением в концовке встречи, когда чехи едва не вырвали ничью.

Рекорд Модрича и прическа Туфана

От матча Хорватии и Турции были очень большие ожидания. Все-таки встречались соперники по Евро-2008, где турки сумели одолеть соперника в серии пенальти. Здесь никакие пенальти все равно бы не случились, но хорваты и без этого выиграли уверенно. Единственный мяч вколотил в ворота Бабакана полузащитник Лука Модрич, сильно выстреливший из-за пределов штрафной. Модрич оказался первым хорватским игроком, забившим гол на двух Евро. Однако куда больше радости подарили действия турецкого футболиста Озера Туфана, перед ударом хорвата спокойно поправлявшего прическу. Список странных действий игроков на Евро-2016, кстати, все расширяется. Румынского нападающего Дениса Алибека, например, обнаружили курящим в раздевалке команды, когда тренер собирался выпустить его на замену в игре с Францией. На поле игрок все-таки появился, но и Румынию от поражения это не спасло.

Исторический сэйв Акинфеева

Не обойдем стороной и сборную России. Против англичан наша команда играла довольно вяло, но итоговую ничью все-таки добыла. Одним из героев встречи стал голкипер Игорь Акинфеев. Да, российский вратарь пропустил гол со штрафного от Дайера, допустив небольшую помарку при выборе позиции. Однако за несколько минут до этого Акинфеев совершил спасение, позволившее этому матчу стать историческим. Сильный удар Руни голкипер смог парировать в штангу. Лидера английской сборной вскоре заменили, а россияне сравняли счет. Сборная Англии снова не смогла победить в стартовом матче Евро, что никогда не удавалось ей за всю историю турнира.

Левандовски, Златан и другие звезды Евро-2016, которые пока не зажглись

Феррари, Мерседес, Бугатти и другие правильные автомобили для команд Евро-2016

Чемпионат Европы Европа Франция Испания Россия Англия Хорватия Турция Румыния Италия Бельгия Акинфеев Игорь Руни Уэйн Буффон Джанлуиджи Модрич Лука Пайет Димитри Де Хеа Давид Алибек Денис Туфан Озан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pik54
1465984032
Исландцы утёрли нос Роналду.
Ответить
burbon2002
1465987456
vengru krasavcu, islandcu borcu
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+