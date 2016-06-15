Пять крутых вещей и достижений 1-го тура Евро

Димитри Пайе – новый герой Франции

На Евро в составе Франции не поехали проблемный Сахо, скандальный Бензема, отказавшийся от сборной Рибери. Наставник команды Дидье Дешам в такой ситуации решил довериться полузащитнику «Вест Хэма» Пайе, в последние годы наконец-то взявшемуся за ум. Россияне запомнили Димитри еще по сумасшедшему голу в ворота Лодыгина, когда французы выиграли у нашей сборной со счетом 4:2. В матче с Румынией его забитый мяч получился не только краше, но и оказался победным (2:1). «Многие не думали, что я вообще окажусь здесь. Но я приехал, чтобы получать удовольствие», – рассказал француз после окончания встречи. Свой гол Пайе праздновал в слезах радости, а болельщики и эксперты сходу окрестили его настоящим героем Франции.

Ребячество Буффона и возрастная Италия

В матче против Бельгии тренер сборной Италии Антонио Конте выпустил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов Европы. Средний возраст игроков итальянской команды составил 31 год и 169 дней. Однако это не помешало итальянцам победить на классе. Подопечные Конте показали образцовую игру на контратаках, забив сопернику два безответных мяча. Во время матча у Антонио Конте из носа даже пошла кровь от напряжения, а после финального свистка его игроки удивили настоящей детской радостью. Джанлуиджи Буффон даже решил запрыгнуть на перекладину, но не удержался, свалившись за линию ворот. Примечательно, что Буффон помог своей команде установить в этой игре еще одно историческое достижение. Игра с бельгийцами стала 17-й по счету за все чемпионаты Европы, когда сборная Италия не пропускала голов. Это лучший результат в истории Евро.

Футбол выше скандалов

Атмосферу вокруг праздника футбола все время кто-то пытается испортить. То появляются сообщения о готовящихся терактах, то болельщики громят города и избивают друг друга. Не обошлось и без очерненной репутации игроков. В причастности к сексуальному преступлению обвинили голкипера сборной Испании Давида Де Хеа. Якобы Давид организовал вечеринку, где другой испанский футболист Икер Муньяин изнасиловал девушку. Де Хеа пришлось выступать с опровержением, но грязные языки было уже не остановить. Однако и в этой ситуации все равно победил футбол. Тренер сборной Испании Висенте Дель Боске не только не стал исключать голкипера из состава сборной, хотя об этом ходило много слухов, но и поставил его в старт на игру с Чехией. Давид отблагодарил наставника классным спасением в концовке встречи, когда чехи едва не вырвали ничью.

Рекорд Модрича и прическа Туфана

От матча Хорватии и Турции были очень большие ожидания. Все-таки встречались соперники по Евро-2008, где турки сумели одолеть соперника в серии пенальти. Здесь никакие пенальти все равно бы не случились, но хорваты и без этого выиграли уверенно. Единственный мяч вколотил в ворота Бабакана полузащитник Лука Модрич, сильно выстреливший из-за пределов штрафной. Модрич оказался первым хорватским игроком, забившим гол на двух Евро. Однако куда больше радости подарили действия турецкого футболиста Озера Туфана, перед ударом хорвата спокойно поправлявшего прическу. Список странных действий игроков на Евро-2016, кстати, все расширяется. Румынского нападающего Дениса Алибека, например, обнаружили курящим в раздевалке команды, когда тренер собирался выпустить его на замену в игре с Францией. На поле игрок все-таки появился, но и Румынию от поражения это не спасло.

Исторический сэйв Акинфеева

Не обойдем стороной и сборную России. Против англичан наша команда играла довольно вяло, но итоговую ничью все-таки добыла. Одним из героев встречи стал голкипер Игорь Акинфеев. Да, российский вратарь пропустил гол со штрафного от Дайера, допустив небольшую помарку при выборе позиции. Однако за несколько минут до этого Акинфеев совершил спасение, позволившее этому матчу стать историческим. Сильный удар Руни голкипер смог парировать в штангу. Лидера английской сборной вскоре заменили, а россияне сравняли счет. Сборная Англии снова не смогла победить в стартовом матче Евро, что никогда не удавалось ей за всю историю турнира.

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