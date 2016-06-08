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  • Слуцкий наигрывает Нойштедтера. В «Спартак» приедет итальянский тренер. Дайджест событий дня

Слуцкий наигрывает Нойштедтера. В «Спартак» приедет итальянский тренер. Дайджест событий дня

Англичане прокололись или обхитрили?

За несколько дней до матча Англия – Россия на Евро-2016 журналисты узнали предполагаемую линию нападения английской команды в матче со сборной России. Одному из фотографов удалось запечатлеть бумагу, которую держал Рэй Левингтон – ассистент наставника сборной Англии Роя Ходжсона. На нем изображено трио Кейн – Алли – Руни. Кстати, ранее по решению Ходжсона вокруг тренировочного поля сборной были установлены защитные экраны, чтобы никто не пробрался на тренировку англичан, но репортеры нашли способ кое-что узнать.

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Нойштедтер выйдет в основе?

Не дремлют и наши журналисты – сегодня на тренировке сборной России они сообщили, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, находясь в поисках вариантов по построению опорной зоны после травмы Игоря Денисова, наигрывал на этой позиции Романа Нойштедтера и Александра Головина, а по краям обороны – Георгия Щенникова и Игоря Смольникова. Матч России с Англией, который состоится в субботу, рассудит итальянская бригада рефери во главе с Николой Риццоли, который обслуживал финал чемпионат мира два года назад.

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Новая потеря на Евро-2016

В компанию к выбывшему после опубликования заявок Игорю Денисову добавился защитник сборной Германии Антонио Рюдигер. Причем травма немца куда серьезнее – он порвал крестообразные связки и теперь останется без футбола примерно на полгода. На замену ему вызван 20-летний защитник «Байера» Джонатан Та.

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На помощь Аленичеву в «Спартак» может приехать тренер сборной Италии

Тренерский штаб московского «Спартака» после ухода Дмитрия Ананко нуждается в усилении и, возможно, будет пополнен одним из тренеров сборной Италии – между сторонами ведутся активные переговоры. Сообщается, что при их успешном исходе ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке» станет помощник Антонио Конте.

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Евро еще не началось, а «МЮ» уже покупает

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Вильярреала» Эриком Байи. Соглашение рассчитано на четыре ближайших сезона с возможностью продления еще на два года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро. «Мечта сбылась – я в «Манчестер Юнайтед»! Всегда грезил игрой на высшем уровне. Хочу прогрессировать, чтобы выйти на свой максимум, и считаю, что Жозе Моуринью и этот клуб мне помогут», – объявил Байи.

«Зенит» пытается перехватить Зинченко у «Ман Сити»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко угодил в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита», который может помешать переходу футболиста в «Манчестер Сити» или дортмундскую «Боруссию». На счету Зинченко – 31 матч и два забитых гола за «Уфу», а также один мяч в трех играх за сборную Украины. Сейчас игрок находится в расположении своей национальной команды и готовится к матчам Евро-2016.

Амбарцумяном интересуются «Спартак» и «Лестер»

Нелегкий выбор предстоит армянскому защитнику «Вардара» Оганесу Амбарцумяну – сыграть за «Лестер» в Лиге чемпионов или перебраться в РФПЛ. Сообщается, что кроме «Спартака» и «Лестера» футболистом интересуются «Вест Бромвич», «Партизан», «Андерлехт» и «Брюгге». Цена вопроса – примерно 700 тысяч евро.

ЦСКА откроет свой стадион матчем с «Челси»

Матч-открытие на своей новой арене ЦСКА планирует провести с лондонским «Челси», игра запланирована на август. Англичане рассматривают эту встречу в качестве подготовки к сезону, кроме того, «Челси» проведет летнее турне по США. Напомним, стадион ЦСКА должен принять матч за Суперкубок России, в котором армейцы сыграют с «Зенитом». Эта игра намечена на 23 июля.

Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Европа Англия Россия Германия Спартак Италия Манчестер Сити Вильярреал Зенит Уфа Лестер ЦСКА Челси Нойштедтер Роман Амбарцумян Оганес Рюдигер Антонио Байи Эрик Зинченко Александр Слуцкий Леонид Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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kex7
1465410363
да ну?
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Sergey-52
1465410697
Очень хорошее решение-помощь Аленичеву от итальянца,да и новый питерский стадион пора бы показать зрителям-хорошие новости.
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Semargl18
1465417456
Последнее просто лол уже)) Зенит решил строить новую арену Рубин решил строить новую арену Рубин строит арену Зенит строит арену Спартак решил строить новую арену Рубин построил новую арену ЦСКА решил строить новую арену Спартак строит арену ЦСКА строит арену Спартак построил арену и провел на ней сезон Зенит строит арену... ЦСКА построил арену и планирует на ней провести сезон Зенит строит арену..............................
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Smoking_dog
1465418414
Если спартак. Янссена и Беленова приобретет то можно спокойно за чемпионство бороться
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lihindic
1465443245
зинченко...
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Strig
1465443797
Англичане сливом атаки уже победили слуцкого...
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Ильгизар И
1465444197
Итальянец хорошо
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mihail1980
1465445824
спартаку не поможет даже итальянец
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Wind Of Life
1465451172
Насчет стадиона не понял. Открытие стадиона матчем с Челси в августе, однако уже в июле на нем же будет проведен матч с Зенитом?
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burbon2002
1465468613
rossii eto ne pomoget
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