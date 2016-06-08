Слуцкий наигрывает Нойштедтера. В «Спартак» приедет итальянский тренер. Дайджест событий дня

Англичане прокололись или обхитрили?

За несколько дней до матча Англия – Россия на Евро-2016 журналисты узнали предполагаемую линию нападения английской команды в матче со сборной России. Одному из фотографов удалось запечатлеть бумагу, которую держал Рэй Левингтон – ассистент наставника сборной Англии Роя Ходжсона. На нем изображено трио Кейн – Алли – Руни. Кстати, ранее по решению Ходжсона вокруг тренировочного поля сборной были установлены защитные экраны, чтобы никто не пробрался на тренировку англичан, но репортеры нашли способ кое-что узнать.

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

Нойштедтер выйдет в основе?

Не дремлют и наши журналисты – сегодня на тренировке сборной России они сообщили, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, находясь в поисках вариантов по построению опорной зоны после травмы Игоря Денисова, наигрывал на этой позиции Романа Нойштедтера и Александра Головина, а по краям обороны – Георгия Щенникова и Игоря Смольникова. Матч России с Англией, который состоится в субботу, рассудит итальянская бригада рефери во главе с Николой Риццоли, который обслуживал финал чемпионат мира два года назад.

Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро-2016

Новая потеря на Евро-2016

В компанию к выбывшему после опубликования заявок Игорю Денисову добавился защитник сборной Германии Антонио Рюдигер. Причем травма немца куда серьезнее – он порвал крестообразные связки и теперь останется без футбола примерно на полгода. На замену ему вызван 20-летний защитник «Байера» Джонатан Та.

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать, и почему это похоже на замки

На помощь Аленичеву в «Спартак» может приехать тренер сборной Италии

Тренерский штаб московского «Спартака» после ухода Дмитрия Ананко нуждается в усилении и, возможно, будет пополнен одним из тренеров сборной Италии – между сторонами ведутся активные переговоры. Сообщается, что при их успешном исходе ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке» станет помощник Антонио Конте.

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Евро еще не началось, а «МЮ» уже покупает

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Вильярреала» Эриком Байи. Соглашение рассчитано на четыре ближайших сезона с возможностью продления еще на два года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро. «Мечта сбылась – я в «Манчестер Юнайтед»! Всегда грезил игрой на высшем уровне. Хочу прогрессировать, чтобы выйти на свой максимум, и считаю, что Жозе Моуринью и этот клуб мне помогут», – объявил Байи.

«Зенит» пытается перехватить Зинченко у «Ман Сити»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко угодил в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита», который может помешать переходу футболиста в «Манчестер Сити» или дортмундскую «Боруссию». На счету Зинченко – 31 матч и два забитых гола за «Уфу», а также один мяч в трех играх за сборную Украины. Сейчас игрок находится в расположении своей национальной команды и готовится к матчам Евро-2016.

Амбарцумяном интересуются «Спартак» и «Лестер»

Нелегкий выбор предстоит армянскому защитнику «Вардара» Оганесу Амбарцумяну – сыграть за «Лестер» в Лиге чемпионов или перебраться в РФПЛ. Сообщается, что кроме «Спартака» и «Лестера» футболистом интересуются «Вест Бромвич», «Партизан», «Андерлехт» и «Брюгге». Цена вопроса – примерно 700 тысяч евро.

ЦСКА откроет свой стадион матчем с «Челси»

Матч-открытие на своей новой арене ЦСКА планирует провести с лондонским «Челси», игра запланирована на август. Англичане рассматривают эту встречу в качестве подготовки к сезону, кроме того, «Челси» проведет летнее турне по США. Напомним, стадион ЦСКА должен принять матч за Суперкубок России, в котором армейцы сыграют с «Зенитом». Эта игра намечена на 23 июля.