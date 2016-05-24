«ПСЖ» нацелился на Роналду. Луческу возглавил «Зенит». Дайджест событий дня

«ПСЖ» готов отдать 120 миллионов за Роналду

Французский «ПСЖ» всерьез намеревается побороться за нападающего «Реала» Криштиану Роналду, предложив за того 120 миллионов евро. По информации источника, руководство «ПСЖ» готово не только отдать рекордную сумму за трансфер 31-летнего игрока, но и платить ему ежегодно 30 миллионов. В чемпионате Испании в текущем сезоне португалец в 36 встречах забил 35 голов.

«Милан» продлил контракты с Монтоливо и Антонелли

Новые контракты с «Миланом» подписали Давиде Калабрия, Риккардо Монтоливо и Лука Антонелли. Соглашения всех трех футболистов рассчитаны до лета 2019 года. Напомним, что в прошедшем сезоне «Милан» не попал в зону еврокубков, заняв 7-е место в турнирной таблице Серии А.

Нойштедтер уже находится в расположении сборной России

Защитник «Шальке» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России. Информацию об этом предоставил представитель пресс-службы РФС Игорь Владимиров. «Нойштедтер уже в расположении сборной», – заявил он. Напомним, что тренерский штаб национальной команды включил Нойштедтера в список 23 игроков, которые будут вести подготовку к чемпионату Европы во Франции.

Сборная России на Евро-2016. Кем Слуцкий мог бы заменить Дзагоева

Луческу официально стал главным тренером «Зенита»

Петербургский «Зенит» подтвердил назначение на пост главного тренера команды румынского специалиста Мирча Луческу. «Зенит» приветствует Мирчу Луческу в Санкт-Петербурге. Новых побед вместе с сине-бело-голубыми! Bun venit, Mister!», – говорится на официальном сайте клуба.

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«Ливерпуль» подписал вратаря «Майнца»

Вратарь «Майнца» Лорис Кариус будет вступать за «Ливерпуль». Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом многолетний контракт, который начнет действовать 1 июля. В составе мерсисайдцев Кариус будет вступать под первым номером. В завершившемся сезоне Бундеслиги голкипер сыграл 34 матча и пропустил в них 42 гола.

Айестаран возглавил «Валенсию»

«Валенсия» объявила о назначении на пост главного тренера команды Пако Айестарана. Напомним, что в прошедшем сезоне испанский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Гари Невилла. Контракт был заключен сроком на два года.

Борис Ротенберг покидает «Ростов» и возвращается в «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк, чьими услугами пользуется защитник «Ростова» Борис Ротенберг, рассказал о том, где в следующем сезоне продолжит свою карьеру его клиент. «У Бориса заканчивается контракт с «Ростовом», и он возвращается в «Динамо» — там у него еще контракт на год», – сказал Селюк.

Футболист «Лиона» Фофана завершил карьеру в 25 лет

Хавбек «Лиона» Геида Фофана вынужден завершить карьеру в возрасте 25 лет. Об этом сообщил президент клуба Жан-Мишель Олас. По словам Оласа, футболист с марта 2014-го года не проводил полноценных матчей, а причиной тому стал остеонекроз лодыжки. «Это был фантастический игрок. Он обладает исключительным умом и положительным влиянием на других игроков. Хотел бы видеть его в тренерском штабе академии клуба», – выступил с заявлением президент.

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