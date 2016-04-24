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  • «Ростов» громит «Зенит», ЦСКА обыграл «Динамо». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ

«Ростов» громит «Зенит», ЦСКА обыграл «Динамо». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ

Матч «Ростова» с «Зенитом» – главная игра второй половины чемпионата.

Онлайн матча «Ростов» – «Зенит»

Канга открывает счет.

Азмун удваивает преимущество хозяев.

Ерохин пользуется ошибкой Лодыгина.

«Анжи» и «Кубань» играют в матче аутсайдеров.

Онлайн матча «Анжи» – «Кубань»

Боли открывает счет ударом с пенальти.

Матч ЦСКА и «Динамо» представлялся важным с точки зрения борьбы вверху турнирной таблицы. Алексей Березуцкий забил единственный гол в матче.

ЦСКА – «Динамо» – 1:0

Тур продолжился матчем «Краснодара» и «Уфы». Чудовищно красивый гол Смолова, дубль Вандерсона и гол Петрова не позволили гостям рассчитывать хотя бы на ничью. Очередной разгром от подопечных Кононова.

«Краснодар» – «Уфа» – 4:0

Воскресный день начинался встречей «Амкара» и «Локомотива». Гости победили при помощи гола Шкулетича.

«Амкар» – «Локомотив» – 0:1

Три дня назад футбольный клуб «Рубин» отметил свое 58-летие. В семи предыдущих матчах против «Терека» казанцам удалось выиграть лишь однажды, однако уже шесть матчей дома «Рубин» в РФПЛ соперникам не проигрывает. Со всех сторон любопытный матч, хоть глобальных турнирных задач команды и не решают.

«Рубин» – «Терек» – 0:1

Видеогалерея матча

«Спартак» выставил на матч с «Мордовией» какой-то уж очень странный состав. Был ли у саранского клуба шанс впервые за 13 гостевых матчей наконец-то победить? Да. Закономерен ли результат? Абсолютно. А серия неудач «Спартака» предсказуемо продолжается.

«Спартак» – «Мордовия» – 2:2

Видеогалерея матча

Фотогалерея матча

Фото со встречи игроков с фанатами

«Крылья Советов» не забивают в семи подряд домашних матчах! Но при этом никогда не проигрывали «Уралу» дома. Последний раз екатеринбургский клуб побеждал самарский более 20 лет назад. С тех пор «КС» одержали три победы и шесть раз сыграли вничью с уральцами. В субботу они наконец-то забили и вновь не проиграли. Но и победить не удалось.

«Крылья Советов» – «Урал» – 1:1

Видеогалерея матча

В 25-м туре будет сыграно еще несколько матчей:

24 апреля. 14:30. «Краснодар» – «Уфа»

24 апреля. 17:00. ЦСКА – «Динамо»

24 апреля. 19:30. «Анжи» – «Кубань»

24 апреля. 19:30. «Ростов» – «Зенит»

Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Урал Спартак Мордовия Рубин Ахмат Краснодар Уфа Ростов Зенит ЦСКА Динамо Анжи Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Локомотив Луценко Евгений Сапета Александр Девич Марко Самодин Сергей Боккетти Сальваторе Рыбус Мацей Родич Милан Канга Каку Гуелор Промес Квинси
Комментарии (15)
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nikita08
1461420949
ничего странного не вижу,пол состава кб надо на лавку сажать.
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tired_man72
1461427900
поставил на мясо 2 рубля. больше мясо не ем. с мордовией? правда? 2-2?! в сторону (ипааааааааааааааааааааааааааа
аааааааать как так можно?!?!?!)
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TUMS
1461433666
Да что-то Спартак никак не может победить...
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lihindic
1461478832
мясо воняет...
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Taps
1461523678
Халк-никудышный игрочишка, он король только на бразильском пляже.
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TUMS
1461523985
ЦСКА сыграл рационально, а вот Ростов молодцы.
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pik54
1461568289
За лидерство будут бороться Ростов и ЦСКА.
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MaAaXxX
1461595402
Перекупы на матч Ростов-Зенит билеты на восточную трибуну по 5тыс. продавали,хотя стоимость билета если через кассу 500р.,хорошо что Ростов выйграл, праздник для болельщиков устроил!
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vgarakh
1461679377
Не ожидал увидеть таким беспомощным Зенит
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