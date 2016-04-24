«Ростов» громит «Зенит», ЦСКА обыграл «Динамо». Ключевые моменты 25-го тура РФПЛ

Матч «Ростова» с «Зенитом» – главная игра второй половины чемпионата.
Онлайн матча «Ростов» – «Зенит»
Канга открывает счет.
Азмун удваивает преимущество хозяев.
Ерохин пользуется ошибкой Лодыгина.
«Анжи» и «Кубань» играют в матче аутсайдеров.
Онлайн матча «Анжи» – «Кубань»
Боли открывает счет ударом с пенальти.
Матч ЦСКА и «Динамо» представлялся важным с точки зрения борьбы вверху турнирной таблицы. Алексей Березуцкий забил единственный гол в матче.
Тур продолжился матчем «Краснодара» и «Уфы». Чудовищно красивый гол Смолова, дубль Вандерсона и гол Петрова не позволили гостям рассчитывать хотя бы на ничью. Очередной разгром от подопечных Кононова.
Воскресный день начинался встречей «Амкара» и «Локомотива». Гости победили при помощи гола Шкулетича.
Три дня назад футбольный клуб «Рубин» отметил свое 58-летие. В семи предыдущих матчах против «Терека» казанцам удалось выиграть лишь однажды, однако уже шесть матчей дома «Рубин» в РФПЛ соперникам не проигрывает. Со всех сторон любопытный матч, хоть глобальных турнирных задач команды и не решают.
«Спартак» выставил на матч с «Мордовией» какой-то уж очень странный состав. Был ли у саранского клуба шанс впервые за 13 гостевых матчей наконец-то победить? Да. Закономерен ли результат? Абсолютно. А серия неудач «Спартака» предсказуемо продолжается.
Фото со встречи игроков с фанатами
«Крылья Советов» не забивают в семи подряд домашних матчах! Но при этом никогда не проигрывали «Уралу» дома. Последний раз екатеринбургский клуб побеждал самарский более 20 лет назад. С тех пор «КС» одержали три победы и шесть раз сыграли вничью с уральцами. В субботу они наконец-то забили и вновь не проиграли. Но и победить не удалось.
«Крылья Советов» – «Урал» – 1:1
В 25-м туре будет сыграно еще несколько матчей:
24 апреля. 14:30. «Краснодар» – «Уфа»
24 апреля. 17:00. ЦСКА – «Динамо»
24 апреля. 19:30. «Анжи» – «Кубань»
24 апреля. 19:30. «Ростов» – «Зенит»
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