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    Видео выходных: «Барселона» глумится над «Сельтой», пробивая пенальти


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    Голосов: 0
    15.02.2016 11:00
    «Барселона» поиздевалась над «Сельтой» - 6:1, но один из голов получился особенно крутым. «Бомбардир» показывает, почему соперника каталонцев хочется обнять и пожалеть.

    Месси подошел к одиннадцатиметровой отметке, но не стал бить и отпасовал мяч на свободное место. В штрафную влетел Луис Суарес и реализовал внезапный момент. Голкиперу оставалось лишь развести руками и беспомощно смотреть на партнеров по команде.

    Такой удар "Сельта" пережить не смогла. Гости пропустили еще дважды, окончательно потеряв веру в себя. Но самое интересное, что судья вообще не должен был засчитывать этот мяч. Луис Суарес оказался в круге штрафной площади раньше, чем Месси коснулся мяча. Согласно правилам, все игроки (исключая вратаря и исполняющего удар) должны находиться в пределах игрового поля до удара.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17

      markko 16 февраля 2016, 10:45

      Анри с Пиресом так делали в 2006 году, играя за Арсенал

      1
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      Рейтинг: +12

      Алекс СС 16 февраля 2016, 10:18

      красиво, но на одном из повторов ясно видно, что суарез забежал
      но думаю, такой гол стоит того, чтобы чуть судья прикрыл глазки,тем более что сльте это вряд ли бы помогло

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      BarcaForca 15 февраля 2016, 19:41

      Все повторы, а главное коментаторы во время игры доказали обратное. Во время паса Суарес находился вне штрафной площади. Просто если редактор данной статьи болеет за другой клуб, а не за Барсу - это его проблемы. Смысл данного гола как я понимаю, сделать Суареса лучшим бомбардиром по итогам сезона. А Лео записал на свой счет голевуху ))))
      Forza Barca !

      -1
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      Рейтинг: +10

      Chile72 > BarcaForca 16 февраля 2016, 03:04

      у штрафной (если приглядишься)))на случай пендаля есть специальный допсектор полукруглой формы , где Суаресу нечего было делать . Красиво , но не по правилам

      1
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca > Chile72 16 февраля 2016, 13:06

      Ну спорить не буду !! Возможно Вы действительно правы !!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:19

      Редактор, что такое "в круге штрафной площади"?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 16:31

      Интересно, а смог бы Криштиану вот так подарить кому то гарантированный гол с пенальти?

      7
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 15 февраля 2016, 13:17

      С этой гифкой на главной странице я почувствовал себя эпилептиком,перестаньте их делать(надо что бы их можно было включить и выключить),иначе рано или поздно все такие же как(кто не может смотреть на постоянно вклбченную гифку) я покинут этот сайт

      2
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 15 февраля 2016, 13:08

      Классно!Очень необычно!!

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 15 февраля 2016, 12:07

      Да и хер с ним, что забежал..... необычно же...

      5
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      Рейтинг: +9

      ЭдБарс 15 февраля 2016, 11:52

      И не стыдно автору с таким названием "Видео выходных" ставить гифку на главной странице с хрен знает кого матча (Рафинья вчера очень помог....)

      0
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