Думбия перейдет в «Фенербахче». Касильяс покинет «Порту». Дайджест событий дня

Таски может перейти в "Рому"

Защитник "Спартака" Сердар Таски может пополнить ряды "Ромы". Кроме Таски, в планы римлян также входит футболист "Сампдории" Эрвин Жуканович. Однако на боснийца претендует "Штутгарт". В случае перехода Жукановича в немецкий клуб оборонец "Спартака" должен стать для "волков" альтернативным вариантом усиления.

По данным Transfermarkt, стоимость Таски составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний немец провел за "Спартак" в РФПЛ 16 матчей и забил один гол.

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Сборная Италии не сыграет с Россией

Сборная Италии не будет проводить товарищеский матч против команды России в преддверии чемпионата Европы. Об этом сообщил пресс-атташе итальянцев Паоло Корби.

"Мы не будем играть с Россией в июне. Хотя сначала мы вели переговоры о проведении товарищеского матча. Сейчас рассматриваем другие варианты, среди которых есть Греция", – заявил Корби.

Сборная России планирует провести два контрольных матча перед Евро-2016. Игры должны состояться 1 и 5 июня.

"Фенербахче" завершает сделку по Думбия

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия близок к переходу в "Фенербахче".

"Думбия уже на 95% в "Фенербахче". Насколько я знаю, осталось договориться о небольших нюансах. Это хорошая сделка: Думбия – сильный нападающий, который целиком соответствует требованиям "Фенербахче", – сообщил турецкий источник.

Напомним, первую часть сезона Думбия провел в ЦСКА на правах аренды, сыграл в 13 матчах РФПЛ, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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Левандовски предпочтет "Реал" Англии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по окончании сезона планирует перебраться в "Реал", который заинтересован в услугах футболиста.

Ради перехода в стан "сливочных" форвард может отклонить предложения "Манчестер Юнайтед","Манчестер Сити" и "Челси". Кроме того, если с "Реала" не будет снят запрет на трансферы, поляк останется в "Баварии" еще на год.

Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил столько же голов.

Де Брюйне выбыл как минимум на шесть недель

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит не менее полутора месяцев. Об этом сообщил агент игрока Патрик де Костер.

"Кевин не сможет играть на протяжении как минимум шести недель. Больше ничего не могу сообщить на сегодняшний день", – сказал де Костер.

Напомним, Де Брюйне получил повреждение в полуфинале Кубка английской лиги против "Эвертона" (3:1).

Базовый клуб для сборной России создан не будет

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о создании базового клуба для сборной России.

– Если из команды вызывается 5-7 игроков, то его можно назвать базовым клубом. Разговора о том, чтобы искусственно создать базовый клуб для сборной, не было. Сейчас в "Зенит" переходит Жирков, вроде туда же собирается Кокорин. Таким образом, у питерцев станет еще больше игроков сборной России. В ЦСКА тоже немало ребят.

– Выходит, все это идет не по указке РФС?

– Конечно, не по указке, немного погорячились ваши коллеги. Переход футболистов – это желание самих игроков и клубов, никакого вмешательства РФС здесь нет.

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Касильяс покинет "Порту"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс покинет португальский клуб по окончании сезона.Руководство разочаровано выступлениями легенды "Реала" и готово продать испанца в клуб из МЛС.

В клубе считают, что Икер допустил слишком много серьезных ошибок, которые повлияли на неудачи "Порту" в этом сезоне. "Порту" вылетел из Лиги чемпионов и не может обойти "Бенфику" в Примейре.

Слуцкий будет награжден Российским комитетом фэйр-плей за благотворительность

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет удостоен диплома от Олимпийского комитета России и Российского комитета фэйр-плей. Данная награда будет вручена специалисту за оказание благотворительной помощи.

"Слуцкий оплатил из собственных средств участие в финальных соревнованиях первенства России юным баскетболистам из Волгограда", – говорится в сообщении.