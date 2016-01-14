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  • Спаллетти стал тренером «Ромы». «Реалу» и «Атлетико» запретили регистрировать игроков. Дайджест событий дня

Спаллетти стал тренером «Ромы». «Реалу» и «Атлетико» запретили регистрировать игроков. Дайджест событий дня

 

Агент Пато прибыл на переговоры с "Челси"

Известный по выступлениям за итальянский "Милан" бразилец Пато близок к переходу в лондонский"Челси".

Агент 26-летнего форварда в настоящее время находится в Лондоне, где ведет переговоры о трансфере своего клиента.

Сообщается, что в "Челси" он может получать до 2,5 миллиона долларов в год. Сейчас форвард выступает за бразильский "Коринтианс".

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Спаллетти возглавил "Рому"

"Рома" объявила о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды.

На должности наставника римского клуба 56-летний специалист сменил Руди Гарсию. Именно под руководством Спаллетти команда выйдет на ближайший матч Серии А против "Вероны" в воскресенье.

Напомним, что именитый специалист уже работал в "Роме" в период с 2005 по 2009 год.

В "Арсенале" официально объявили о подписании Эль-Ненни

Лондонский "Арсенал" подтвердил покупку полузащитника швейцарского "Базеля"Мохамеда Эль-Ненни.

В текущем сезоне египтянин отыграл за свою команду в 27-ми матчах, в которых забил пять голов. Детали контракта 23-летнего полузащитника с лондонским клубом не разглашаются.

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"Рубин" рассчитывает арендовать Рязанцева

Ряды "Рубина" может пополнить хавбек "Зенита" Александр Рязанцев. Игрок близок к переходу в казанский клуб на правах аренды. Сообщается, сине-бело-голубые хотят видеть в своем составе игрока "Рубина" Магомеда Оздоева, а Рязанцев, по всей вероятности, станет частью сделки между клубами. Полузащитник может обойтись питерскому клубу в 6-8 миллионов евро. Также в аренду в Казань может отправиться еще один игрок "Зенита" – нападающий Денис Ткачук.

Рязанцев в текущем сезоне провел 11 матчей РФПЛ, записав на свой счет две голевых передачи.

Семья Халка удочерила ребенка

Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Халк сообщил о том, что его семья удочерила девочку по имени Алиси.

"Друзья, хочу поделиться с вами одним из самых благословенных моментов в моей жизни: было принято официальное решение об удочерении моего красивого ангелочка, подаренного Богом мне и всей моей семье, моей Алиси. Желание представить ее всем было огромным, и наконец-то сегодня я могу реализовать эту мечту! Я — самый счастливый человек на свете! Теперь моя семья, то самое драгоценное, что у меня есть, полная, благодаря моей Принцессе, которая уже целый год учит меня любить сильнее возможного! Алиси, папа тебя любит", — пишет Халк в Instagram.

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Драгович интересен "Манчестер Юнайтед"

Защитник киевского "Динамо" Александар Драгович может пополнить ряды "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что трансфер будет оформлен в ближайшие дни, а его стоимость составит 16 миллионов фунтов. Ранее отмечалось, что игрок также интересен одному из лидеров АПЛ "Лестеру".

В текущем чемпионате Украины Драгович принял участие в 13-ти поединках, записав на свой счет один результативный пас.

"Реалу" и "Атлетико" запрещено регистрировать новых футболистов до лета 2017-го года

ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков для мадридских "Реала" и "Атлетико" до лета 2017-го года.

Сообщается, что у клубов есть возможность регистрировать новых футболистов в текущее трансферное окно, но они не смогут заявлять новичков летом 2016 года и зимой 2017 года.

Решение связано с тем, что клубы нарушали регламент подписания контрактов с несовершеннолетними футболистами. Оба клуба собираются подать апелляции.

Агент Де Брюйне: "Кевин мог оказаться в "Баварии", но она пожадничала"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, перешедший в английский клуб из"Вольфсбурга", мог оказаться в "Баварии". Такую информацию озвучил агент игрока Патрик Де Костер.

"До того, как Де Брюйне перебрался в "Манчестер Сити", у него уже была договоренность с Румменигге о переходе в "Баварию". Но мюнхенцы не пожелали платить за него более 50-ти миллионов евро. Зато англичане заплатили 74 миллиона. Уверен, выложи "Бавария" нужную сумму, он бы сейчас выступал в ее составе", – заявил Де Костер.

Де Брюйне перешел в "Манчестер Сити" минувшим летом. В этом сезоне он провел за "горожан" 26 матчей, в которых забил 11 мячей.

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dolf666
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отлично, значит Де Хеа до лета 2017-го точно в МЮ останется)))))))
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