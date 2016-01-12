«Зенит» хочет подписать Ивановича. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня

Сумма трансфера Мельгарехо в "Спартак" составит пять миллионов
"Кубань" и "Спартак" близки к тому, чтобы полностью согласовать трансфер полузащитника краснодарцев Лоренцо Мельгарехо.
Сообщается, что москвичи заплатят "Кубани" около пяти миллионов евро, а официальное оформление перехода ожидается в ближайшие дни. К "Спартаку" Мельгарехо присоединится на первом сборе команды, который начнется 16 января в ОАЭ.
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ЦСКА продолжает переговоры по Думбия
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется продлить аренду нападающего "Ромы" Сейду Думбия.
"Новостей пока нет. Переговоры продолжаются. Мы предполагали, что с "Ромой" будет не просто договариваться. И летом было сложно, а сейчас и тем более. Пока ничего сказать не могу. Будем пытаться, мы рук не опускаем. Продолжаем контактировать с римлянами", – сказал Бабаев.
Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине сезона. На данный момент срок аренды закончился и римский клуб хочет продать футболиста. В этом сезоне 28-летний Думбия провел за ЦСКА 21 матч и забил 11 голов.
Спаллетти возглавит "Рому" в четверг
Главным тренером "Ромы" в ближайшее время станет бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.
Сегодня состоялась встреча руководства римского клуба со Спаллетти, на которой был согласован контракт. Договор будет рассчитан на полтора года, а к своей новой работе специалист приступит в четверг.
"Ливерпуль" арендовал Колкера
Защитник "Куинз Парк Рейнджерс" Стивен Колкер перешел в "Ливерпуль".
Мерсисайдцы арендовали Колкера до конца нынешнего сезона. Защитник может дебютировать за "Ливерпуль" уже завтра в матче чемпионата Англии против "Арсенала".
Первую половину сезона 24-летний Колкер провел в "Саутгемптоне", за который выступал на правах аренды и принял участие в 2 матчах.
Компани может пропустить остаток сезона
Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.
"Есть вероятность, что Компани не вернется в строй до конца сезона", – сказал главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини.
Напомним, что в декабре у капитана "Сити" произошел рецидив травмы икроножной мышцы.
Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав "Динамо"
Возвращению полузащитника "Динамо" Игоря Денисова в основной состав команды поспособствовал глава РФС Виталий Мутко.
"Виталий Мутко лично общался с гендиректором "Динамо" Сергеем Сысоевым. В целях интереса сборной России накануне Евро-2016, игрок должен находится в хорошей форме и получать игровую практику в Премьер-лиге. Потому руководству бело-голубых было выражено пожелание решить с игроком проблемы и вернуть его в основной состав. Что и было сделано в течение одного-двух дней.
При этом у Денисова действительно был вариант с "Крыльями Советов", но футболист категорически отказался уезжать из Москвы, хотя главный тренер самарцев Франк Веркаутерен гарантировал полузащитнику место в основном составе. Во вторник Игорь Денисов пройдет медобследование в одном из учреждений Москвы, после чего сразу вылетит в Португалию и присоединится к командеАндрея Кобелева", – сообщил источник, близкий к руководству бело-голубых.
Напомним, что Денисов в ноябре был остранен от тренировок с основным составом "Динамо" по причине конфликта с руководством и главным тренером клуба.
"Денисов выше классом, но в основе "Динамо" будет играть Драгун". Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова
"Зенит" рассчитывает купить Ивановича
"Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "Челси" Браниславу Ивановичу.
Российский клуб намерен подписать игрока в зимнее трансферное окно. Иванович, в свою очередь, хочет остаться в "Челси", но лондонский клуб пока не предложил ему продлить контракт, который истекает в следующем сезоне. 31-летний Иванович уже выступал в России за "Локомотив" с 2006 по 2008 годы.
Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Месси и Гвардиолу
Руководство компании Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" нападающего "Барселоны"Лионеля Месси и главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолу.
Корпорация намерена приложить максимум усилий ради перехода Месси и Гвардиолы в английский клуб. Впрочем, сделать это будет крайне непросто, так как Месси не намерен уходить из "Барселоны". Что касается Гвардиолы, то он уже принял решение покинуть "Баварию" в конце этого сезона, однако сообщается, что он договорился с "Манчестер Сити".