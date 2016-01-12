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  • «Зенит» хочет подписать Ивановича. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня

«Зенит» хочет подписать Ивановича. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня

 

Сумма трансфера Мельгарехо в "Спартак" составит пять миллионов

"Кубань" и "Спартак" близки к тому, чтобы полностью согласовать трансфер полузащитника краснодарцев Лоренцо Мельгарехо.

Сообщается, что москвичи заплатят "Кубани" около пяти миллионов евро, а официальное оформление перехода ожидается в ближайшие дни. К "Спартаку" Мельгарехо присоединится на первом сборе команды, который начнется 16 января в ОАЭ.

Таблица зимних трансферов РФПЛ. Сантана перешел в "Кубань"

ЦСКА продолжает переговоры по Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется продлить аренду нападающего "РомыСейду Думбия.

"Новостей пока нет. Переговоры продолжаются. Мы предполагали, что с "Ромой" будет не просто договариваться. И летом было сложно, а сейчас и тем более. Пока ничего сказать не могу. Будем пытаться, мы рук не опускаем. Продолжаем контактировать с римлянами", – сказал Бабаев.

Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине сезона. На данный момент срок аренды закончился и римский клуб хочет продать футболиста. В этом сезоне 28-летний Думбия провел за ЦСКА 21 матч и забил 11 голов.

Спаллетти возглавит "Рому" в четверг

Главным тренером "Ромы" в ближайшее время станет бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.

Сегодня состоялась встреча руководства римского клуба со Спаллетти, на которой был согласован контракт. Договор будет рассчитан на полтора года, а к своей новой работе специалист приступит в четверг.

"Ливерпуль" арендовал Колкера

Защитник "Куинз Парк РейнджерсСтивен Колкер перешел в "Ливерпуль".

Мерсисайдцы арендовали Колкера до конца нынешнего сезона. Защитник может дебютировать за "Ливерпуль" уже завтра в матче чемпионата Англии против "Арсенала".

Первую половину сезона 24-летний Колкер провел в "Саутгемптоне", за который выступал на правах аренды и принял участие в 2 матчах.

Компани может пропустить остаток сезона

Бельгийский защитник "Манчестер СитиВенсан Компани может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.

"Есть вероятность, что Компани не вернется в строй до конца сезона", – сказал главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини.

Напомним, что в декабре у капитана "Сити" произошел рецидив травмы икроножной мышцы.

Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав "Динамо"

Возвращению полузащитника "ДинамоИгоря Денисова в основной состав команды поспособствовал глава РФС Виталий Мутко.

"Виталий Мутко лично общался с гендиректором "Динамо" Сергеем Сысоевым. В целях интереса сборной России накануне Евро-2016, игрок должен находится в хорошей форме и получать игровую практику в Премьер-лиге. Потому руководству бело-голубых было выражено пожелание решить с игроком проблемы и вернуть его в основной состав. Что и было сделано в течение одного-двух дней.

При этом у Денисова действительно был вариант с "Крыльями Советов", но футболист категорически отказался уезжать из Москвы, хотя главный тренер самарцев Франк Веркаутерен гарантировал полузащитнику место в основном составе. Во вторник Игорь Денисов пройдет медобследование в одном из учреждений Москвы, после чего сразу вылетит в Португалию и присоединится к командеАндрея Кобелева", – сообщил источник, близкий к руководству бело-голубых.

Напомним, что Денисов в ноябре был остранен от тренировок с основным составом "Динамо" по причине конфликта с руководством и главным тренером клуба.

"Денисов выше классом, но в основе "Динамо" будет играть Драгун". Кем Кобелев решил заменить Игоря Денисова

"Зенит" рассчитывает купить Ивановича

"Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "ЧелсиБраниславу Ивановичу.

Российский клуб намерен подписать игрока в зимнее трансферное окно. Иванович, в свою очередь, хочет остаться в "Челси", но лондонский клуб пока не предложил ему продлить контракт, который истекает в следующем сезоне. 31-летний Иванович уже выступал в России за "Локомотив" с 2006 по 2008 годы.

Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" Месси и Гвардиолу

Руководство компании Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" нападающего "Барселоны"Лионеля Месси и главного тренера "БаварииХосепа Гвардиолу.

Корпорация намерена приложить максимум усилий ради перехода Месси и Гвардиолы в английский клуб. Впрочем, сделать это будет крайне непросто, так как Месси не намерен уходить из "Барселоны". Что касается Гвардиолы, то он уже принял решение покинуть "Баварию" в конце этого сезона, однако сообщается, что он договорился с "Манчестер Сити".

Хаби Алонсо: "Переезд в Англию – новый вызов для Гвардиолы"

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ЦСКА Зенит Рома Ливерпуль Спартак Динамо Денисов Игорь Иванович Бранислав Месси Лионель Компани Венсан Думбия Сейду Колкер Стивен Мельгарехо Лоренцо Спаллетти Лучано Гвардиола Хосеп Мутко Виталий
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Marchen
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про МЮ что-то страшное)))))
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