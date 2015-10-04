Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Как «Атлетико» вырвал ничью у «Реала»

Мадридское дерби получилось традиционно живым и жарким по накалу, однако в этот раз победителя не выявило (1:1). О спасениях Наваса и пророке Симеоне – в отчете "Бомбардира".

"Атлетико" – "Реал Мадрид" – 1:1

Как-то сбавили в последнее время футболисты "Атлетико" набранные обороты. Начали-то "матрасники" за здравие. Ну, проиграли "Барселоне". Не забрасывать же за это их огород булыжниками? Но тут ситуация иного склада: не патовая, однако заставляющая задуматься о том, что не все в порядке у Диего Симеоне и его подопечных. Неужели без травмированного Коке, который, как ожидалось, должен был восстановиться к мадридскому дерби, "Атлетико" не мыслим в атаке? Неужто такой крепко сложенный механизм, как оборона, дает трещину? Поражение от "Вильярреала" в Примере, а затем первый при Диего Симеоне конфуз в Лиге чемпионов на "Висенте Кальдерон" (привет от "Бенфики") заставили призадуматься о многом.  

Что до "Реала", то со сменой тренерской власти "сливочные", конечно, стали позволять себе досадные осечки с явными аутсайдерами, зато компенсировали эти упущения безупречной игрой в обороне – всего один пропущенный мяч (от "Атлетика") за шесть туров Примеры. А если приплюсовать сюда еще два лигочемпионских "сухаря" Кейлора Наваса? Словом, при Рафаэле Бенитесе "Реал" практически безупречен. С одной стороны, это впечатляет. С другой – несколько удивляет, учитывая какое серое будущее прочили испанцу на тренерском мостике "галактикос".  

Про такую игру скажут: "Живая!". И не ошибутся, ведь команды начали игру резво, не глухо отсиживаясь в обороне, а поочередно создавая остроту то у одних, то у других ворот. И все же нерв дерби витал где-то в воздухе. На этом фоне особо выделялся Диего Симеоне, носившийся по тренерской зоне, жестикулировавший руками и что-то выкрикивающий своим подопечным. В принципе, в его духе. Однако на момент показалось, что аргентинец словно предчувствует скорую беду. И она действительно созрела. Не успело пройти и десяти минут, как Карим Бензема зажег единицу на табло! В забитом голе стоит отметить сразу трех персон: Даниэля Карвахаля, оставившего в дураках Филипе Луиса и с фланга выдавшего филигранную подачу в штрафную площадь; Криштиану Роналду, оттянувшего на себя двух оборонцев в полосатой форме; ну и собственно автора забитого мяча – замкнул навес француз головой без шансов для Облака. "Ранняя пташка", безусловно, внесла коррективы в картину матча. К примеру, придала "Реалу" уверенности. "Сливочные" хладнокровно держали нити игры в своих руках весь первый тайм: то назло трибунам "Висенте Кальдерон" сбивали дыхание матча, то добавляли огонька.

Тем удивительнее, что в середине тайме хозяева смогли заработать пенальти. Правда, больше не своими стараниями, а огрехами Серхио Рамоса. Сначала потерял испанец мяч в середине поля, отправив на свидание с Навасом Фернандо Торреса. 19-й номер меж тем выход реализовать не смог, зато выгодную атаку успел довести до ума Тиагу Мендеш. Настигший его Рамос решил-таки поиграть мускулами, попросту повалив португальца на газон. Однозначный пенальти! К "точке" подошел Антуан Гризманн и… не забил. Нет, пробил француз что есть мочи. Однако как хорош был Кейлор Навас, угадавший направление мяча и парировавший пушечный выстрел. Скажете, что повезло. Но везет, как известно, сильнейшим.

Глядя на тотальное доминирование "Реала" на поле, судьба решила добавить в их бочку меда ложку дегтя. Причем, видимо, не одну. Как иначе, ведь под занавес встречи травму получил основополагающий игрок "галактикос" и автор голевой передачи Карвахаль. Увы, продолжить игру испанец оказался не в силах. И еще до перерыва на поле появился его соотечественник Альваро Арбелоа.  

С замены начал второй Диего Симеоне, выпустив на газон "Висенте Кальдерон" Феррейра-Карраско и придав тем самым команде атакующего потенциала. Появлениями же Лусиано Вьетто и Джексона Мартинеса аргентинец пошел ва-банк. А что еще делать, когда твоей команде нужно спасаться? Но это, стоит отметить, придало сил и агрессивности хозяевам: отныне "матрасники" у чужих ворот стали действовать гораздо смелее. Другое дело, что все это головной боли "Реалу" не принесло совсем и больше походило на некий сумбур. Или же это следствие уверенных действий гостей? Во втором тайме "сливочные" откровенно засушили игру, а редкие потуги соперника тушили без излишних энергозатрат. Торрес пробивал – накрыли защитники, в какой-то момент выручал Навас. Однако счет 0:1 – вещь весьма и весьма скользкая. В чем "Реал" убедился на собственной шкуре. Прострел от левого фланга, игра пяткой Гризманна, добивание по пустым воротам от вышедшего на замену Вьетто – и ничья! Обидно должно быть игрокам "Реала", но при этом одновременно радостно, что "Атлетико" не добил соперника агрессивным финальным штурмом.

1:1 – в мадридском дерби сильнейшего выявлено не было. Несмотря на практически полное доминирование "Реала" в течение всего матча, "Атлетико" нашел в себе силы, чтобы отыграться.

Игрок матча. Лусиано Вьетто  

Настоящий пророк, а не тренер. Диего Симеоне и пропущенный "матрасниками" гол будто чуял, и с заменой не прогадал. Вышедший на замену Лусиано Вьетто был там, где нужно, оставив не у дел безупречно проведшего этот матч Кейлора Наваса. Лавры победителя, конечно, можно отдать и голкиперу "Реала", парировавшему удар с пенальти, но все же финальную точку поставил именно аргентинец.

Спор матча. Корона Мадрида

Факт остается фактом: короне Мадрида на голове "Реала" в последние два года не сидится совсем. Да, в Лиге чемпионов дела "сливочных" в споре с "Атлетико" имеют более чем положительную динамику. Однако как подступиться к неуступчивому соседу в Примере, "галактикос" за последние два сезона так и не разобрались. Неужели противоядие не найдено до сих пор? "Реал" вновь ничего не смог поделать с брутальными парнями Диего Симеоне, а серия же без побед затянулась до пяти матчей.

Текстовый онлайн матча

Испания. Примера Испания Атлетико Реал Марсело Роналду Криштиану Бензема Карим Хуанфран Гризманн Антуан Мартинес Джексон Навас Кейлор Облак Ян Вьетто Лусиано Бенитес Рафаэль Симеоне Диего
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KA_2
1443991168
лохи а не команда точную победу профукали ну сколько можна атака проста ужас нет слов все спят все нервы разрушили престрелит бы их за такую игру .очень обидно но команда унас ностаяший катастрофа с барсой такой игра не прокатит
Ответить
stas-kst
1443992016
мда, печально так играть в атаке, это было ожидаемо, но не думал, что это будет ТАК тухло... еще заметил, что после 75-80 минуты просто сил не хватает, при Анчелотти такого не замечал.... К слову, в прошлом сезоне после 7го тура было забито 25 мячей в примере
Ответить
tamaz55
1443995747
"альтер-эго сайта - роналда.ру. где заголовок "Роналда поставил рекорд - 90 минут без нырков" или "Роналде не выкатили мяч в метре от пустых ворот"? Сегодня 00:44 ответ пользователю ManKUNIANUS Как это без нырков, шо вы, батенька, такое говорите?) Cсылка 0 Barca_1 Сегодня 00:26 Тренер виноват,арбелоа виноват,судья виноват,ранальда лучший футболист в истории футбола. Подробнее: http://www.soccer.ru/news/6640
06.shtml?comment=23935825#comm
ent-23935825
Ответить
tamaz55
1443995885
игра Реала убогая была и ничью они не заслужили. Кроме гола Бензема и по воротам даже не били.
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
4
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
3
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
7
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+