Как «Атлетико» вырвал ничью у «Реала»

Мадридское дерби получилось традиционно живым и жарким по накалу, однако в этот раз победителя не выявило (1:1). О спасениях Наваса и пророке Симеоне – в отчете "Бомбардира".

"Атлетико" – "Реал Мадрид" – 1:1

Как-то сбавили в последнее время футболисты "Атлетико" набранные обороты. Начали-то "матрасники" за здравие. Ну, проиграли "Барселоне". Не забрасывать же за это их огород булыжниками? Но тут ситуация иного склада: не патовая, однако заставляющая задуматься о том, что не все в порядке у Диего Симеоне и его подопечных. Неужели без травмированного Коке, который, как ожидалось, должен был восстановиться к мадридскому дерби, "Атлетико" не мыслим в атаке? Неужто такой крепко сложенный механизм, как оборона, дает трещину? Поражение от "Вильярреала" в Примере, а затем первый при Диего Симеоне конфуз в Лиге чемпионов на "Висенте Кальдерон" (привет от "Бенфики") заставили призадуматься о многом.

Что до "Реала", то со сменой тренерской власти "сливочные", конечно, стали позволять себе досадные осечки с явными аутсайдерами, зато компенсировали эти упущения безупречной игрой в обороне – всего один пропущенный мяч (от "Атлетика") за шесть туров Примеры. А если приплюсовать сюда еще два лигочемпионских "сухаря" Кейлора Наваса? Словом, при Рафаэле Бенитесе "Реал" практически безупречен. С одной стороны, это впечатляет. С другой – несколько удивляет, учитывая какое серое будущее прочили испанцу на тренерском мостике "галактикос".

Про такую игру скажут: "Живая!". И не ошибутся, ведь команды начали игру резво, не глухо отсиживаясь в обороне, а поочередно создавая остроту то у одних, то у других ворот. И все же нерв дерби витал где-то в воздухе. На этом фоне особо выделялся Диего Симеоне, носившийся по тренерской зоне, жестикулировавший руками и что-то выкрикивающий своим подопечным. В принципе, в его духе. Однако на момент показалось, что аргентинец словно предчувствует скорую беду. И она действительно созрела. Не успело пройти и десяти минут, как Карим Бензема зажег единицу на табло! В забитом голе стоит отметить сразу трех персон: Даниэля Карвахаля, оставившего в дураках Филипе Луиса и с фланга выдавшего филигранную подачу в штрафную площадь; Криштиану Роналду, оттянувшего на себя двух оборонцев в полосатой форме; ну и собственно автора забитого мяча – замкнул навес француз головой без шансов для Облака. "Ранняя пташка", безусловно, внесла коррективы в картину матча. К примеру, придала "Реалу" уверенности. "Сливочные" хладнокровно держали нити игры в своих руках весь первый тайм: то назло трибунам "Висенте Кальдерон" сбивали дыхание матча, то добавляли огонька.

Тем удивительнее, что в середине тайме хозяева смогли заработать пенальти. Правда, больше не своими стараниями, а огрехами Серхио Рамоса. Сначала потерял испанец мяч в середине поля, отправив на свидание с Навасом Фернандо Торреса. 19-й номер меж тем выход реализовать не смог, зато выгодную атаку успел довести до ума Тиагу Мендеш. Настигший его Рамос решил-таки поиграть мускулами, попросту повалив португальца на газон. Однозначный пенальти! К "точке" подошел Антуан Гризманн и… не забил. Нет, пробил француз что есть мочи. Однако как хорош был Кейлор Навас, угадавший направление мяча и парировавший пушечный выстрел. Скажете, что повезло. Но везет, как известно, сильнейшим.

Глядя на тотальное доминирование "Реала" на поле, судьба решила добавить в их бочку меда ложку дегтя. Причем, видимо, не одну. Как иначе, ведь под занавес встречи травму получил основополагающий игрок "галактикос" и автор голевой передачи Карвахаль. Увы, продолжить игру испанец оказался не в силах. И еще до перерыва на поле появился его соотечественник Альваро Арбелоа.

С замены начал второй Диего Симеоне, выпустив на газон "Висенте Кальдерон" Феррейра-Карраско и придав тем самым команде атакующего потенциала. Появлениями же Лусиано Вьетто и Джексона Мартинеса аргентинец пошел ва-банк. А что еще делать, когда твоей команде нужно спасаться? Но это, стоит отметить, придало сил и агрессивности хозяевам: отныне "матрасники" у чужих ворот стали действовать гораздо смелее. Другое дело, что все это головной боли "Реалу" не принесло совсем и больше походило на некий сумбур. Или же это следствие уверенных действий гостей? Во втором тайме "сливочные" откровенно засушили игру, а редкие потуги соперника тушили без излишних энергозатрат. Торрес пробивал – накрыли защитники, в какой-то момент выручал Навас. Однако счет 0:1 – вещь весьма и весьма скользкая. В чем "Реал" убедился на собственной шкуре. Прострел от левого фланга, игра пяткой Гризманна, добивание по пустым воротам от вышедшего на замену Вьетто – и ничья! Обидно должно быть игрокам "Реала", но при этом одновременно радостно, что "Атлетико" не добил соперника агрессивным финальным штурмом.

1:1 – в мадридском дерби сильнейшего выявлено не было. Несмотря на практически полное доминирование "Реала" в течение всего матча, "Атлетико" нашел в себе силы, чтобы отыграться.

Игрок матча. Лусиано Вьетто

Настоящий пророк, а не тренер. Диего Симеоне и пропущенный "матрасниками" гол будто чуял, и с заменой не прогадал. Вышедший на замену Лусиано Вьетто был там, где нужно, оставив не у дел безупречно проведшего этот матч Кейлора Наваса. Лавры победителя, конечно, можно отдать и голкиперу "Реала", парировавшему удар с пенальти, но все же финальную точку поставил именно аргентинец.

Спор матча. Корона Мадрида

Факт остается фактом: короне Мадрида на голове "Реала" в последние два года не сидится совсем. Да, в Лиге чемпионов дела "сливочных" в споре с "Атлетико" имеют более чем положительную динамику. Однако как подступиться к неуступчивому соседу в Примере, "галактикос" за последние два сезона так и не разобрались. Неужели противоядие не найдено до сих пор? "Реал" вновь ничего не смог поделать с брутальными парнями Диего Симеоне, а серия же без побед затянулась до пяти матчей.

Текстовый онлайн матча