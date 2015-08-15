«Бавария» начала чемпионат с разгрома. ЦСКА победил в дерби. Дайджест событий дня

Главное дерби страны. Драка болельщиков в московском метро. Продолжение конфликта Евы Карнейро и Жозе Моуринью. «Бомбардир» представляет главные новости уходящего дня

Главное дерби страны. Драка болельщиков в московском метро. Продолжение конфликта Евы Карнейро и Жозе Моуринью. «Бомбардир» представляет главные новости уходящего дня

Гвардиола: «Единственный, кто не обязан меня слушать - Месси»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола заявил, что есть только один футболист, который может рассчитывать на особое отношение.

"В этом сезоне все игроки будут делать так, как я им скажу. Я говорю, как надо делать, а все внимательно слушают. Только один футболист во всем мире не обязан этого делать – Лионель Месси", - приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Ливермору грозит два года дисквалификации

Полузащитник "Халл Сити" Джейк Ливермор может быть на долго отстранен от футбола. В мае этого года в организме хавбека был обнаружен кокаин, после чего "тигры" объявили об отстранении игрока от участия в официальных матчах.

Наставник команды Стив Брюс заявил, что согласно правил ФА его подопечному грозит дисквалификация сроком на два года.

Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с врачом команды Евой Карнейро, который произошел во время матча против "Суонси" (2:2) в первом туре Премьер-лиги.

"У нас прекрасный медицинский штаб, в котором работают замечательные врачи, с которыми у меня хорошие отношения. Что касается скамейки запасных, только четыре из семи ассистентов могут находиться на лавке. Из них два медика. Доктор Фирн и доктор Карнейро не будут на ней в ближайшем матче, но это не значит, что это распространится на весь сезон. Жалею ли я о произошедшем? Игра – это эмоции", - приводит слова португальского специалиста ESPN.

«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

Yandex стал титульным спонсором «Фенербахче»

Турецкий "Фенербахче" обзавелся новым титульным спонсором. В новом сезоне на футболках стамбульского клуба будет красоваться логотип компании Yandex.

Уже сегодня "канарейки" сыграют свой первый матч в чемпионате Турции против "Эскишехирспора".

Во время матча «Амкар» - «Анжи» судья угрожал увести команды с поля

Судья Игорь Федотов, обслуживавший матч пятого тура РФПЛ между "Амкаром" и "Анжи" (1:1), принял меры, чтобы пресечь оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков.

Сообщается, что во время первого тайма он попросил резервного рефери объявить по стадиону о недопустимости оскорблений, а также пригрозил, что уведет команды с поля.

Из-за драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА было приостановлено движение метро

В Москве на станции метро "Баррикадная" произошла массовая драка между фанатами "Спартака" и ЦСКА.

Болельщики красно-белых заметили, что в соседнем вагоне едут фанаты ЦСКА, и во время остановки напали на них. Через минуту на место происшествия подоспел ОМОН.

Из-за этого инцидента примерно на пять минут было остановлено движение поездов.

Баба прошел медосмотр в «Челси»

Защитник "Аугсбурга" Абдул Баба находится в шаге от перехода в "Челси", он уже прошел медицинское обследование в лондонском клубе.

По замыслу главного тренера синих Жозе Моуринью, Баба должен стать заменой Филипе Луису, которого "Челси" продал назад в "Атлетико". Сообщается, что сумма сделки между англичанами и "Аугсбургом" составляет 20 миллионов фунтов.

В "Аугсбург" Баба перешел год назад из "Гройтер Фюрта", и за это время сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач.

Бундеслига. «Бавария» громит «Гамбург»

В стартовом туре Бундеслиги "Бавария" принимала "Гамбург". К защите титула мюнхенцы приступили со всей немецкой основательностью, отгрузив в ворота гостей сразу пять безответных мячей.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур.

"Бавария" (Мюнхен) – "Гамбург" (Гамбург) 5:0 (1:0)

"Бавария": Нойер, Лам (Алькантара, 72), Бенатиа, Боатенг, Алаба, Хаби Алонсо (Рафинья, 56), Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Роббен (Гетце, 64), Левандовски.

"Гамбург": Адлер, Дикмайер, Озтрзолек, Джуру, Спахич, Юнг, Иличевич, Экдаль (Олич, 60), Холтби, Шипплок, Грегорич.

Голы: 0:1 – Бенатиа, 27; 0:2 – Левандовски, 53; 0:3 – Мюллер, 69; 0:4 – Мюллер, 73; 0:5 – Дуглас Коста, 87.

Предупреждения: Хаби Алонсо, 12; Боатенг, 18; Дикмайер, 25; Спахич, 35.

РФПЛ. ЦСКА обыгрывает «Спартак» в гостях

Центральный матч пятого тура РФПЛ проходил на "Открытие Арене", где "Спартак" принимал ЦСКА.

В первые десять минут команды создали на двоих несколько хороших моментов, к исходу получаса их число удвоилось – гол явно назревал. И он случился на 31-ой минуте: Игнашевичпервым оказался на подборе после удара Еременко. Через четыре минуты ЦСКА вел уже в два мяча.

Но "Спартаку" уже в следующей атаке удалось заработать пенальти, который реализовалКомбаров . До конца первой половины "Спартак" мог даже и сравнять счет, но Мовсисян и Таскиупустили два момента в одной атаке.

Во втором тайме изобилие опасных моментов не иссякало, и если бы не вратари, то счет мог быть хоккейным. Но больше цифры на табло не менялись – победа ЦСКА со счетом 1:2.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

"Спартак": Ребров, К. Комбаров (Зе Луиш, 57), Таски, Боккетти, Гранат (Давыдов, 83), Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян (Паршивлюк, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 54), Дзагоев, Еременко (Миланов, 90+3), Тошич (А. Березуцкий, 90), Муса.

Голы:0:1 – Игнашевич, 31; 0:2 – Муса, 35; 1:2 – Комбаров ( спенальти), 36.

Предупреждения: Игнашевич, 48; Дзагоев, 74; Зе Луиш, 75; Боккетти, 87; Акинфеев, 90+3.

Судья: Виталий Мешков.

Ужасное "Открытие". Как ЦСКА добился победы в дерби