Турнирная таблица Лига чемпионов Африки 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
2
12
16
6
3
1
2
8
6
2
10
6
2
1
3
4
7
-3
7
6
0
1
5
2
13
-11
1
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
4
0
8
3
5
10
6
2
3
1
3
2
1
9
6
2
2
2
5
4
1
8
6
0
3
3
1
8
-7
3
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
7
2
11
6
2
3
1
9
6
3
9
6
2
1
3
5
6
-1
7
6
1
2
3
4
8
-4
5
Группа D
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
5
2
3
11
6
2
3
1
6
4
2
9
6
1
3
2
3
6
-3
6
6
1
2
3
5
7
-2
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
6
0
6
7
3
1
1
1
2
1
1
4
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
0
3
0
0
0
0
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
2
0
3
2
1
5
Группа 3
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
3
0
3
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
3
0
2
2
0
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
1
2
0
6
-6
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
0
3
1
5
-4
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 3
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире