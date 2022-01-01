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Лига чемпионов Африки
Команды
Лига чемпионов Африки 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Аль-Ахли
€ 27,35 млн
2
Кабилия
€ 4,45 млн
3
Мамелоди Сандаунс
€ 21,68 млн
4
Эсперанс
€ 13,35 млн
5
Петру Атлетику
€ 350 тыс
6
Пирамидс
€ 15,58 млн
7
Янг Африканс
€ 2,85 млн
8
МК Алжир
€ 1,60 млн
9
Симба
€ 850 тыс
10
РС Беркан
€ 4,18 млн
11
Сен-Элуа Лупопо
€ 350 тыс
12
Риверс Юнайтед
13
ФАР Рабат
€ 4,40 млн
14
Стад Малиен
€ 300 тыс
15
Аль-Хиляль
€ 2,40 млн
16
Пауэр Динамо
€ 675 тыс
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