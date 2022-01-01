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Результаты матчей Лига чемпионов Африки 2025-2026

Лига чемпионов Африки (2025/2026), 1/4 финала, ответный матч Таблица
22 марта, 19:00
Стад Малиен
2 : 0
Мамелоди Сандаунс
Завершен
22 марта, 19:00
Аль-Хиляль
0 : 1
РС Беркан
Завершен
21 марта, 22:00
Аль-Ахли
2 : 3
Эсперанс
Завершен
21 марта, 19:00
Пирамидс
1 : 2
ФАР Рабат
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026), 1/4 финала, первый матч Таблица
16 марта, 00:00
Эсперанс
1 : 0
Аль-Ахли
Завершен
15 марта, 01:00
РС Беркан
1 : 1
Аль-Хиляль
Завершен
14 марта, 01:00
ФАР Рабат
1 : 1
Пирамидс
Завершен
13 марта, 21:00
Мамелоди Сандаунс
3 : 0
Стад Малиен
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа B, 6 тур Таблица
15 февраля, 19:00
Янг Африканс
3 : 0
Кабилия
Завершен
15 февраля, 19:00
Аль-Ахли
0 : 0
ФАР Рабат
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа A, 6 тур Таблица
14 февраля, 22:00
РС Беркан
3 : 0
Риверс Юнайтед
Завершен
14 февраля, 22:00
Пирамидс
3 : 1
Пауэр Динамо
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа C, 6 тур Таблица
14 февраля, 16:00
Мамелоди Сандаунс
2 : 0
МК Алжир
Завершен
14 февраля, 16:00
Аль-Хиляль
1 : 0
Сен-Элуа Лупопо
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа D, 6 тур Таблица
14 февраля, 19:00
Эсперанс
2 : 0
Петру Атлетику
Завершен
14 февраля, 19:00
Симба
1 : 0
Стад Малиен
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа D, 5 тур Таблица
8 февраля, 19:00
Стад Малиен
1 : 0
Эсперанс
Завершен
7 февраля, 19:00
Петру Атлетику
1 : 1
Симба
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа C, 5 тур Таблица
8 февраля, 16:00
Сен-Элуа Лупопо
1 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
6 февраля, 22:00
МК Алжир
2 : 1
Аль-Хиляль
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа A, 5 тур Таблица
8 февраля, 19:00
Риверс Юнайтед
1 : 4
Пирамидс
Завершен
7 февраля, 16:00
Пауэр Динамо
2 : 0
РС Беркан
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа B, 5 тур Таблица
7 февраля, 22:00
ФАР Рабат
1 : 0
Янг Африканс
Завершен
7 февраля, 22:00
Кабилия
0 : 0
Аль-Ахли
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа C, 4 тур Таблица
1 февраля, 22:00
МК Алжир
2 : 0
Сен-Элуа Лупопо
Завершен
30 января, 22:00
Аль-Хиляль
2 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа A, 4 тур Таблица
1 февраля, 19:00
Риверс Юнайтед
0 : 1
Пауэр Динамо
Завершен
1 февраля, 19:00
Пирамидс
3 : 0
РС Беркан
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа D, 4 тур Таблица
1 февраля, 16:00
Симба
2 : 2
Эсперанс
Завершен
31 января, 19:00
Петру Атлетику
0 : 0
Стад Малиен
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа B, 4 тур Таблица
31 января, 22:00
ФАР Рабат
1 : 0
Кабилия
Завершен
31 января, 16:00
Янг Африканс
1 : 1
Аль-Ахли
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа C, 3 тур Таблица
25 января, 16:00
Сен-Элуа Лупопо
1 : 0
МК Алжир
Завершен
23 января, 21:00
Мамелоди Сандаунс
2 : 2
Аль-Хиляль
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа D, 3 тур Таблица
25 января, 19:00
Стад Малиен
2 : 0
Петру Атлетику
Завершен
24 января, 19:00
Эсперанс
1 : 0
Симба
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа B, 3 тур Таблица
24 января, 19:00
Кабилия
0 : 0
ФАР Рабат
Завершен
23 января, 19:00
Аль-Ахли
2 : 0
Янг Африканс
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа A, 3 тур Таблица
24 января, 22:00
РС Беркан
0 : 0
Пирамидс
Завершен
24 января, 16:00
Пауэр Динамо
0 : 0
Риверс Юнайтед
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа D, 2 тур Таблица
30 ноября, 19:00
Стад Малиен
2 : 1
Симба
Завершен
29 ноября, 19:00
Петру Атлетику
1 : 1
Эсперанс
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа C, 2 тур Таблица
30 ноября, 16:00
Сен-Элуа Лупопо
1 : 1
Аль-Хиляль
Завершен
28 ноября, 22:00
МК Алжир
0 : 0
Мамелоди Сандаунс
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа A, 2 тур Таблица
29 ноября, 19:00
Пауэр Динамо
0 : 1
Пирамидс
Завершен
28 ноября, 19:00
Риверс Юнайтед
1 : 2
РС Беркан
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа B, 2 тур Таблица
28 ноября, 22:00
ФАР Рабат
1 : 1
Аль-Ахли
Завершен
28 ноября, 19:00
Кабилия
0 : 0
Янг Африканс
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа D, 1 тур Таблица
23 ноября, 16:00
Симба
0 : 1
Петру Атлетику
Завершен
22 ноября, 19:00
Эсперанс
0 : 0
Стад Малиен
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа B, 1 тур Таблица
22 ноября, 16:00
Янг Африканс
1 : 0
ФАР Рабат
Завершен
22 ноября, 19:00
Аль-Ахли
4 : 1
Кабилия
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа A, 1 тур Таблица
22 ноября, 22:00
Пирамидс
3 : 0
Риверс Юнайтед
Завершен
22 ноября, 22:00
РС Беркан
3 : 0
Пауэр Динамо
Завершен
Лига чемпионов Африки (2025/2026). группа C, 1 тур Таблица
22 ноября, 16:00
Мамелоди Сандаунс
3 : 1
Сен-Элуа Лупопо
Завершен
21 ноября, 16:00
Аль-Хиляль
2 : 1
МК Алжир
Завершен
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