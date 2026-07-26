26.07.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
22
Ходжа
12
Арройо
23
Безруков
11
Грипши
10
Даку
4-1-1-3-1
1
Агкацев
40
Вахания
3
Тормена
5
Жубал
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
23
Боселли
88
Кривцов
11
Батчи
10
Воробьев
11
Грипши
71
Самошников
71
Самошников
11
Грипши
2
Тесленко
98
Лобов
98
Лобов
2
Тесленко
4
Нижегородов
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
12
Арройо
44
Кузнецов
44
Кузнецов
12
Арройо
23
Безруков
43
Сиве
43
Сиве
23
Безруков
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
21
Оздоев
21
Оздоев
53
Черников
10
Воробьев
18
Кристиан
18
Кристиан
10
Воробьев
23
Боселли
47
Уткин
47
Уткин
23
Боселли
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
Точно не сыграют
Краснодар
Точно не сыграют
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
19
13
Офсайды
0
5
Количество передач
191
518
Сейвы
5
2
Точность передач %
51
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Краснодара», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»