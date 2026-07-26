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  • «Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 18:20
Рубин
26.07.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
12' М. Даку
45+6' Х. Боселли 53' Н. Кривцов 90+4' Кристиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Назми Грипши
АП
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
23
Хуан Боселли
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
18
Кристиан
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
2
Тесленко
4
Нижегородов
51
Рожков
14
Сааведра
22
Ходжа
12
Арройо
23
Безруков
11
Грипши
10
Даку
4-1-1-3-1
1
Агкацев
40
Вахания
3
Тормена
5
Жубал
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
23
Боселли
88
Кривцов
11
Батчи
10
Воробьев
11
Грипши
71
Самошников
71
Самошников
11
Грипши
2
Тесленко
98
Лобов
98
Лобов
2
Тесленко
4
Нижегородов
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
12
Арройо
44
Кузнецов
44
Кузнецов
12
Арройо
23
Безруков
43
Сиве
43
Сиве
23
Безруков
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
21
Оздоев
21
Оздоев
53
Черников
10
Воробьев
18
Кристиан
18
Кристиан
10
Воробьев
23
Боселли
47
Уткин
47
Уткин
23
Боселли
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
77
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
Точно не сыграют
Урош Дрезгич
ЦЗ
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Угочукву Иву
ОП
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Краснодар
Точно не сыграют
Джон Кордоба
ЦФ
Статистика матча Рубин - Краснодар
1
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
19
13
Офсайды
0
5
Количество передач
191
518
Сейвы
5
2
Точность передач %
51
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
1
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Краснодара», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»

«Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Краснодар Рубин
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