10.05.2026, воскресенье, 12:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
6
Паласиос
4
Хотулев
3
Ведерников
18
Муфи
57
Болотов
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
8
Пуэбла
10
Томпсон
19
Жезус
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
6
Паласиос
26
Ценов
26
Ценов
6
Паласиос
8
Пуэбла
27
Голыбин
27
Голыбин
8
Пуэбла
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
10
Томпсон
9
Савельев
9
Савельев
10
Томпсон
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
22
Костанца
20
Столбов
20
Столбов
22
Костанца
6
Бабкин
8
Хубулов
8
Хубулов
6
Бабкин
8
Витюгов
26
Марин
26
Марин
8
Витюгов
19
Олейников
91
Игнатенко
91
Игнатенко
19
Олейников
7
Баньяц
99
Шуманский
99
Шуманский
7
Баньяц
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Сергей Булатов
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
2
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
16
Офсайды
1
0
Количество передач
207
422
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Крыльев Советов», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 12:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»