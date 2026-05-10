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  • «Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 11:20
Оренбург
10.05.2026, воскресенье, 12:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
23' Е. Болотов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
АП
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
6
Паласиос
4
Хотулев
3
Ведерников
18
Муфи
57
Болотов
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
8
Пуэбла
10
Томпсон
19
Жезус
3-2-2-3
30
Песьяков
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Баньяц
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
6
Паласиос
26
Ценов
26
Ценов
6
Паласиос
8
Пуэбла
27
Голыбин
27
Голыбин
8
Пуэбла
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
10
Томпсон
9
Савельев
9
Савельев
10
Томпсон
19
Жезус
30
Гузина
30
Гузина
19
Жезус
22
Костанца
20
Столбов
20
Столбов
22
Костанца
6
Бабкин
8
Хубулов
8
Хубулов
6
Бабкин
8
Витюгов
26
Марин
26
Марин
8
Витюгов
19
Олейников
91
Игнатенко
91
Игнатенко
19
Олейников
7
Баньяц
99
Шуманский
99
Шуманский
7
Баньяц
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Сергей Булатов
Крылья Советов
Точно не сыграют
Ильзат Ахметов
ЦП
C. Geoffrey
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
2
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
16
Офсайды
1
0
Количество передач
207
422
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Крыльев Советов», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

«Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург
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