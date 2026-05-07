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  • «Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

7 мая, 19:20
Краснодар
07.05.2026, четверг, 20:30
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Динамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
15
Боселли
4-2-1-1-2
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
55
Осипенко
7
Скопинцев
15
Глебов
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
91
Гладышев
3
Тормена
5
Жубал
5
Жубал
3
Тормена
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
15
Боселли
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Боселли
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
55
Осипенко
57
Рикардо
57
Рикардо
55
Осипенко
15
Глебов
24
Чавес
24
Чавес
15
Глебов
74
Фомин
60
Маринкин
60
Маринкин
74
Фомин
91
Гладышев
7
Бабаев
7
Бабаев
91
Гладышев
10
Бителло
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Бителло
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Ефим Буркин
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
9
13
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
16
Офсайды
7
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», финал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
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