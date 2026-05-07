07.05.2026, четверг, 20:30
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
15
Боселли
4-2-1-1-2
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
55
Осипенко
7
Скопинцев
15
Глебов
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
91
Гладышев
3
Тормена
5
Жубал
5
Жубал
3
Тормена
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
15
Боселли
8
Аугусто
8
Аугусто
15
Боселли
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
55
Осипенко
57
Рикардо
57
Рикардо
55
Осипенко
15
Глебов
24
Чавес
24
Чавес
15
Глебов
74
Фомин
60
Маринкин
60
Маринкин
74
Фомин
91
Гладышев
7
Бабаев
7
Бабаев
91
Гладышев
10
Бителло
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Бителло
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Ефим Буркин
АП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
1
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
9
13
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
16
Офсайды
7
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», финал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»