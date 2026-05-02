02.05.2026, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-1-1
1
Волк
77
Сундуков
24
Аларкон
99
Алибеков
17
Джапо
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
7
Мастури
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
4
Мелехин
3
Сако
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
9
Мохеби
19
Мубарик
13
Кагермазов
13
Кагермазов
19
Мубарик
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
77
Сундуков
70
Ашуров
70
Ашуров
77
Сундуков
17
Джапо
25
Агаларов
25
Агаларов
17
Джапо
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
9
Мохеби
67
Игнатов
67
Игнатов
9
Мохеби
10
Щетинин
27
Прохин
27
Прохин
10
Щетинин
10
Комаров
69
Голенков
69
Голенков
10
Комаров
Остались в запасе
Динамо Мх
Ростов
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо Мх
Точно не сыграют
Ростов
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Ростов
1
4
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
22
Офсайды
6
1
Количество передач
361
280
Сейвы
0
1
Точность передач %
67
56
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ростова», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»