Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Махачкала – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 12:50
Динамо Мх
02.05.2026, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
60' Г. Агаларов (П)
28' Я. Джапо (АГ) 76' Роналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
(К) ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
75
Арсен Шихалиев
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Волк
77
Сундуков
24
Аларкон
99
Алибеков
17
Джапо
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
7
Мастури
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
4
Мелехин
3
Сако
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
10
Комаров
99
Сулейманов
9
Мохеби
19
Мубарик
13
Кагермазов
13
Кагермазов
19
Мубарик
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
77
Сундуков
70
Ашуров
70
Ашуров
77
Сундуков
17
Джапо
25
Агаларов
25
Агаларов
17
Джапо
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
9
Мохеби
67
Игнатов
67
Игнатов
9
Мохеби
10
Щетинин
27
Прохин
27
Прохин
10
Щетинин
10
Комаров
69
Голенков
69
Голенков
10
Комаров
Остались в запасе
Динамо Мх
Ростов
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
48
Сергей Мокроусов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо Мх
Точно не сыграют
Миро
ЦФ
Идар Шумахов
ЦЗ
Джемал Табидзе
ЦЗ
Ростов
Точно не сыграют
Хидает Ханкич
ВР
Статистика матча Динамо Мх - Ростов
1
4
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
22
Офсайды
6
1
Количество передач
361
280
Сейвы
0
1
Точность передач %
67
56
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Ростова», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Ростов»

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Мх
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
2
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
3
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+