22.01.2026, четверг, 16:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
31
Матвей Кисляк
АП
9
Алеррандро
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Акрон
16
Владислав Постриган
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
67
Никита Платон
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
52
Бандикян
90
Лукин
23
Абдулкадыров
22
Гайич
6
Баринов
17
Глебов
10
Обляков
37
Кармо
11
Мусаев
97
Воронов
3-3-3-1
32
Тереховский
3
Баранок
19
Бокоев
21
Фернандес
80
Хосонов
35
Джаковац
22
Марадишвили
71
Пестряков
91
Болдырев
6
Кузьмин
22
Дзюба
52
Бандикян
27
Мойзес
27
Мойзес
52
Бандикян
10
Обляков
32
Гонду
32
Гонду
10
Обляков
11
Мусаев
11
Пополитов
11
Пополитов
11
Мусаев
97
Воронов
20
Попович
20
Попович
97
Воронов
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
37
Кармо
31
Кисляк
31
Кисляк
37
Кармо
6
Баринов
3
Круговой
3
Круговой
6
Баринов
22
Гайич
79
Данилов
79
Данилов
22
Гайич
23
Абдулкадыров
4
Виктор
4
Виктор
23
Абдулкадыров
90
Лукин
67
Бадмаев
67
Бадмаев
90
Лукин
19
Бокоев
42
Кузьменко
42
Кузьменко
19
Бокоев
22
Дзюба
10
Аревало
10
Аревало
22
Дзюба
32
Тереховский
88
Гудиев
88
Гудиев
32
Тереховский
3
Баранок
26
Эсковаль
26
Эсковаль
3
Баранок
22
Марадишвили
2
Роча
2
Роча
22
Марадишвили
21
Фернандес
89
Попенков
89
Попенков
21
Фернандес
80
Хосонов
5
Джурасович
5
Джурасович
80
Хосонов
6
Кузьмин
15
Лончар
15
Лончар
6
Кузьмин
71
Пестряков
8
Бистрович
8
Бистрович
71
Пестряков
91
Болдырев
19
Севикян
19
Севикян
91
Болдырев
35
Джаковац
11
Беншимоль
11
Беншимоль
35
Джаковац
Остались в запасе
ЦСКА
Акрон
10
Даниэль Руис Ривера
АП
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
9
Алеррандро
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Фабио Челестини
69
Арсений Дмитриев
ПВ
67
Никита Платон
ЦП
16
Владислав Постриган
ВР
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
10
Даниэль Руис Ривера
АП
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
9
Алеррандро
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
Остались в запасе
69
Арсений Дмитриев
ПВ
67
Никита Платон
ЦП
16
Владислав Постриган
ВР
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча ЦСКА - Акрон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча ЦСКА против «Акрона» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Акрон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»