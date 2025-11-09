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  • «Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 14:05
1
Локомотив
09.11.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
72' Н. Комличенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
23
Монтес
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
19
Руденко
7
Бакаев
27
Комличенко
4-1-1-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
10
Томпсон
17
Гюрлюк
30
Гузина
27
Комличенко
99
Мялковский
99
Мялковский
27
Комличенко
25
Пруцев
9
Сарвели
9
Сарвели
25
Пруцев
33
Квеквескири
18
Камилов
18
Камилов
33
Квеквескири
17
Гюрлюк
9
Оганесян
9
Оганесян
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
9
Савельев
9
Савельев
20
Рыбчинский
10
Томпсон
19
Жезус
19
Жезус
10
Томпсон
30
Гузина
18
Игнатьев
18
Игнатьев
30
Гузина
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
21
Офсайды
3
1
Количество передач
336
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Оренбург»

«Локомотив» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив
Комментарии (1)
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R-W_warrior
1762695898
Мда... Лишний раз убеждаюсь , что одним можно играть руками в своей штрафной , а другим и ногами нельзя , сразу красную.
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