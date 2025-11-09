09.11.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
23
Монтес
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
19
Руденко
7
Бакаев
27
Комличенко
4-1-1-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
3
Ведерников
44
Чичинадзе
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
10
Томпсон
17
Гюрлюк
30
Гузина
27
Комличенко
99
Мялковский
99
Мялковский
27
Комличенко
25
Пруцев
9
Сарвели
9
Сарвели
25
Пруцев
33
Квеквескири
18
Камилов
18
Камилов
33
Квеквескири
17
Гюрлюк
9
Оганесян
9
Оганесян
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
9
Савельев
9
Савельев
20
Рыбчинский
10
Томпсон
19
Жезус
19
Жезус
10
Томпсон
30
Гузина
18
Игнатьев
18
Игнатьев
30
Гузина
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Локомотив - Оренбург
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
21
Офсайды
3
1
Количество передач
336
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Оренбурга», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»