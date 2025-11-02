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  • «Балтика» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Балтика» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 15:50
Балтика
02.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
9' М. Петров 51' С. Пряхин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Александр Филин
(К) ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Балтика
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
14
Стефан Ковач
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Филин
25
Андраде
5
Мурид
26
Беликов
73
Петров
2
Манелов
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
90
Н'Донг
75
Гандри
8
Богосавац
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
5
Мурид
3
Луна
3
Луна
5
Мурид
73
Петров
14
Ковач
14
Ковач
73
Петров
26
Беликов
7
Никитин
7
Никитин
26
Беликов
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
81
Сидоров
4
Ибишев
4
Ибишев
81
Сидоров
42
Келиано
6
Гадио
6
Гадио
42
Келиано
Эль-Махрауи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
Эль-Махрауи
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
11
Исмаэл
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
11
Исмаэл
Остались в запасе
Балтика
Ахмат
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Балтика - Ахмат
4
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
14
Офсайды
3
2
Количество передач
332
319
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ахмата», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Ахмат»

«Балтика» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Балтика
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