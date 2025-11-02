02.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-1-3-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Филин
25
Андраде
5
Мурид
26
Беликов
73
Петров
2
Манелов
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-1-2-1-2
88
Шелия
81
Сидоров
90
Н'Донг
75
Гандри
8
Богосавац
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
5
Мурид
3
Луна
3
Луна
5
Мурид
73
Петров
14
Ковач
14
Ковач
73
Петров
26
Беликов
7
Никитин
7
Никитин
26
Беликов
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
81
Сидоров
4
Ибишев
4
Ибишев
81
Сидоров
42
Келиано
6
Гадио
6
Гадио
42
Келиано
Эль-Махрауи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
Эль-Махрауи
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
11
Исмаэл
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
11
Исмаэл
Остались в запасе
Балтика
Ахмат
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Балтика - Ахмат
4
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
14
Офсайды
3
2
Количество передач
332
319
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Ахмата», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»