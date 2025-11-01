01.11.2025, суббота, 17:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-1-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
13
Кагермазов
19
Мубарик
16
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
11
Миро
3-3-1-3
30
Песьяков
23
Чернов
18
Лепский
4
Евгеньев
11
Сутормин
22
Костанца
2
Печенин
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
21
Аззи
53
Гаджиев
53
Гаджиев
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
11
Миро
7
Мастури
7
Мастури
11
Миро
19
Мубарик
9
Будунов
9
Будунов
19
Мубарик
2
Печенин
8
Витюгов
8
Витюгов
2
Печенин
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
11
Сутормин
26
Марин
26
Марин
11
Сутормин
11
Рахманович
11
Раков
11
Раков
11
Рахманович
19
Олейников
19
Гайч
19
Гайч
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
2
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
18
Офсайды
1
3
Количество передач
514
366
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Крыльев Советов», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»