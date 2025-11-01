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  • «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 15:30
Динамо Мх
01.11.2025, суббота, 17:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
5' У. Мрезиг 78' М. Мубарик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
3-4-1-1-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
13
Кагермазов
19
Мубарик
16
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
11
Миро
3-3-1-3
30
Песьяков
23
Чернов
18
Лепский
4
Евгеньев
11
Сутормин
22
Костанца
2
Печенин
6
Бабкин
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
21
Аззи
53
Гаджиев
53
Гаджиев
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
11
Миро
7
Мастури
7
Мастури
11
Миро
19
Мубарик
9
Будунов
9
Будунов
19
Мубарик
2
Печенин
8
Витюгов
8
Витюгов
2
Печенин
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
11
Сутормин
26
Марин
26
Марин
11
Сутормин
11
Рахманович
11
Раков
11
Раков
11
Рахманович
19
Олейников
19
Гайч
19
Гайч
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
2
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
18
Офсайды
1
3
Количество передач
514
366
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Крыльев Советов», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Мх
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