Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 19:20
Зенит
22.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
6 : 0
Завершен
Оренбург
28' Ю. Горшков 35' Жерсон 45+2' В. Шилов 64' А. Ерохин 68' Г. Мантуан 79' А. Ерохин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Павел Горелов
ОП
54
Николай Косерик
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
88
I. Shilenok
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
22
Владан Бубанья
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
4-2-2-2
1
Латышонок
4
Горшков
16
Дркушич
28
Алип
95
Адамов
8
Жерсон
61
Кондаков
77
Мостовой
21
Ерохин
51
Шилов
7
Соболев
2-3-2-2-1
99
Сысуев
2
Поройков
38
Касимов
25
Олейник
21
Горелов
54
Косерик
37
Ду Кейрос
18
Камилов
12
Ревазов
17
Гюрлюк
30
Гузина
28
Алип
31
Мантуан
31
Мантуан
28
Алип
4
Горшков
88
88
4
Горшков
8
Жерсон
20
Столбов
20
Столбов
8
Жерсон
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
17
Гюрлюк
45
Давыдов
45
Давыдов
17
Гюрлюк
2
Поройков
22
Бубанья
22
Бубанья
2
Поройков
37
Ду Кейрос
63
Минатулаев
63
Минатулаев
37
Ду Кейрос
18
Камилов
70
Капустянский
70
Капустянский
18
Камилов
54
Косерик
18
Игнатьев
18
Игнатьев
54
Косерик
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Зенит - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Оренбург»

«Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Оренбург Зенит
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
1
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
10
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+