22.10.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-2-2-2
1
Латышонок
4
Горшков
16
Дркушич
28
Алип
95
Адамов
8
Жерсон
61
Кондаков
77
Мостовой
21
Ерохин
51
Шилов
7
Соболев
2-3-2-2-1
99
Сысуев
2
Поройков
38
Касимов
25
Олейник
21
Горелов
54
Косерик
37
Ду Кейрос
18
Камилов
12
Ревазов
17
Гюрлюк
30
Гузина
28
Алип
31
Мантуан
31
Мантуан
28
Алип
4
Горшков
88
88
4
Горшков
8
Жерсон
20
Столбов
20
Столбов
8
Жерсон
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
17
Гюрлюк
45
Давыдов
45
Давыдов
17
Гюрлюк
2
Поройков
22
Бубанья
22
Бубанья
2
Поройков
37
Ду Кейрос
63
Минатулаев
63
Минатулаев
37
Ду Кейрос
18
Камилов
70
Капустянский
70
Капустянский
18
Камилов
54
Косерик
18
Игнатьев
18
Игнатьев
54
Косерик
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
93
Максим Шичанин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Зенит - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»