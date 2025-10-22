22.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-2-2
31
Лещук
8
Рубенс
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
7
Бабаев
88
Окишор
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
23
Чернов
18
Лепский
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
97
Ахметов
15
Рассказов
19
Олейников
91
Игнатенко
91
Гладышев
55
Осипенко
55
Осипенко
91
Гладышев
15
Глебов
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Глебов
88
Окишор
10
Бителло
10
Бителло
88
Окишор
6
Фернандес
33
Сергеев
33
Сергеев
6
Фернандес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
80
Кокарев
39
Фролов
39
Фролов
80
Кокарев
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Рассказов
19
Олейников
7
Баньяц
7
Баньяц
19
Олейников
97
Ахметов
26
Марин
26
Марин
97
Ахметов
91
Игнатенко
19
Гайч
19
Гайч
91
Игнатенко
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»