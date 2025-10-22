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  • «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2025

22 октября 2025, 16:50
Динамо
22.10.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
23' У. Бабаев 60' Д. Фомин 71' У. Бабаев 78' У. Бабаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
59
Данила Савельев
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-2-2-2
31
Лещук
8
Рубенс
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
7
Бабаев
88
Окишор
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-2-2-1
80
Кокарев
23
Чернов
18
Лепский
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
97
Ахметов
15
Рассказов
19
Олейников
91
Игнатенко
91
Гладышев
55
Осипенко
55
Осипенко
91
Гладышев
15
Глебов
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Глебов
88
Окишор
10
Бителло
10
Бителло
88
Окишор
6
Фернандес
33
Сергеев
33
Сергеев
6
Фернандес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
80
Кокарев
39
Фролов
39
Фролов
80
Кокарев
15
Рассказов
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Рассказов
19
Олейников
7
Баньяц
7
Баньяц
19
Олейников
97
Ахметов
26
Марин
26
Марин
97
Ахметов
91
Игнатенко
19
Гайч
19
Гайч
91
Игнатенко
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Крылья Советов»

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо
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