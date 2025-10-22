Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 18:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «Fonbet».