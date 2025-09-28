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  • ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 13:20
ЦСКА
28.09.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
90+5' И. Дивеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Иван Обляков
АП
7
Матеус Алвес
АП
31
Матвей Кисляк
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
31
Кисляк
37
Кармо
11
Мусаев
10
Обляков
4-3-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Филин
2
Варатынов
25
Андраде
18
Титков
10
Петров
73
Петров
19
Пряхин
17
Саусь
9
Оффор
7
Алвес
17
Глебов
17
Глебов
7
Алвес
37
Кармо
11
Пополитов
11
Пополитов
37
Кармо
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
22
Гайич
99
Шуманский
99
Шуманский
22
Гайич
19
Пряхин
77
Чивич
77
Чивич
19
Пряхин
73
Петров
4
Гассама
4
Гассама
73
Петров
18
Титков
26
Беликов
26
Беликов
18
Титков
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Тентон Йенне
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Тентон Йенне
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Балтика
2
1
5
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
5
25
Офсайды
3
4
Количество передач
550
260
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»

ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
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