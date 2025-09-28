28.09.2025, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Виктор
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
31
Кисляк
37
Кармо
11
Мусаев
10
Обляков
4-3-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Филин
2
Варатынов
25
Андраде
18
Титков
10
Петров
73
Петров
19
Пряхин
17
Саусь
9
Оффор
7
Алвес
17
Глебов
17
Глебов
7
Алвес
37
Кармо
11
Пополитов
11
Пополитов
37
Кармо
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
22
Гайич
99
Шуманский
99
Шуманский
22
Гайич
19
Пряхин
77
Чивич
77
Чивич
19
Пряхин
73
Петров
4
Гассама
4
Гассама
73
Петров
18
Титков
26
Беликов
26
Беликов
18
Титков
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Тентон Йенне
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Тентон Йенне
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Балтика
2
1
5
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
5
25
Офсайды
3
4
Количество передач
550
260
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»