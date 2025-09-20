20.09.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-1-2-3-1
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
15
Лончар
8
Бистрович
22
Марадишвили
17
Бакаев
71
Пестряков
19
Севикян
22
Дзюба
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
12
Арройо
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
51
Рожков
7
Юкич
19
Даку
43
Сиве
15
Лончар
26
Эсковаль
26
Эсковаль
15
Лончар
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
Швец
98
Лобов
98
Лобов
Швец
7
Юкич
0
Швец
0
Швец
7
Юкич
70
Кабутов
19
Иванов
19
Иванов
70
Кабутов
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
Остались в запасе
Акрон
Рубин
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
3
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
20
19
Офсайды
1
1
Количество передач
326
421
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»