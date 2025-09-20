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  • «Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 15:35
Акрон
20.09.2025, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
37' Д. Пестряков 50' К. Бистрович
54' М. Даку 86' Ж. Сиве
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Александар Юкич
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
3-1-2-3-1
88
Гудиев
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
15
Лончар
8
Бистрович
22
Марадишвили
17
Бакаев
71
Пестряков
19
Севикян
22
Дзюба
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
12
Арройо
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
51
Рожков
7
Юкич
19
Даку
43
Сиве
15
Лончар
26
Эсковаль
26
Эсковаль
15
Лончар
17
Бакаев
11
Беншимоль
11
Беншимоль
17
Бакаев
Швец
98
Лобов
98
Лобов
Швец
7
Юкич
0
Швец
0
Швец
7
Юкич
70
Кабутов
19
Иванов
19
Иванов
70
Кабутов
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
Остались в запасе
Акрон
Рубин
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
3
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
20
19
Офсайды
1
1
Количество передач
326
421
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»

«Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон
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