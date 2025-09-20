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  • «Пари НН» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Пари НН» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 13:20
Нижний Новгород
20.09.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
69' Х. Боселли
43' У. Н'Донг (П) 90+3' М. Келиано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
52
Егор Смелов
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
32
Пигас
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
88
Лесовой
77
Ивлев
15
Боселли
6
Олусегун
3-2-2-1-2
88
Шелия
90
Н'Донг
75
Гандри
4
Ибишев
81
Сидоров
8
Богосавац
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
25
Карич
2
Александров
2
Александров
25
Карич
14
Тичич
3
Коледин
3
Коледин
14
Тичич
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
19
Шнапцев
52
Смелов
52
Смелов
19
Шнапцев
88
Лесовой
29
Сефас
29
Сефас
88
Лесовой
4
Ибишев
42
Келиано
42
Келиано
4
Ибишев
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
7
Садулаев
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
7
Садулаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
20
16
Офсайды
1
1
Количество передач
344
348
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ахмата», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ахмат»

«Пари НН» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Нижний Новгород
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