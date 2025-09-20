20.09.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-1-3-1
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
32
Пигас
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
88
Лесовой
77
Ивлев
15
Боселли
6
Олусегун
3-2-2-1-2
88
Шелия
90
Н'Донг
75
Гандри
4
Ибишев
81
Сидоров
8
Богосавац
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
25
Карич
2
Александров
2
Александров
25
Карич
14
Тичич
3
Коледин
3
Коледин
14
Тичич
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
19
Шнапцев
52
Смелов
52
Смелов
19
Шнапцев
88
Лесовой
29
Сефас
29
Сефас
88
Лесовой
4
Ибишев
42
Келиано
42
Келиано
4
Ибишев
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
7
Садулаев
29
Эль-Махрауи
29
Эль-Махрауи
7
Садулаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
20
16
Офсайды
1
1
Количество передач
344
348
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ахмата», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»