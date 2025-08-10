10.08.2025, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
47
Тарасов
27
Прохин
22
Семенчук
40
Вахания
8
Миронов
21
Шанталий
18
Кучаев
7
Роналдо
69
Голенков
99
Сулейманов
4-1-1-3-1
30
Медведев
24
Фаринья
2
Александров
25
Карич
19
Шнапцев
8
Майга
14
Тичич
15
Боселли
88
Лесовой
27
Грулев
6
Олусегун
99
Сулейманов
10
Щетинин
10
Щетинин
99
Сулейманов
47
Тарасов
10
Комаров
10
Комаров
47
Тарасов
7
Роналдо
9
Мохеби
9
Мохеби
7
Роналдо
19
Шнапцев
23
Кастильо
23
Кастильо
19
Шнапцев
88
Лесовой
22
Каккоев
22
Каккоев
88
Лесовой
14
Тичич
78
Калинский
78
Калинский
14
Тичич
27
Грулев
77
Ивлев
77
Ивлев
27
Грулев
15
Боселли
29
Сефас
29
Сефас
15
Боселли
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
4
1
5
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
14
Офсайды
2
4
Количество передач
463
197
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ««Пари НН», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ««Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»