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  • «Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

«Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

10 августа 2025, 19:20
1
Ростов
10.08.2025, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
47' Т. Сулейманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
47
Тарасов
27
Прохин
22
Семенчук
40
Вахания
8
Миронов
21
Шанталий
18
Кучаев
7
Роналдо
69
Голенков
99
Сулейманов
4-1-1-3-1
30
Медведев
24
Фаринья
2
Александров
25
Карич
19
Шнапцев
8
Майга
14
Тичич
15
Боселли
88
Лесовой
27
Грулев
6
Олусегун
99
Сулейманов
10
Щетинин
10
Щетинин
99
Сулейманов
47
Тарасов
10
Комаров
10
Комаров
47
Тарасов
7
Роналдо
9
Мохеби
9
Мохеби
7
Роналдо
19
Шнапцев
23
Кастильо
23
Кастильо
19
Шнапцев
88
Лесовой
22
Каккоев
22
Каккоев
88
Лесовой
14
Тичич
78
Калинский
78
Калинский
14
Тичич
27
Грулев
77
Ивлев
77
Ивлев
27
Грулев
15
Боселли
29
Сефас
29
Сефас
15
Боселли
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
4
1
5
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
14
Офсайды
2
4
Количество передач
463
197
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против ««Пари НН», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – ««Пари НН»

«Ростов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ростов
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nikki22
1754848936
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