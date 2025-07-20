20.07.2025, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-1-3-1
30
Медведев
23
Кастильо
2
Александров
25
Карич
19
Шнапцев
8
Майга
14
Тичич
88
Лесовой
27
Грулев
17
Карапузов
15
Боселли
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
23
Кастильо
22
Каккоев
22
Каккоев
23
Кастильо
88
Лесовой
77
Ивлев
77
Ивлев
88
Лесовой
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
17
Карапузов
32
Весино
32
Весино
17
Карапузов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
11
Батчи
8
Аугусто
8
Аугусто
11
Батчи
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
11
Сантос
11
Сантос
27
Са
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
16
Офсайды
3
1
Количество передач
367
397
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
2.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»