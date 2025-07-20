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  • «Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 14:20
Нижний Новгород
20.07.2025, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
40' Д. Коста 65' В. Александров (АГ) 68' Э. Сперцян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
19
Никита Ермаков
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
23
Кастильо
2
Александров
25
Карич
19
Шнапцев
8
Майга
14
Тичич
88
Лесовой
27
Грулев
17
Карапузов
15
Боселли
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
23
Кастильо
22
Каккоев
22
Каккоев
23
Кастильо
88
Лесовой
77
Ивлев
77
Ивлев
88
Лесовой
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
17
Карапузов
32
Весино
32
Весино
17
Карапузов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
11
Батчи
8
Аугусто
8
Аугусто
11
Батчи
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
11
Сантос
11
Сантос
27
Са
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
78
Николай Калинский
ЦП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
16
Офсайды
3
1
Количество передач
367
397
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
2.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Краснодара», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Краснодар»

«Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Нижний Новгород
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