19.07.2025, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-1-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
3-3-2-1-1
30
Песьяков
18
Лепский
5
Ороз
47
Божин
11
Сутормин
22
Костанца
2
Печенин
6
Бабкин
7
Бобер
11
Рахманович
11
Раков
35
Джаковац
80
Хосонов
80
Хосонов
35
Джаковац
15
Лончар
6
Кузьмин
6
Кузьмин
15
Лончар
91
Болдырев
17
Бакаев
17
Бакаев
91
Болдырев
71
Пестряков
11
Беншимоль
11
Беншимоль
71
Пестряков
5
Ороз
3
Солдатенков
3
Солдатенков
5
Ороз
11
Рахманович
8
Витюгов
8
Витюгов
11
Рахманович
11
Раков
26
Марин
26
Марин
11
Раков
7
Бобер
73
Шитов
73
Шитов
7
Бобер
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
13
Сергей Волков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
25
Никита Шершов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
25
Никита Шершов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Акрон - Крылья Советов
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
349
383
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Крыльев Советов», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»