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  • «Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 14:20
Акрон
19.07.2025, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
45+1' И. Неделчару
57' В. Раков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
25
Никита Шершов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Гудиев
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
3-3-2-1-1
30
Песьяков
18
Лепский
5
Ороз
47
Божин
11
Сутормин
22
Костанца
2
Печенин
6
Бабкин
7
Бобер
11
Рахманович
11
Раков
35
Джаковац
80
Хосонов
80
Хосонов
35
Джаковац
15
Лончар
6
Кузьмин
6
Кузьмин
15
Лончар
91
Болдырев
17
Бакаев
17
Бакаев
91
Болдырев
71
Пестряков
11
Беншимоль
11
Беншимоль
71
Пестряков
5
Ороз
3
Солдатенков
3
Солдатенков
5
Ороз
11
Рахманович
8
Витюгов
8
Витюгов
11
Рахманович
11
Раков
26
Марин
26
Марин
11
Раков
7
Бобер
73
Шитов
73
Шитов
7
Бобер
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
13
Сергей Волков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
25
Никита Шершов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
25
Никита Шершов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Акрон - Крылья Советов
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
349
383
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Крыльев Советов», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Крылья Советов»

«Акрон» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
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