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  • «Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

«Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

12 июля 2025, 16:50
Краснодар
12.07.2025, суббота, 18:00
Суперкубок России, Финал
0 : 1
Завершен
ЦСКА
48' И. Дивеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
87
Артем Пономарчук
АП
7
Матеус Алвес
АП
88
Артем Сериков
ПВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
27
Мойзес
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
11
Мусаев
99
Шуманский
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
11
Сантос
11
Сантос
11
Батчи
17
Глебов
12
Келлвен
12
Келлвен
17
Глебов
99
Шуманский
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
99
Шуманский
3
Круговой
20
Койта
20
Койта
3
Круговой
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
7
Матеус Алвес
АП
88
Артем Сериков
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
7
Матеус Алвес
АП
88
Артем Сериков
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА

«Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России ЦСКА Краснодар
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