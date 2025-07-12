12.07.2025, суббота, 18:00
Суперкубок России, Финал
Суперкубок России, Финал
0 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
27
Мойзес
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
11
Мусаев
99
Шуманский
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
11
Сантос
11
Сантос
11
Батчи
17
Глебов
12
Келлвен
12
Келлвен
17
Глебов
99
Шуманский
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
99
Шуманский
3
Круговой
20
Койта
20
Койта
3
Круговой
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
7
Матеус Алвес
АП
88
Артем Сериков
ПВ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
94
Дмитрий Кучугура
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
АП
7
Матеус Алвес
АП
88
Артем Сериков
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против ЦСКА, финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»