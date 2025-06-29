29.06.2025, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-3-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
53
Бардачев
31
Мантуан
5
Барриос
20
Педро
5
Михайлов
11
Энрике
9
Кассьерра
7
Соболев
3-3-3-1
77
Гутеша
47
Стойкович
5
Родригао
71
Тикнизян
22
Милосавлевич
20
Сливич
33
Крунич
4
Иванич
11
Пруцев
99
Олаинка
19
Дуарте
16
Адамов
41
Кержаков
41
Кержаков
16
Адамов
5
Барриос
98
Лобов
98
Лобов
5
Барриос
53
Бардачев
82
Волков
82
Волков
53
Бардачев
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
9
Кассьерра
32
Гонду
32
Гонду
9
Кассьерра
99
Олаинка
21
Илич
21
Илич
99
Олаинка
19
Дуарте
27
Аннан
27
Аннан
19
Дуарте
47
Стойкович
5
Джурич
5
Джурич
47
Стойкович
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
92
Иван Шилёнок
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Вук Драшкич
ВР
8
Далсью
ЦП
5
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
22
Василие Костов
АП
13
Саво Раданович
ВР
71
Адем Авдич
ЛЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
92
Иван Шилёнок
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
8
Далсью
ЦП
5
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
22
Василие Костов
АП
13
Саво Раданович
ВР
71
Адем Авдич
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Зенит» против «Црвены Звезды» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»