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  • «Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 17:50
Зенит
29.06.2025, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Црвена Звезда
40' Л. Энрике 63' Л. Гонду 74' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
47
Страхиня Стойкович
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Йован Милосавлевич
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
Егор Пруцев
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
13
Саво Раданович
ВР
71
Адем Авдич
ЛЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
5
Андрей Джурич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
22
Василие Костов
АП
4-1-3-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
53
Бардачев
31
Мантуан
5
Барриос
20
Педро
5
Михайлов
11
Энрике
9
Кассьерра
7
Соболев
3-3-3-1
77
Гутеша
47
Стойкович
5
Родригао
71
Тикнизян
22
Милосавлевич
20
Сливич
33
Крунич
4
Иванич
11
Пруцев
99
Олаинка
19
Дуарте
16
Адамов
41
Кержаков
41
Кержаков
16
Адамов
5
Барриос
98
Лобов
98
Лобов
5
Барриос
53
Бардачев
82
Волков
82
Волков
53
Бардачев
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
9
Кассьерра
32
Гонду
32
Гонду
9
Кассьерра
99
Олаинка
21
Илич
21
Илич
99
Олаинка
19
Дуарте
27
Аннан
27
Аннан
19
Дуарте
47
Стойкович
5
Джурич
5
Джурич
47
Стойкович
Остались в запасе
Зенит
Црвена Звезда
92
Иван Шилёнок
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Вук Драшкич
ВР
8
Далсью
ЦП
5
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
22
Василие Костов
АП
13
Саво Раданович
ВР
71
Адем Авдич
ЛЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
92
Иван Шилёнок
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
97
Алексей Касаджиков
ЦФ
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
8
Далсью
ЦП
5
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
22
Василие Костов
АП
13
Саво Раданович
ВР
71
Адем Авдич
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Зенит - Црвена Звезда
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Зенит» против «Црвены Звезды» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Црвена Звезда»

«Зенит» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Црвена Звезда Зенит
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