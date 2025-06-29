Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Зенит» против «Црвены Звезды» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».