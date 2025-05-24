Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Рубин» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
Рубин
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Оренбург
5' Д. Шабанхаджай 7' М. Даку 25' Д. Шабанхаджай 88' Б. Йочич
11' Х. Марин 22' Б. Мансилья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
(К) ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Оренбург
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
22
Ходжа
51
Рожков
23
Вада
21
Зотов
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-3-3
99
Сысуев
12
Малых
38
Касимов
27
Прохин
81
Сидоров
20
Рыбчинский
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Савельев
26
Марин
8
Башич
27
Грицаенко
5
Ашурматов
5
Ашурматов
27
Грицаенко
23
Вада
96
Васильев
96
Васильев
23
Вада
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
21
Зотов
8
Йочич
8
Йочич
21
Зотов
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
26
Марин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
26
Марин
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Рубин
Оренбург
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Рубин - Оренбург
2
5
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
15
Офсайды
4
1
Количество передач
306
342
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Оренбурга», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Оренбург»

«Рубин» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+