24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
22
Ходжа
51
Рожков
23
Вада
21
Зотов
99
Шабанхаджай
19
Даку
4-3-3
99
Сысуев
12
Малых
38
Касимов
27
Прохин
81
Сидоров
20
Рыбчинский
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Савельев
26
Марин
8
Башич
27
Грицаенко
5
Ашурматов
5
Ашурматов
27
Грицаенко
23
Вада
96
Васильев
96
Васильев
23
Вада
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
21
Зотов
8
Йочич
8
Йочич
21
Зотов
12
Малых
88
Караташ
88
Караташ
12
Малых
26
Марин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
26
Марин
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Рубин
Оренбург
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Рубин - Оренбург
2
5
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
15
Офсайды
4
1
Количество передач
306
342
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Оренбурга», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Игра».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»