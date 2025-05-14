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  • «Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

«Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

14 мая 2025, 16:50
Женис
14.05.2025, среда, 18:00
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Астана
Статистика матча Женис - Астана
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны»,1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Астана»

«Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Кубок Астана Женис
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