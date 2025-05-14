Счет по пенальти – 4 : 3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны»,1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Астана»