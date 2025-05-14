14.05.2025, среда, 18:00
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Статистика матча Женис - Астана
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны»,1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»