27.04.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-4-2-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
96
Васильев
22
Ходжа
51
Рожков
19
Иванов
23
Вада
99
Шабанхаджай
4-1-3-2
88
Гудиев
20
Юрганов
47
Божин
88
Дзиов
13
Калинин
33
Квеквескири
7
Моцпан
77
Ивлев
11
Браими
79
Каштанов
98
Ильин
96
Васильев
6
Иву
6
Иву
96
Васильев
22
Ходжа
88
Апшацев
88
Апшацев
22
Ходжа
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
23
Вада
11
Тахери
11
Тахери
23
Вада
11
Браими
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
11
Браими
88
Дзиов
5
Габараев
5
Габараев
88
Дзиов
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
Остались в запасе
Рубин
Факел
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Рубин - Факел
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
10
Офсайды
1
4
Количество передач
535
250
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Факела», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»