Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Рубин» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 17:50
Рубин
27.04.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Факел
56' Р. Безруков 89' Р. Безруков
22' А. Ивлев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
(К) ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
3-4-2-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
96
Васильев
22
Ходжа
51
Рожков
19
Иванов
23
Вада
99
Шабанхаджай
4-1-3-2
88
Гудиев
20
Юрганов
47
Божин
88
Дзиов
13
Калинин
33
Квеквескири
7
Моцпан
77
Ивлев
11
Браими
79
Каштанов
98
Ильин
96
Васильев
6
Иву
6
Иву
96
Васильев
22
Ходжа
88
Апшацев
88
Апшацев
22
Ходжа
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
23
Вада
11
Тахери
11
Тахери
23
Вада
11
Браими
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
11
Браими
88
Дзиов
5
Габараев
5
Габараев
88
Дзиов
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
Остались в запасе
Рубин
Факел
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Рубин - Факел
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
10
Офсайды
1
4
Количество передач
535
250
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Факела», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Факел»

«Рубин» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+