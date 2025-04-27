27.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
30
Песьяков
2
Печенин
3
Солдатенков
5
Ороз
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
77
Зиньковский
15
Рассказов
73
Шитов
33
Сергеев
4-3-3
57
Москвичев
12
Малых
27
Прохин
59
Сыщенко
81
Сидоров
20
Рыбчинский
8
Башич
11
Мансилья
9
Савельев
17
Гюрлюк
5
Михайлов
15
Рассказов
3
Галдамес
3
Галдамес
15
Рассказов
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
33
Сергеев
11
Рахманович
11
Рахманович
33
Сергеев
77
Зиньковский
7
Бабаев
7
Бабаев
77
Зиньковский
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
73
Шитов
20
Рыбчинский
96
Барановский
96
Барановский
20
Рыбчинский
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
9
Савельев
11
Сахархизан
11
Сахархизан
9
Савельев
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
6
8
Офсайды
1
3
Количество передач
401
406
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Оренбурга», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»