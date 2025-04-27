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  • «Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 12:50
Крылья Советов
27.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
83' И. Сергеев (П) 87' Д. Цыпченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
8
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Песьяков
2
Печенин
3
Солдатенков
5
Ороз
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
77
Зиньковский
15
Рассказов
73
Шитов
33
Сергеев
4-3-3
57
Москвичев
12
Малых
27
Прохин
59
Сыщенко
81
Сидоров
20
Рыбчинский
8
Башич
11
Мансилья
9
Савельев
17
Гюрлюк
5
Михайлов
15
Рассказов
3
Галдамес
3
Галдамес
15
Рассказов
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
33
Сергеев
11
Рахманович
11
Рахманович
33
Сергеев
77
Зиньковский
7
Бабаев
7
Бабаев
77
Зиньковский
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
73
Шитов
20
Рыбчинский
96
Барановский
96
Барановский
20
Рыбчинский
11
Мансилья
12
Ревазов
12
Ревазов
11
Мансилья
9
Савельев
11
Сахархизан
11
Сахархизан
9
Савельев
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
6
8
Офсайды
1
3
Количество передач
401
406
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Оренбурга», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Оренбург»

«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов
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